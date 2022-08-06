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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 899900901902
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 15:21

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  gonchik74 написав:Інше питання утримання нерухомості на цьому курорті.

Правильно, давайте посмотрим, что из себя представляет Хорватия:


https://immigrantinvest.com/ru/real-est ... y-croatia/
Сопутствующие расходы составят примерно от 4% до 30% от стоимости договора купли‑продажи. При покупке новой квартиры стоимостью 1 млн евро инвестор потратит 1,28 млн евро с учетом дополнительных расходов.

Расходы при покупке
Новостройки — НДС 25% — от суммы сделки
Вторичное жилье — налог на переход права собственности 3%
Регистрационный сбор 0,01—0,05% — от суммы сделки
Юридическое сопровождение сделки — привлекать юриста необязательно 1—2% — от суммы сделки
Агентский сбор — доля, которую платит покупатель 2—4% — зависит от агентства, включает НДС


Собственники недвижимости в Хорватии платят ежегодный налог на недвижимость в размере 1,5% от оценочной стоимости объекта, которая равна примерно 70% среднерыночной цены.

Примерные расходы за год на содержание квартиры
1540€
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 17:09

  Gastarbaiter написав:
  Бетон написав:Инвестиции.
Например, Португалия в целом, бедная страна, но поговаривают, что в Лиссабоне дома разлетаются как пирожки

Инвестировать в богатые страны смысла нет. Там уже и так все заинвестировали до нас.

Сьогодні о 12-00 зустрічався з колишніми мешканцями Києва. Живуть в Анталії. Обмінювалися пасками.
То сказали, що краще, ніж Португалія, країни немає.
Вони там оформили допомогу як біженцям- голодранцям, гроші від Уряду Португалії регулярно приходять. В Туреччину.
Тому дуже хвалять Португалію.
Якщо я вірно зрозумів, то раз на квартал літають десь там відмітитися.
Мабуть саме для таких випадків на днях ввели новий авіарейс - прямий - з Ізміру (Туреччина) на Лісабон (Португалія).
Кмітливі наші люди…
akurt
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  #<1 ... 899900901902
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