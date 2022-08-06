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Шо за тоннель? Откуда/куда? Это можно будет не ездить по отем серпантинам? Я жил во Фльоре несколько дней. Ездил до пляжа Химера. Там красиво. На Дерми не останавливался.
Да Логару не нужно будет штурмовать. Из Влеры до Дерми. Я там ехал, уже все дымило и колодки и сцепление. Там с уровня моря, почти на километр серпантинам нужно подняться. Там, года два как тунель к Саранде построили. Удобно. Экономится 18 км, по времени около получаса.
Контракт получило совместное предприятие, в состав которого входят австрийский концерн Consulenten Ziviltechniker, греческая ELEA, американская SEED Consulting и австралийская InfraKonsult. Генподрядчик на строительные работы будет выбран в конце 2020 года.
Трасса тоннеля пройдет возле юго-западного побережья Албании. После открытия тоннеля автомобилистам больше не нужно будет пересекать высокогорный перевал Логара, чтобы добраться до Албанской Ривьеры.
Это сократит время в пути между курортными городами Орикумом и Паласа, которые располагаются по обе стороны горы Логара, более, чем в 5 раз — с 55 до 10 минут.
Как отметил премьер-министр Албании Эди Рама, будущий тоннель будет способствовать динамичному развитию туристической сферы, поскольку он соединит курортную зону со строящимся международным аэропортом на окраине города Влёра.
Часа четыре маршрутка едет. Я в Тиране только раз был, как первый год ехали. А так пиляю с Саранды на Македонию, Сербия, Румыния, Закарпатье, Львов. Ровно 1700 км от моего дома до Саранды. Это если со Львова уехать часиков в 9 утра, то на следующий день около 16.00 в Саранде. ХЗ как в этом году будет. Бо сами видите, как гайки закрутили. Через Закарпатье вообще не вариант ехать(сегодня вон в Виноградове под ТЦК стрельба со взрывами была-ромы пришли своего вызволять. 😳А в ТЦК Хуста попасть это вообще ванвей тиккет.
Контракт получило совместное предприятие, в состав которого входят австрийский концерн Consulenten Ziviltechniker, греческая ELEA, американская SEED Consulting и австралийская InfraKonsult. Генподрядчик на строительные работы будет выбран в конце 2020 года.
Трасса тоннеля пройдет возле юго-западного побережья Албании. После открытия тоннеля автомобилистам больше не нужно будет пересекать высокогорный перевал Логара, чтобы добраться до Албанской Ривьеры.
Это сократит время в пути между курортными городами Орикумом и Паласа, которые располагаются по обе стороны горы Логара, более, чем в 5 раз — с 55 до 10 минут.
Как отметил премьер-министр Албании Эди Рама, будущий тоннель будет способствовать динамичному развитию туристической сферы, поскольку он соединит курортную зону со строящимся международным аэропортом на окраине города Влёра.