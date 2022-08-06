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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 902903904905>
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 16:56

  The_Rebel написав:
  b3320413 написав:The_Rebel
Какую цель при инвестировании вы видете?

...
Третє - витрати (в т.ч. утримання самої нерухомості). Якщо купувати для себе, то в даному віковому діапазоні мені краще підходить країна, де може й менші доходи, але й менша вартість життя
Ну і адміністрування також грає роль, не хочеться займатись ремонтом на відстані.
...

Чисто для довідки, нікого не умовляю, чисто для інформації: утримання моєї квартири в Туреччині (Анталія) - квітень 2024 (з 10 по 24 квітня був відсутній вдома):
- квартплата - внесок в ОСББ - 210 лір або 7 (сім) доларів. В ці гроші входить і утримання плавального бесейну (з 1 червня до 1 жовтня), і парковка авто, і сад, в якому і шовковиця, і гранати, і квіти, і лимони, і оливки, і помаранчі, і пальми: і хвойники, і інші дерева, 2 рази на тиждень - мийка всього подвірря (з боку під"їзда полірований мармур, з боку парковки - тротуарна плитка), вологе прибирання під"їзду тричі на тиждень). Вчора відбулося збори ОСББ (з кворумом) - обговорювали внески з червня. Я сам запропонував підвищити оплату з 210 лір до 500 лір. Логіка моя була проста: у нас на 1/2 ставки один найнятий працівник, якому треба платити 1/2 мінімалки в Туреччині - а це 15300/2=7565 лір. Квартир 19. Одна квартира - обраний голова ОСББ (мені вчора пропонували, я відмовився) - він звільняється від оплати. Всього виручка в місяць: 18х500=9000 лір. З них 7500- оплата робітнику, а все інше - на витратні матеріали. Всі погодилися. Таким чином, з червня буду платити 500/31=16,2 долари на місяць. Сам запропонував. Всі з моєю арифметикою погодилися, про що і розписалися власноруч в Протоколі засідання. У звіті голови було показано, що боргів по квартплаті немає.
- водоспоживання та водовідведення - 18 лір або 0,58 долара за квітень.
- електрична енергія - 95 лір або 3,5 долара за квітень.
- інтернет та телефон+ТВ - 450 лір або 15 доларів. За квітень. Безліміт.

ЦЕ ВСІ ВИТРАТИ.
Податок на нерухомість сплатив ще в січні - точно не пам"ятаю, здається чи 20, чи 40 доларів за рік.
Квартира 1+1 площею 60 кв.м.

Про адміністрування:
- коли буваю за кордоном, то квартиру закриваю, все відключаю, попереджаю голову ОСББ.
- авто - при моїй відсутності вдома - на парковці аеропорту (останні раз за 2 тижня в квітні заплатив 1000 лір або приблизно 30 доларів за 2 тижня. Таксі туди і назад вийшло б в 1,5 рази дорожче).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 19:00

  gonchik74 написав:Що б там не казали, а народ з Польщі потихеньку валить. Днями дивився квартиру. Продає пара з дитиною. Років по 30 обом. Вона полька, він бразилець. Виїжджають до Бразилії. Типу спокійніше. Бояться великої війни.

Поки велика війна приде до Польщі, в Бразилії тебе вже 10 разів пограбують/згвалтують/підстрелять.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 19:01

  Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:Що б там не казали, а народ з Польщі потихеньку валить. Днями дивився квартиру. Продає пара з дитиною. Років по 30 обом. Вона полька, він бразилець. Виїжджають до Бразилії. Типу спокійніше. Бояться великої війни.

Поки велика війна приде до Польщі, в Бразилії тебе вже 10 разів пограбують/згвалтують/підстрелять.

Тим більше там повно диких мавп 😅
Якийсь неблагополучний в них союз
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 19:02

  Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:Що б там не казали, а народ з Польщі потихеньку валить. Днями дивився квартиру. Продає пара з дитиною. Років по 30 обом. Вона полька, він бразилець. Виїжджають до Бразилії. Типу спокійніше. Бояться великої війни.

Поки велика війна приде до Польщі, в Бразилії тебе вже 10 разів пограбують/згвалтують/підстрелять.

Ну давайте тут ще штампами один в одного жбурлятимемо))) Я в Бразилію не їду)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 19:03

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Ненавиджу два типи людей в світі - чорних і расистів
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 19:56

  b3320413 написав:
Собственники недвижимости в Хорватии платят ежегодный налог на недвижимость в размере 1,5% от оценочной стоимости объекта, которая равна примерно 70% среднерыночной цены.

Немає в Хорватії податку на володіння нерухомістю.
Уряд намагався ввести, але як це завжди буває в цивілізованих країнах - населення вийшло на вулиці.
Побило шибки в поліцейських дільницях.
Уряд сдав назад.
Лордизм для не громадян взятий під контроль та зажатий податками.
Громадянам здавати в оренду значно простіше та вигідніше.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 20:00

  Бетон написав:Ненавиджу два типи людей в світі - чорних і расистів

а еще кацапов и белорусов...
...а в целом Я гуманист)
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 20:06

  Бетон написав:
  Gastarbaiter написав:Поки велика війна приде до Польщі, в Бразилії тебе вже 10 разів пограбують/згвалтують/підстрелять.

Тим більше там повно диких мавп 😅
Якийсь неблагополучний в них союз

Мавпи цивілізованіші за москалів.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 20:12

  gonchik74 написав:Що б там не казали, а народ з Польщі потихеньку валить. Днями дивився квартиру. Продає пара з дитиною. Років по 30 обом. Вона полька, він бразилець. Виїжджають до Бразилії. Типу спокійніше. Бояться великої війни.

Думаю в 1930-1938 роках, тих хто виїжджав з Польші, військової союзниці потужних Франції та Англії, яка тільки нещодавно зупинила совєтську навалу, також мало хто розумів.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 20:15

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  UA написав:Немає в Хорватії податку на володіння нерухомістю

Да, возможно, но в любом случае нужно об этом помнить. Здесь еще какая-то информация:
https://internationalwealth.info/real-e ... vizhimost/

  UA написав:Уряд намагався ввести, але як це завжди буває в цивілізованих країнах - населення вийшло на вулиці.
Побило шибки в поліцейських дільницях.
Уряд сдав назад.

Населению США и Канады на заметку))
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