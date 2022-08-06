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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 897898899900
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 21:23

  UA написав:Сербохорватську я більш менш розумію (коли повільно говорять :D )
А це якась суміш італійської (скоріше латини), грецькі та сербохорватські слова також трапляються.
Я таке вже потягну.

В курортных городах многие говорят на английском (даже врачи и медсестры в больнице), также многие знают итальянский. Кстати, итальянцев там очень много отдыхает, им паромом удобно.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 21:49

  Gastarbaiter написав:
  UA написав:Сербохорватську я більш менш розумію (коли повільно говорять :D )
А це якась суміш італійської (скоріше латини), грецькі та сербохорватські слова також трапляються.
Я таке вже потягну.

В курортных городах многие говорят на английском (даже врачи и медсестры в больнице), также многие знают итальянский. Кстати, итальянцев там очень много отдыхает, им паромом удобно.

Да, а тех аппартаменлах, где я отдыхаю, уже раза 4 пересекался с одними и теми же итальянцами, а там в общем много их приезжает. (Наверное из тех кому не хватает денег на отдых на родине😎)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 22:06

  Bolt написав:
  Gastarbaiter написав:Албания для жизни - точно нет. А вот инвестиция в квартирку на засранном побережье в надежде, что через сколько-то лет там будет поцивилизованнее - может быть. Пока что атмосфера как некогда в Крыму.

https://albaniapropertygroup.com/ru/pro ... _Dhermi_1/
Вы уже опоздали. 😎 И я тоже 😟

В Хорватії таке би коштувало лям. Інше питання утримання нерухомості на цьому курорті.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 22:08

  Bolt написав:
  Прохожий написав:
  akurt написав:більш брудної країни.

Болт каже що 8 років туди їздить, може помітив тренди
Мені здалося що в 2021 було значно цівільніше ніж в 2018, втрачає шарм євроафганістану, скоро буде мало чим відрізнятися від Греції\Південної Італії
:(((
Болт для экономии 200 грн колеса снимает и возит на шиномонтаж, так что ИМХО такое себе "экспертное мнение"...

Ну так пару раз завёз и на отдых насобиралось. 😎

И ты мне ещё рассказывал, что у меня квартира в варшаве не в том районе?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 22:22

  gonchik74 написав:
  Bolt написав:
  Gastarbaiter написав:Албания для жизни - точно нет. А вот инвестиция в квартирку на засранном побережье в надежде, что через сколько-то лет там будет поцивилизованнее - может быть. Пока что атмосфера как некогда в Крыму.

https://albaniapropertygroup.com/ru/pro ... _Dhermi_1/
Вы уже опоздали. 😎 И я тоже 😟

В Хорватії таке би коштувало лям. Інше питання утримання нерухомості на цьому курорті.

На Макарській Рив'єрі чи в Дубровнику напевно.
В менш розкручених Шибенике, Башка-Воді значно дешевше.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 22:29

  Bolt написав:Да, а тех аппартаменлах, где я отдыхаю, уже раза 4 пересекался с одними и теми же итальянцами, а там в общем много их приезжает. (Наверное из тех кому не хватает денег на отдых на родине😎)

Навпаки.
Південь Італії це для бідних.
В Хорватії відпочиває більше середній класс.
Нижче злочинність.
Нема такого явища коли хочуть отиметь на рівному місці, як в південній Італії.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 22:35

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Хорватия, Черногория и другие курортные страны - летние сёла. Нефиг там делать. Хорватия волшебна, природа потрясающая, но сезон короткий.
Недвигу нужно смотреть в регионах, где есть работа круглый год
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 22:36

  Бетон написав:
  Bolt написав:
  Прохожий написав:Ну так пару раз завёз и на отдых насобиралось. 😎

И ты мне ещё рассказывал, что у меня квартира в варшаве не в том районе?

Да. Были и у меня когда-то при позднем Кучме и слегка при Юще жирные годы😛
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 22:58

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

В самом начале нулевых проходя мимо ялтинской ореанды услышал разговор двух хипстеров из СПА-зоны - "ну что пошли дальше отдавать жизнь компьютеру"
Парни работали
Я тоже работал из курортных регионов , Флориды. После 17 офисы пусты, все на пляж
Летний период на Средиземноморье дольше чем в Украине.
Зима мягче, если есть открытые бассейны типа ялтинского Интуриста - что еще надо удаленщику ?
Ввязываться в аренду\ипотеку в условной польше где-ты все равно второсортный понахаело, видеть море по отпускам , а в европе и нормальные реки типа наших - редкость, та ну его.
лучше уж Болгария или Мерсин
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 23:14

Bolt


Но в этом году со Влеры 6-ти км тунель запускают


Шо за тоннель? Откуда/куда?
Это можно будет не ездить по отем серпантинам?
Я жил во Фльоре несколько дней. Ездил до пляжа Химера. Там красиво. На Дерми не останавливался.
Hotab
 
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  #<1 ... 897898899900
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