Додано: Нед 05 тра, 2024 00:36

fox767676 написав: Bolt



Ну и сколько теперь будет из Тираны до Саранды?



Туда б аєропорт поближе Ну и сколько теперь будет из Тираны до Саранды?Туда б аєропорт поближе

Часа четыре маршрутка едет.Я в Тиране только раз был, как первый год ехали. А так пиляю с Саранды на Македонию, Сербия, Румыния, Закарпатье, Львов. Ровно 1700 км от моего дома до Саранды. Это если со Львова уехать часиков в 9 утра, то на следующий день около 16.00 в Саранде.ХЗ как в этом году будет.Бо сами видите, как гайки закрутили. Через Закарпатье вообще не вариант ехать(сегодня вон в Виноградове под ТЦК стрельба со взрывами была-ромы пришли своего вызволять. 😳А в ТЦК Хуста попасть это вообще ванвей тиккет.