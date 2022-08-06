Правильно, давайте посмотрим, что из себя представляет Хорватия:
Сопутствующие расходы составят примерно от 4% до 30% от стоимости договора купли‑продажи. При покупке новой квартиры стоимостью 1 млн евро инвестор потратит 1,28 млн евро с учетом дополнительных расходов.
Расходы при покупке
Новостройки — НДС 25% — от суммы сделки
Вторичное жилье — налог на переход права собственности 3%
Регистрационный сбор 0,01—0,05% — от суммы сделки
Юридическое сопровождение сделки — привлекать юриста необязательно 1—2% — от суммы сделки
Агентский сбор — доля, которую платит покупатель 2—4% — зависит от агентства, включает НДС
Собственники недвижимости в Хорватии платят ежегодный налог на недвижимость в размере 1,5% от оценочной стоимости объекта, которая равна примерно 70% среднерыночной цены.
Примерные расходы за год на содержание квартиры
1540€