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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 903904905906>
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 20:20

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Прохожий написав:
  Бетон написав:Ненавиджу два типи людей в світі - чорних і расистів

а еще кацапов и белорусов...
...а в целом Я гуманист)
Не то шо ви папаша (с)
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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2024 02:43

Про краківську оренду.
Власник досі не знайшов нових орендарів (хоч може не дуже активно шукає, поки ми ще живемо у квартирі). Приходило кілька осіб, переважно українці. Ціну знизив на 100 злотих.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2024 07:42

  Gastarbaiter написав:Про краківську оренду.
Власник досі не знайшов нових орендарів (хоч може не дуже активно шукає, поки ми ще живемо у квартирі). Приходило кілька осіб, переважно українці. Ціну знизив на 100 злотих.

Польша порізала виплати?
Всі поїхали до Німеччини?
Даремно вони це роблять.
Українці далеко не ангели, але точно краші за арабів.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2024 10:55

  UA написав:
  Gastarbaiter написав:Про краківську оренду.
Власник досі не знайшов нових орендарів (хоч може не дуже активно шукає, поки ми ще живемо у квартирі). Приходило кілька осіб, переважно українці. Ціну знизив на 100 злотих.

Польша порізала виплати?
Всі поїхали до Німеччини?
Даремно вони це роблять.
Українці далеко не ангели, але точно краші за арабів.

Це кредит 2% все. Читав за пару кейсів, але по Варшаві.
1. Сімейна пара жили в оренді за 3000 зл/міс., взяли іпотеку під своє за 1500 зл/міс. З оренди з'їхали.
2. Сімейна пара жила в квартирі батьків дружини, взяли кредит іпотеку під своє, переселились туди, а квартиру яка батьків дружини - здають щоб покривати іпотеку, і ще лишається прибуток на життя.

В цих двох випадках на ринок вийшли 2 квартири, і з ринку вийшли одні наймачі.

По виплатам, в Польщі немає жодних суттєвих виплат.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 12:23

Туреччина: ситуація на ринку нерухомості - травень 2024 року

Інститут статистики Туреччини в п"ятницю надасть зведення про продаж квартиру в Туреччині за квітень 2024 року.
Раніше я прогнозував "ямку" у відомій на ринку нерухомості "синусоїді" саме на березень та квітень 2024 року.
Подивимося статистику.
Станом на сьогодні ситуація така:
1. Збільшується кількість українців, які прибувають на життя в Туреччину - почав збільшуватися попит на оренду квартир, зазвичай терміном на 3 місяці.
2. Міграційна служба Туреччини занепокоєна збільшенням іноземців і тому видає картки ВНП на прожиття в Туреччині за фактом оренди квратир як правило не більше, ніж на 6 місяців (раніше можна було легко отримати на 1 рік або на 2 роки.
3. Рівень володіння житлом в Туречичні продовжує знижуватися, а рівень оренди продовжує зростати. У той час як рівень володіння житлом, який становив 61,1 відсотка в 2014 році, знизився до 56,2 відсотка в 2023 році, рівень орендарів зріс з 20,9 відсотка до 27,8 відсотка за цей період.
Це помітно на рівні ціни оренди квартир: на сьогодні склалася ціна в діапазоні від 15 000 до 20 000 лір або приблизно від 500 до 650 доларів на місяць. В той же час на короткий термін - 1 місяць - пропозиції виходять на рівень від 700 до 800 євро на місяць. Раніше ця цифра була навіть 1200 євро на місяць. Часткове падіння цін обумовлена тим, що з 1 січня 2024 року короткострокова оренда фактично під забороною (треба отримати ліцензію) і лендлорди хочуть отримати без клопоту хоча б 800 євро.
4. Відбулося падіння цін на ринку ЕЛІТНОЇ дорогої нерухомості. Тут цікаві моменти:
- в одному з найдорожчих житлових комплексів на "першій лінії" було зафіксовано найвищу ціну продажу в січня 2024 року - після довготривалого позиціонування було продано квартиру 3+1 за фантастичну ціну в 1 150 000 доларів США.
http://sunisblueresidence.com/
Динаміка ціни тут така:
- рік 2019/2020 - старт продажів - 315 000 доларів.
- рік 2020/2023 - нічого не продавалося.
- рік 2023/2024 - початок руху син вниз в "синусоїді цін" - 1 150 000 доларів.
- рік 2024 - травень - просять (!) 755 000 доларів. Але за таку ціну покупців вже немає.

- в іншому найдорожчому ЖК, який щойно здано в експлуатацію, за моїми даними на сьогодні продано всього (!!!!) 2 квартири. В попередньому ЖК від цього забудовника квартири в ціні 700 000 доларів розгрели як пиріжки. Цікаво, що 2/3 - росіянці, а 1/3 - українці. Це тут:
https://www.alikemalgurdal.com/proje/15 ... a-rezidans

На сьогодні я НЕ можу с казати, що інвестиції в Турецьку нерухомість є вигідними або таким, які принесуть профіт.
Зараз продовжується фантастична за розмірами та темпами забудова двох "закритих" для поселення іноземців мікрорайонів поблизу моря - Hurma та Sarisy.
Карколомне майже цілодобове будівництво нових ЖК.
Мінімальні ціни - 200 000 доларів за квартиру 1+1.
Ці квартири можливо будуть купувати тільки якщо Забудовники вийдуть в змову із мерією міста та доб"ються виключення цих двох мікрорайонів із числа "закритих" - тоді на ринку нерухомості буде справжній "бум".
Щось мені підказує, що така змова скоро відбудеться - бо темпи забудови реально вражають.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 12:30

flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 13:31

Подивлюсь це відео.
А поки - рухаючись до Середземного моря - думав про причини реально карколомних обсягів будівництва в двох мікрорайонах, які раніше однозначно були оптимальними для інвестора за співвідношенням «ціна/розташування/інфраструктура». Але потім частково втратили свою привабливість через включення в перелік «закритих для іноземців» мікрорайонів.
Прийшов до такої думки:
Гроші - з чого б вони не були зроблені (за Воландом) з металу, паперу, або шкіри - невпинно знецінюються - і люди, які мають гроші - вкладають їх в нерухомість.
А куди ж іще?

P.S. Якщо порівняти з цінами на нерухомість в Польші, яку тут жваво обговорюють, то інвестиції в курортну Анталію можливо слід визнати перспективними: квартиру 1+1 площею, яка не насниться полякам - в 55-60 кв. м можна взяти на вторинному ринку приблизно за 100 000$.

Сьогодні з славетного міста Вроцлав в Анталію на власному авто з українськими номерами виїжджає інвестор в нерухомість 2017-2018 років. Тоді купив для себе, коханого, на березі Середземного моря 2 квартири: 2+1 та 3+1. Як сказала його теща: «Ну за 10 хвилин до моря не дійдеш, а за 15 - так».
Є куди притулити старі - правда, ще немає і 40 - кістки. Двоє дочок. Класний для когось буде тесть.
Та і майбутня теща там непогана.
Прожив у Вроцлаві рівно 1 рік. В оренді за 900$.
Більше не хоче.

Допоміг йому прокласти маршрут руху - я по тому маршруту проїхав в лютому.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 13:41

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Добра новина для інвесторів у краківськи метри. Поки одні компанії втікають у Індію, Volvo Tech Hub розширює краківський офіс. Додатково візьмуть більше 500 людей.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 14:08

Пане Флаймане, сидячі в кріслі на пляжі, подивився те відео.
Що я скажу:
- гадання на кавовій гущині сорту кави «Облікова ставка» старе як Місяць - і ще нікому не допомагало.
- Lease hold - право володіння нерухомістю в Іспанії мені особисто відомо приблизно з 1994 року і воно вже давно вмерло. Реанімують наші хлопці, бо думають щось заробити на тому. На цю тему особисто я радив за тією системою взяти квартиру 2+1 в новому ЖК в Анталії здається (ліньки шукати мою інформацію приблизно за 2021 рік) за смішні в наш час 2500 євро. Там я докладно розписував умови. Отримуєш не тільки плавальний басейн, дитячі майданчики, але і приватний пляж і трансфер до того пляжу. Думаєте, хтось з учасників виділив із закопаного під грушею 2500 євро, щоби володіти повністю умебльованою квартирою «все під ключ» на протязі всього життя - ніхто не взяв, берегли гроші для пана на прізвище Інфляція.
Ідемо далі: хитрі хлопці розказують про «керуючу компанію». Не я один на цьому форумі розкривав секрет: безмежне поле, щоби дурити власника. Неіснуючий ремонти кондиціонерів, труб, елнктрики і так далі, які ви ніколи не зможете перевірити.

Ну а на останок про гольф-поля - це просто апофеоз.
Це мене трохи приємно потішили. Ну не сміявся, але пишався, як повною лабулою можуть навішувати локшину на вуха.
Я уявляю, як хлопці з Рівного вперше побачили ті гольф-поля (дійсно красиво), та вирішили, що то для них.
Класика: «Квас - та не про вас!»
Про пораду купувати нерухомість там, де є гольф-поля, реально сподобалося. У хлопців з відео не все так погано в житті…
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 15:43

  Gastarbaiter написав:Добра новина для інвесторів у краківськи метри. Поки одні компанії втікають у Індію, Volvo Tech Hub розширює краківський офіс. Додатково візьмуть більше 500 людей.

Якби ще це додавало якості житла... На вихідних був в районі де квартири коштують від 1 мл зл., так у них навіть тротуара нема... Занавіс.

Ну і тут же наприклад район Відня де на 20% дорожче Кракова для порівняння:
BIGor
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