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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 898899900901
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 23:57

  Hotab написав:Bolt


Но в этом году со Влеры 6-ти км тунель запускают


Шо за тоннель? Откуда/куда?
Это можно будет не ездить по отем серпантинам?
Я жил во Фльоре несколько дней. Ездил до пляжа Химера. Там красиво. На Дерми не останавливался.

Да Логару не нужно будет штурмовать. Из Влеры до Дерми. Я там ехал, уже все дымило и колодки и сцепление. Там с уровня моря, почти на километр серпантинам нужно подняться.
Там, года два как тунель к Саранде построили. Удобно. Экономится 18 км, по времени около получаса.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 00:07

Bolt

Ну и сколько теперь будет из Тираны до Саранды?

Туда б аєропорт поближе
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 00:26

  fox767676 написав:Bolt

Ну и сколько теперь будет из Тираны до Саранды?

Туда б аєропорт поближе



Контракт получило совместное предприятие, в состав которого входят австрийский концерн Consulenten Ziviltechniker, греческая ELEA, американская SEED Consulting и австралийская InfraKonsult. Генподрядчик на строительные работы будет выбран в конце 2020 года.

Трасса тоннеля пройдет возле юго-западного побережья Албании. После открытия тоннеля автомобилистам больше не нужно будет пересекать высокогорный перевал Логара, чтобы добраться до Албанской Ривьеры.

Это сократит время в пути между курортными городами Орикумом и Паласа, которые располагаются по обе стороны горы Логара, более, чем в 5 раз — с 55 до 10 минут.

Как отметил премьер-министр Албании Эди Рама, будущий тоннель будет способствовать динамичному развитию туристической сферы, поскольку он соединит курортную зону со строящимся международным аэропортом на окраине города Влёра.

Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 00:30

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Ну хоть так, хотя лучше бы возле Саранды
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 00:36

  fox767676 написав:Bolt

Ну и сколько теперь будет из Тираны до Саранды?

Туда б аєропорт поближе

Часа четыре маршрутка едет.
Я в Тиране только раз был, как первый год ехали. А так пиляю с Саранды на Македонию, Сербия, Румыния, Закарпатье, Львов. Ровно 1700 км от моего дома до Саранды. Это если со Львова уехать часиков в 9 утра, то на следующий день около 16.00 в Саранде.
ХЗ как в этом году будет.
Бо сами видите, как гайки закрутили. Через Закарпатье вообще не вариант ехать(сегодня вон в Виноградове под ТЦК стрельба со взрывами была-ромы пришли своего вызволять. 😳А в ТЦК Хуста попасть это вообще ванвей тиккет.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 00:37

  Hotab написав:
  fox767676 написав:Bolt

Ну и сколько теперь будет из Тираны до Саранды?

Туда б аєропорт поближе



Контракт получило совместное предприятие, в состав которого входят австрийский концерн Consulenten Ziviltechniker, греческая ELEA, американская SEED Consulting и австралийская InfraKonsult. Генподрядчик на строительные работы будет выбран в конце 2020 года.

Трасса тоннеля пройдет возле юго-западного побережья Албании. После открытия тоннеля автомобилистам больше не нужно будет пересекать высокогорный перевал Логара, чтобы добраться до Албанской Ривьеры.

Это сократит время в пути между курортными городами Орикумом и Паласа, которые располагаются по обе стороны горы Логара, более, чем в 5 раз — с 55 до 10 минут.

Как отметил премьер-министр Албании Эди Рама, будущий тоннель будет способствовать динамичному развитию туристической сферы, поскольку он соединит курортную зону со строящимся международным аэропортом на окраине города Влёра.


Да вполне аеропорт, там довольно большая степь в той местности, так, что без проблем.
Пы. Сы. Залил на Ютубчик свое прошлогоднее видео на Логаре.
https://youtube.com/shorts/7ACKx5tJ_Sg? ... PwZIVcUqjp
Bolt
 
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