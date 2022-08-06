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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 тра, 2024 20:19
UA написав: b3320413 написав:
Собственники недвижимости в Хорватии платят ежегодный налог на недвижимость в размере 1,5% от оценочной стоимости объекта, которая равна примерно 70% среднерыночной цены.
Немає в Хорватії податку на володіння нерухомістю.
Уряд намагався ввести, але як це завжди буває в цивілізованих країнах - населення вийшло на вулиці.
Побило шибки в поліцейських дільницях.
Уряд сдав назад.
Лордизм для не громадян взятий під контроль та зажатий податками.
Громадянам здавати в оренду значно простіше та вигідніше.
Жаль що там нема варіянту ВНП за купівлю нерухомості
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Додано: Пон 06 тра, 2024 20:19
The_Rebel написав:
Для мене це не тільки інвестиція, а й диверсифікація
Здоровые мысли, но хотелось бы не попасть на дополнительные траты
Особенно, на траты о которых можно было бы знать еще до покупки, если чуть больше поузнавать и меньше спешки-ажиотажа
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b3320413
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Додано: Пон 06 тра, 2024 20:20
Прохожий написав: Бетон написав:
Ненавиджу два типи людей в світі - чорних і расистів
а еще кацапов и белорусов...
...а в целом Я гуманист)
Не то шо ви папаша (с)
(скорочено для політкоректності)
Доречі, 29.05 Митець у Києві
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