RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 902903904905
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 20:19

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

UA написав:
  b3320413 написав:
Собственники недвижимости в Хорватии платят ежегодный налог на недвижимость в размере 1,5% от оценочной стоимости объекта, которая равна примерно 70% среднерыночной цены.

Немає в Хорватії податку на володіння нерухомістю.
Уряд намагався ввести, але як це завжди буває в цивілізованих країнах - населення вийшло на вулиці.
Побило шибки в поліцейських дільницях.
Уряд сдав назад.
Лордизм для не громадян взятий під контроль та зажатий податками.
Громадянам здавати в оренду значно простіше та вигідніше.
Жаль що там нема варіянту ВНП за купівлю нерухомості
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34826
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 7976 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 20:19

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  The_Rebel написав:Для мене це не тільки інвестиція, а й диверсифікація

Здоровые мысли, но хотелось бы не попасть на дополнительные траты
Особенно, на траты о которых можно было бы знать еще до покупки, если чуть больше поузнавать и меньше спешки-ажиотажа
b3320413
 
Повідомлень: 250
З нами з: 13.08.18
Подякував: 25 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 20:20

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Прохожий написав:
  Бетон написав:Ненавиджу два типи людей в світі - чорних і расистів

а еще кацапов и белорусов...
...а в целом Я гуманист)
Не то шо ви папаша (с)
(скорочено для політкоректності)
Доречі, 29.05 Митець у Києві
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34826
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 7976 раз.
 
Профіль
4
7
3
  #<1 ... 902903904905
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1000, 1001, 1002
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10014 6265698
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 тра, 2024 15:08
Bolt
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2479, 2480, 2481
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24802 16572762
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 кві, 2024 22:36
ihorkyiv
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 379649
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (974)
06.05.2024 21:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.