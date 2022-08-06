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Сопутствующие расходы составят примерно от 4% до 30% от стоимости договора купли‑продажи. При покупке новой квартиры стоимостью 1 млн евро инвестор потратит 1,28 млн евро с учетом дополнительных расходов.
Расходы при покупке Новостройки — НДС 25% — от суммы сделки Вторичное жилье — налог на переход права собственности 3% Регистрационный сбор 0,01—0,05% — от суммы сделки Юридическое сопровождение сделки — привлекать юриста необязательно 1—2% — от суммы сделки Агентский сбор — доля, которую платит покупатель 2—4% — зависит от агентства, включает НДС
Собственники недвижимости в Хорватии платят ежегодный налог на недвижимость в размере 1,5% от оценочной стоимости объекта, которая равна примерно 70% среднерыночной цены.
Примерные расходы за год на содержание квартиры 1540€
Бетон написав:Инвестиции. Например, Португалия в целом, бедная страна, но поговаривают, что в Лиссабоне дома разлетаются как пирожки
Инвестировать в богатые страны смысла нет. Там уже и так все заинвестировали до нас.
Сьогодні о 12-00 зустрічався з колишніми мешканцями Києва. Живуть в Анталії. Обмінювалися пасками. То сказали, що краще, ніж Португалія, країни немає. Вони там оформили допомогу як біженцям- голодранцям, гроші від Уряду Португалії регулярно приходять. В Туреччину. Тому дуже хвалять Португалію. Якщо я вірно зрозумів, то раз на квартал літають десь там відмітитися. Мабуть саме для таких випадків на днях ввели новий авіарейс - прямий - з Ізміру (Туреччина) на Лісабон (Португалія). Кмітливі наші люди…
Контракт получило совместное предприятие, в состав которого входят австрийский концерн Consulenten Ziviltechniker, греческая ELEA, американская SEED Consulting и австралийская InfraKonsult. Генподрядчик на строительные работы будет выбран в конце 2020 года.
Трасса тоннеля пройдет возле юго-западного побережья Албании. После открытия тоннеля автомобилистам больше не нужно будет пересекать высокогорный перевал Логара, чтобы добраться до Албанской Ривьеры.
Это сократит время в пути между курортными городами Орикумом и Паласа, которые располагаются по обе стороны горы Логара, более, чем в 5 раз — с 55 до 10 минут.
Как отметил премьер-министр Албании Эди Рама, будущий тоннель будет способствовать динамичному развитию туристической сферы, поскольку он соединит курортную зону со строящимся международным аэропортом на окраине города Влёра.