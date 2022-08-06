Цікаве вийшло обговорення - в основному балканські країни, але я б включив в порівняння ще найближчих сусідів нової Європи, тож вийде список різних країн на різний смак на гаманець інвестора. Для себе я розділив країни на 3 групи за економікою, рівнем життя та цінами нерухомість:1) "Східно-Європейські тигри" - найбільш розвинені країни, де нерухомість подекуди вже досягає рівня країн Заходу. До цієї групи віднесу: Польща, Чехія, Словенія та Хорватія. Мені дуже цікаві останні 3 з них, в Чехії жив десь рік, ну а Словенія/Хорватія - природа просто бомба та й мова подібна до нашої. Але ця група країн скажу чесно - для мене поки "не по Сеньке шапка";2) Словаччина, Румунія, Угорщина, Чорногорія. Дана група буде потроху наздоганяти тигрів, тому можна орієнтуватись на них у плані потенціалу до росту. Погоджуюсь з Акуртом, що Румунія є досить перспективною в цій групі. Та і близькість до України грає роль. Я взяв в Угорщині більше по особистим причинам. Через це мені не хочеться ще крім космічної угорської вчити хоча б базову Румунську. Тому в цій групі мені цікава Словаччина та Чорногорія, мови яких близькі до української.3) Болгарія, Албанія, Північна Македонія. Про Болгарію було багато реклами ще в середині нульових. Але таке враження, що країна стоїть на місці. Так, нерухомість росте в межах інфляції долара і буде рости й надалі, але хотілося б росту нерухомості ще й завдяки економічному та політичному факторах (вступ в НАТО, ЄС тощо).Додаткова група для ризикових інвесторів - Сербія, Молдова, Боснія - на мою думку в межах 10-15 років дані країни все ж будуть в ЄС, хто має стільки часу і готовий ризикнути - чому б і ні? ))