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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 900901902903>
Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 15:21

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  gonchik74 написав:Інше питання утримання нерухомості на цьому курорті.

Правильно, давайте посмотрим, что из себя представляет Хорватия:


https://immigrantinvest.com/ru/real-est ... y-croatia/
Сопутствующие расходы составят примерно от 4% до 30% от стоимости договора купли‑продажи. При покупке новой квартиры стоимостью 1 млн евро инвестор потратит 1,28 млн евро с учетом дополнительных расходов.

Расходы при покупке
Новостройки — НДС 25% — от суммы сделки
Вторичное жилье — налог на переход права собственности 3%
Регистрационный сбор 0,01—0,05% — от суммы сделки
Юридическое сопровождение сделки — привлекать юриста необязательно 1—2% — от суммы сделки
Агентский сбор — доля, которую платит покупатель 2—4% — зависит от агентства, включает НДС


Собственники недвижимости в Хорватии платят ежегодный налог на недвижимость в размере 1,5% от оценочной стоимости объекта, которая равна примерно 70% среднерыночной цены.

Примерные расходы за год на содержание квартиры
1540€
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 17:09

  Gastarbaiter написав:
  Бетон написав:Инвестиции.
Например, Португалия в целом, бедная страна, но поговаривают, что в Лиссабоне дома разлетаются как пирожки

Инвестировать в богатые страны смысла нет. Там уже и так все заинвестировали до нас.

Сьогодні о 12-00 зустрічався з колишніми мешканцями Києва. Живуть в Анталії. Обмінювалися пасками.
То сказали, що краще, ніж Португалія, країни немає.
Вони там оформили допомогу як біженцям- голодранцям, гроші від Уряду Португалії регулярно приходять. В Туреччину.
Тому дуже хвалять Португалію.
Якщо я вірно зрозумів, то раз на квартал літають десь там відмітитися.
Мабуть саме для таких випадків на днях ввели новий авіарейс - прямий - з Ізміру (Туреччина) на Лісабон (Португалія).
Кмітливі наші люди…
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 17:43

  Hotab написав:
  fox767676 написав:Bolt

Ну и сколько теперь будет из Тираны до Саранды?

Туда б аєропорт поближе



Контракт получило совместное предприятие, в состав которого входят австрийский концерн Consulenten Ziviltechniker, греческая ELEA, американская SEED Consulting и австралийская InfraKonsult. Генподрядчик на строительные работы будет выбран в конце 2020 года.

Трасса тоннеля пройдет возле юго-западного побережья Албании. После открытия тоннеля автомобилистам больше не нужно будет пересекать высокогорный перевал Логара, чтобы добраться до Албанской Ривьеры.

Это сократит время в пути между курортными городами Орикумом и Паласа, которые располагаются по обе стороны горы Логара, более, чем в 5 раз — с 55 до 10 минут.

Как отметил премьер-министр Албании Эди Рама, будущий тоннель будет способствовать динамичному развитию туристической сферы, поскольку он соединит курортную зону со строящимся международным аэропортом на окраине города Влёра.


Нифига себе. Около Гирокастры аеропорт собираются строить, а там за часик на расслабоне до Саранды через новый тунель можно доехать.
Кстати судя по дате 19 февраля, в плане погоды интересно.
https://youtu.be/JRyP-SQfjgQ?si=E8W4eMgtqD6YT_nY
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 19:39

Сьогодні о 12-00 зустрічався з колишніми мешканцями Києва. Живуть в Анталії. Обмінювалися пасками.
То сказали, що краще, ніж Португалія, країни немає.
Вони там оформили допомогу як біженцям- голодранцям, гроші від Уряду Португалії регулярно приходять. В Туреччину.
Тому дуже хвалять Португалію.
Якщо я вірно зрозумів, то раз на квартал літають десь там відмітитися.
Мабуть саме для таких випадків на днях ввели новий авіарейс - прямий - з Ізміру (Туреччина) на Лісабон (Португалія).
Кмітливі наші люди…[/quote]

Podonki--- Vаші люди
Ne moskal
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 19:41

  akurt написав:
  Gastarbaiter написав:
  Бетон написав:Инвестиции.
Например, Португалия в целом, бедная страна, но поговаривают, что в Лиссабоне дома разлетаются как пирожки

Инвестировать в богатые страны смысла нет. Там уже и так все заинвестировали до нас.

Сьогодні о 12-00 зустрічався з колишніми мешканцями Києва. Живуть в Анталії. Обмінювалися пасками.
То сказали, що краще, ніж Португалія, країни немає.
Вони там оформили допомогу як біженцям- голодранцям, гроші від Уряду Португалії регулярно приходять. В Туреччину.
Тому дуже хвалять Португалію.
Якщо я вірно зрозумів, то раз на квартал літають десь там відмітитися.
Мабуть саме для таких випадків на днях ввели новий авіарейс - прямий - з Ізміру (Туреччина) на Лісабон (Португалія).
Кмітливі наші люди…

Дякую Акурте.
Сподіваюсь паски вам сподобались та ви не набрали, як я, пару кілограмів.
Бізнес план цікавий.
Беру 400 куе, будую будинок і паралельно живу як жебрак, отримую допомогу 😅😅.
Жартую
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 19:49

Твоя тема така - береш 400к, і поки отримуєш дозвіл на купівлю землі, решту дозволів на будівництво, ці 400 к проїдаєш, далі живеш як жебрак, отримуєш допомогу)))
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 05 тра, 2024 20:10

  gonchik74 написав:Твоя тема така - береш 400к, і поки отримуєш дозвіл на купівлю землі, решту дозволів на будівництво, ці 400 к проїдаєш, далі живеш як жебрак, отримуєш допомогу)))

Це ж геніально бездоганно
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 10:49

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Цікаве вийшло обговорення - в основному балканські країни, але я б включив в порівняння ще найближчих сусідів нової Європи, тож вийде список різних країн на різний смак на гаманець інвестора. Для себе я розділив країни на 3 групи за економікою, рівнем життя та цінами нерухомість:
1) "Східно-Європейські тигри" - найбільш розвинені країни, де нерухомість подекуди вже досягає рівня країн Заходу. До цієї групи віднесу: Польща, Чехія, Словенія та Хорватія. Мені дуже цікаві останні 3 з них, в Чехії жив десь рік, ну а Словенія/Хорватія - природа просто бомба та й мова подібна до нашої. Але ця група країн скажу чесно - для мене поки "не по Сеньке шапка";
2) Словаччина, Румунія, Угорщина, Чорногорія. Дана група буде потроху наздоганяти тигрів, тому можна орієнтуватись на них у плані потенціалу до росту. Погоджуюсь з Акуртом, що Румунія є досить перспективною в цій групі. Та і близькість до України грає роль. Я взяв в Угорщині більше по особистим причинам. Через це мені не хочеться ще крім космічної угорської вчити хоча б базову Румунську. Тому в цій групі мені цікава Словаччина та Чорногорія, мови яких близькі до української.
3) Болгарія, Албанія, Північна Македонія. Про Болгарію було багато реклами ще в середині нульових. Але таке враження, що країна стоїть на місці. Так, нерухомість росте в межах інфляції долара і буде рости й надалі, але хотілося б росту нерухомості ще й завдяки економічному та політичному факторах (вступ в НАТО, ЄС тощо).
Додаткова група для ризикових інвесторів - Сербія, Молдова, Боснія - на мою думку в межах 10-15 років дані країни все ж будуть в ЄС, хто має стільки часу і готовий ризикнути - чому б і ні? ))
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 11:22

Чорногорія по цінах наближається до Хорватії. З того, що зрозумів - можна нарватись на еліту-центр. Дорогі харчі і поганий асортимент. Гарна природа. Країна найбільш ймовірний кандидат до вступу в унію ( ступінь виконання домашнього завдання від єс найбільший).
Болгарія - дешево. Потенціал розвитку малий. Достатньо зрозуміти, що Болгарія і Польща вступили в Унію одночасно і порівняти в кого скільки ярдів за ці роки інвестовано. Холодно взимку. Словенія=Хорватія. Більше того, самі словенці купують в сусідніх Італії і Хорватії через дорожнечу всередині країни. Албанія - цікаво, можливо недооцінена. Але не сильно. Сербія, Македонія, БіГ - не цікаво. Не вірю, що за свого життя побачу стрибок добробуту цих країн співставний з польським стрибком. Ще й моря немає)))
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 11:33

  The_Rebel написав:Додаткова група для ризикових інвесторів - Сербія, Молдова, Боснія - на мою думку в межах 10-15 років дані країни все ж будуть в ЄС, хто має стільки часу і готовий ризикнути - чому б і ні? ))

Тільки треба пам'ятати, що Республіка Сербська постійно висловлює бажання вийти зі складу БіГ.
Gastarbaiter
 
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