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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 тра, 2024 12:01
The_Rebel
Какую цель при инвестировании вы видете?
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Додано: Пон 06 тра, 2024 12:44
Gastarbaiter написав: The_Rebel написав:
Додаткова група для ризикових інвесторів - Сербія, Молдова, Боснія - на мою думку в межах 10-15 років дані країни все ж будуть в ЄС, хто має стільки часу і готовий ризикнути - чому б і ні? ))
Тільки треба пам'ятати, що Республіка Сербська постійно висловлює бажання вийти зі складу БіГ.
Там пів БГ вже в Німеччині сидить, коли був транзитом там в 19 році, будиночки цілком норм. Сільська місцевість візуально, як мінімум, не гірше Болгарії.
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Додано: Пон 06 тра, 2024 13:24
Bolt написав: Gastarbaiter написав: The_Rebel написав:
Додаткова група для ризикових інвесторів - Сербія, Молдова, Боснія - на мою думку в межах 10-15 років дані країни все ж будуть в ЄС, хто має стільки часу і готовий ризикнути - чому б і ні? ))
Тільки треба пам'ятати, що Республіка Сербська постійно висловлює бажання вийти зі складу БіГ.
Там пів БГ вже в Німеччині сидить, коли був транзитом там в 19 році, будиночки цілком норм. Сільська місцевість візуально, як мінімум, не гірше Болгарії.
парни вы правы, только хардкор, только Албания и страны бывшей Югославии! новый тигр)
Я то как лох последний встрял до войны в коттедж в унылом курортном поселке на лигурийском побережье, никакой перспективы бл..., разве что когда сильно грустно можно загрузиться в тачку и макс за час попасть в Монте-Карло развеяться)))
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Додано: Пон 06 тра, 2024 13:46
b3320413 написав:The_Rebel
Какую цель при инвестировании вы видете?
Для мене це не тільки інвестиція, а й диверсифікація, так як я інвестував трохи в Україні під час війни і планую продовжити, якщо вийде отримати (оренда/купівля/приватизація) ще одну ділянку землі біля моєї. Але всі ми люди, хочеться мати запасний варіант.
Друге - враховуючи наявний досвід проживання у декількох західних країнах, буду дивитися про всяк випадок чи я сам би жив у тій нерухомості.
Третє - витрати (в т.ч. утримання самої нерухомості). Якщо купувати для себе, то в даному віковому діапазоні мені краще підходить країна, де може й менші доходи, але й менша вартість життя
Ну і адміністрування також грає роль, не хочеться займатись ремонтом на відстані. Враховуючи, що я не виїзний, мені краще вкласти в країну, яка може "вистрілити" на протязі 5-10 років
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The_Rebel
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Додано: Пон 06 тра, 2024 13:50
The_Rebel написав:
Цікаве вийшло обговорення - в основному балканські країни, але я б включив в порівняння ще найближчих сусідів нової Європи, тож вийде список різних країн на різний смак на гаманець інвестора. Для себе я розділив країни на 3 групи за економікою, рівнем життя та цінами нерухомість:
1) "Східно-Європейські тигри" - найбільш розвинені країни, де нерухомість подекуди вже досягає рівня країн Заходу. До цієї групи віднесу: Польща, Чехія, Словенія та Хорватія. Мені дуже цікаві останні 3 з них, в Чехії жив десь рік, ну а Словенія/Хорватія - природа просто бомба та й мова подібна до нашої. Але ця група країн скажу чесно - для мене поки "не по Сеньке шапка";
2) Словаччина, Румунія, Угорщина, Чорногорія. Дана група буде потроху наздоганяти тигрів, тому можна орієнтуватись на них у плані потенціалу до росту. Погоджуюсь з Акуртом, що Румунія є досить перспективною в цій групі. Та і близькість до України грає роль. Я взяв в Угорщині більше по особистим причинам. Через це мені не хочеться ще крім космічної угорської вчити хоча б базову Румунську. Тому в цій групі мені цікава Словаччина та Чорногорія, мови яких близькі до української.
3) Болгарія, Албанія, Північна Македонія. Про Болгарію було багато реклами ще в середині нульових. Але таке враження, що країна стоїть на місці. Так, нерухомість росте в межах інфляції долара і буде рости й надалі, але хотілося б росту нерухомості ще й завдяки економічному та політичному факторах (вступ в НАТО, ЄС тощо).
Додаткова група для ризикових інвесторів - Сербія, Молдова, Боснія - на мою думку в межах 10-15 років дані країни все ж будуть в ЄС, хто має стільки часу і готовий ризикнути - чому б і ні? ))
В своїх розрахунках робите туж саму помилку яку робили донецькі тікаючи в Краматорськ чи Харьків в 2014. Правильно було тікати в Чернівці.
Вся Східна Европа була є та буде в зоні ризику.
Тепер про Балкани.
Словенія та Хорватія точно вийшли з зони нестабільності.
Інщі ні.
Фактор релігійно - етнічної єдності населення слід ставити на перше місце.
З початку 90-х років буваю на Кіпрі (на той час, це одне з небагатьох місць куди можна було поїхати з України без візової бюрократії)
Але Північний Кіпр, Туретчина, постійно бачив вояк з миротворчого контингенту, що несуть службу на кордоні з турецькою частиною... Все це не дає впевненості в безхмарному майбутньому цього прекрасного острову.
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Додано: Пон 06 тра, 2024 13:50
The_Rebel написав:
мені краще вкласти в країну, яка може "вистрілити" на протязі 5-10 років
вам однозначно в Албанию)))
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Додано: Пон 06 тра, 2024 14:08
Прохожий написав: The_Rebel написав:
мені краще вкласти в країну, яка може "вистрілити" на протязі 5-10 років
вам однозначно в Албанию)))
Поздно.
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