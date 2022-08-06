Додано: Пон 06 тра, 2024 16:56

The_Rebel написав: b3320413 написав: The_Rebel

Какую цель при инвестировании вы видете? Какую цель при инвестировании вы видете?

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Третє - витрати (в т.ч. утримання самої нерухомості). Якщо купувати для себе, то в даному віковому діапазоні мені краще підходить країна, де може й менші доходи, але й менша вартість життя

Ну і адміністрування також грає роль, не хочеться займатись ремонтом на відстані.

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...Третє - витрати (в т.ч.). Якщо купувати для себе, то в даному віковому діапазоні мені краще підходить країна, де може й менші доходи, але й менша вартість життяНу ітакож грає роль,...

один

Сам запропонував.

Про адміністрування:

Чисто для довідки, нікого не умовляю, чисто для інформації: утримання моєї квартири в Туреччині (Анталія) - квітень 2024 (з 10 по 24 квітня був відсутній вдома):- квартплата - внесок в ОСББ - 210 лір або 7 (сім) доларів. В ці гроші входить і утримання плавального бесейну (з 1 червня до 1 жовтня), і парковка авто, і сад, в якому і шовковиця, і гранати, і квіти, і лимони, і оливки, і помаранчі, і пальми: і хвойники, і інші дерева, 2 рази на тиждень - мийка всього подвірря (з боку під"їзда полірований мармур, з боку парковки - тротуарна плитка), вологе прибирання під"їзду тричі на тиждень). Вчора відбулося збори ОСББ (з кворумом) - обговорювали внески з червня. Я сам запропонував підвищити оплату з 210 лір до 500 лір. Логіка моя була проста: у нас на 1/2 ставкинайнятий працівник, якому треба платити 1/2 мінімалки в Туреччині - а це 15300/2=7565 лір. Квартир 19. Одна квартира - обраний голова ОСББ (мені вчора пропонували, я відмовився) - він звільняється від оплати. Всього виручка в місяць: 18х500=9000 лір. З них 7500- оплата робітнику, а все інше - на витратні матеріали. Всі погодилися. Таким чином, з червня буду платити 500/31=16,2 долари на місяць.Всі з моєю арифметикою погодилися, про що і розписалися власноруч в Протоколі засідання. У звіті голови було показано, що боргів по квартплаті немає.- водоспоживання та водовідведення - 18 лір або 0,58 долара за квітень.- електрична енергія - 95 лір або 3,5 долара за квітень.- інтернет та телефон+ТВ - 450 лір або 15 доларів. За квітень. Безліміт.ЦЕВИТРАТИ.Податок на нерухомість сплатив ще в січні - точно не пам"ятаю, здається чи 20, чи 40 доларів за рік.Квартира 1+1 площею 60 кв.м.- коли буваю за кордоном, то квартиру закриваю, все відключаю, попереджаю голову ОСББ.- авто - при моїй відсутності вдома - на парковці аеропорту (останні раз за 2 тижня в квітні заплатив 1000 лір або приблизно 30 доларів за 2 тижня. Таксі туди і назад вийшло б в 1,5 рази дорожче).