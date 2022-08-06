Додано: Сер 15 тра, 2024 12:23

ЕЛІТНОЇ дорогої нерухомості.

Інститут статистики Туреччини в п"ятницю надасть зведення про продаж квартиру в Туреччині за квітень 2024 року.Раніше я прогнозував "ямку" у відомій на ринку нерухомості "синусоїді" саме на березень та квітень 2024 року.Подивимося статистику.Станом на сьогодні ситуація така:1. Збільшується кількість українців, які прибувають на життя в Туреччину - почав збільшуватися попит на оренду квартир, зазвичай терміном на 3 місяці.2. Міграційна служба Туреччини занепокоєна збільшенням іноземців і тому видає картки ВНП на прожиття в Туреччині за фактом оренди квратир як правило не більше, ніж на 6 місяців (раніше можна було легко отримати на 1 рік або на 2 роки.3. Рівень володіння житлом в Туречичні продовжує знижуватися,У той час як рівень володіння житлом, який становив 61,1 відсотка в 2014 році, знизився до 56,2 відсотка в 2023 році, рівень орендарів зріс з 20,9 відсотка до 27,8 відсотка за цей період.Це помітно на рівні ціни оренди квартир: на сьогодні склалася ціна в діапазоні від 15 000 до 20 000 лір або приблизно від 500 до 650 доларів на місяць. В той же час на короткий термін - 1 місяць - пропозиції виходять на рівень від 700 до 800 євро на місяць. Раніше ця цифра була навіть 1200 євро на місяць. Часткове падіння цін обумовлена тим, що з 1 січня 2024 року короткострокова оренда фактично під забороною (треба отримати ліцензію) і лендлорди хочуть отримати без клопоту хоча б 800 євро.4. Відбулося падіння цін на ринкуТут цікаві моменти:- в одному з найдорожчих житлових комплексів на "першій лінії" було зафіксовано найвищу ціну продажу в січня 2024 року - після довготривалого позиціонування було продано квартиру 3+1 за фантастичну ціну в 1 150 000 доларів США.Динаміка ціни тут така:- рік 2019/2020 - старт продажів - 315 000 доларів.- рік 2020/2023 - нічого не продавалося.- рік 2023/2024 - початок руху син вниз в "синусоїді цін" - 1 150 000 доларів.- рік 2024 - травень - просять (!) 755 000 доларів. Але за таку ціну покупців вже немає.- в іншому найдорожчому ЖК, який щойно здано в експлуатацію, за моїми даними на сьогодні продано всього (!!!!) 2 квартири. В попередньому ЖК від цього забудовника квартири в ціні 700 000 доларів розгрели як пиріжки. Цікаво, що 2/3 - росіянці, а 1/3 - українці. Це тут:На сьогодні я НЕ можу с казати, що інвестиції в Турецьку нерухомість є вигідними або таким, які принесуть профіт.Зараз продовжується фантастична за розмірами та темпами забудова двох "закритих" для поселення іноземців мікрорайонів поблизу моря - Hurma та Sarisy.Карколомне майже цілодобове будівництво нових ЖК.Мінімальні ціни - 200 000 доларів за квартиру 1+1.Ці квартири можливо будуть купувати тільки якщо Забудовники вийдуть в змову із мерією міста та доб"ються виключення цих двох мікрорайонів із числа "закритих" - тоді на ринку нерухомості буде справжній "бум".Щось мені підказує, що така змова скоро відбудеться - бо темпи забудови реально вражають.