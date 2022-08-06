Не то шо ви папаша (с)
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Доречі, 29.05 Митець у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 тра, 2024 20:20
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Чет 09 тра, 2024 02:43
Про краківську оренду.
Власник досі не знайшов нових орендарів (хоч може не дуже активно шукає, поки ми ще живемо у квартирі). Приходило кілька осіб, переважно українці. Ціну знизив на 100 злотих.
Додано: Чет 09 тра, 2024 07:42
Польша порізала виплати?
Всі поїхали до Німеччини?
Даремно вони це роблять.
Українці далеко не ангели, але точно краші за арабів.
Додано: Чет 09 тра, 2024 10:55
Це кредит 2% все. Читав за пару кейсів, але по Варшаві.
1. Сімейна пара жили в оренді за 3000 зл/міс., взяли іпотеку під своє за 1500 зл/міс. З оренди з'їхали.
2. Сімейна пара жила в квартирі батьків дружини, взяли кредит іпотеку під своє, переселились туди, а квартиру яка батьків дружини - здають щоб покривати іпотеку, і ще лишається прибуток на життя.
В цих двох випадках на ринок вийшли 2 квартири, і з ринку вийшли одні наймачі.
По виплатам, в Польщі немає жодних суттєвих виплат.
Додано: Сер 15 тра, 2024 12:23
Туреччина: ситуація на ринку нерухомості - травень 2024 року
Інститут статистики Туреччини в п"ятницю надасть зведення про продаж квартиру в Туреччині за квітень 2024 року.
Раніше я прогнозував "ямку" у відомій на ринку нерухомості "синусоїді" саме на березень та квітень 2024 року.
Подивимося статистику.
Станом на сьогодні ситуація така:
1. Збільшується кількість українців, які прибувають на життя в Туреччину - почав збільшуватися попит на оренду квартир, зазвичай терміном на 3 місяці.
2. Міграційна служба Туреччини занепокоєна збільшенням іноземців і тому видає картки ВНП на прожиття в Туреччині за фактом оренди квратир як правило не більше, ніж на 6 місяців (раніше можна було легко отримати на 1 рік або на 2 роки.
3. Рівень володіння житлом в Туречичні продовжує знижуватися, а рівень оренди продовжує зростати. У той час як рівень володіння житлом, який становив 61,1 відсотка в 2014 році, знизився до 56,2 відсотка в 2023 році, рівень орендарів зріс з 20,9 відсотка до 27,8 відсотка за цей період.
Це помітно на рівні ціни оренди квартир: на сьогодні склалася ціна в діапазоні від 15 000 до 20 000 лір або приблизно від 500 до 650 доларів на місяць. В той же час на короткий термін - 1 місяць - пропозиції виходять на рівень від 700 до 800 євро на місяць. Раніше ця цифра була навіть 1200 євро на місяць. Часткове падіння цін обумовлена тим, що з 1 січня 2024 року короткострокова оренда фактично під забороною (треба отримати ліцензію) і лендлорди хочуть отримати без клопоту хоча б 800 євро.
4. Відбулося падіння цін на ринку ЕЛІТНОЇ дорогої нерухомості. Тут цікаві моменти:
- в одному з найдорожчих житлових комплексів на "першій лінії" було зафіксовано найвищу ціну продажу в січня 2024 року - після довготривалого позиціонування було продано квартиру 3+1 за фантастичну ціну в 1 150 000 доларів США.
Динаміка ціни тут така:
- рік 2019/2020 - старт продажів - 315 000 доларів.
- рік 2020/2023 - нічого не продавалося.
- рік 2023/2024 - початок руху син вниз в "синусоїді цін" - 1 150 000 доларів.
- рік 2024 - травень - просять (!) 755 000 доларів. Але за таку ціну покупців вже немає.
- в іншому найдорожчому ЖК, який щойно здано в експлуатацію, за моїми даними на сьогодні продано всього (!!!!) 2 квартири. В попередньому ЖК від цього забудовника квартири в ціні 700 000 доларів розгрели як пиріжки. Цікаво, що 2/3 - росіянці, а 1/3 - українці. Це тут:
На сьогодні я НЕ можу с казати, що інвестиції в Турецьку нерухомість є вигідними або таким, які принесуть профіт.
Зараз продовжується фантастична за розмірами та темпами забудова двох "закритих" для поселення іноземців мікрорайонів поблизу моря - Hurma та Sarisy.
Карколомне майже цілодобове будівництво нових ЖК.
Мінімальні ціни - 200 000 доларів за квартиру 1+1.
Ці квартири можливо будуть купувати тільки якщо Забудовники вийдуть в змову із мерією міста та доб"ються виключення цих двох мікрорайонів із числа "закритих" - тоді на ринку нерухомості буде справжній "бум".
Щось мені підказує, що така змова скоро відбудеться - бо темпи забудови реально вражають.
Додано: Сер 15 тра, 2024 13:31
Подивлюсь це відео.
А поки - рухаючись до Середземного моря - думав про причини реально карколомних обсягів будівництва в двох мікрорайонах, які раніше однозначно були оптимальними для інвестора за співвідношенням «ціна/розташування/інфраструктура». Але потім частково втратили свою привабливість через включення в перелік «закритих для іноземців» мікрорайонів.
Прийшов до такої думки:
Гроші - з чого б вони не були зроблені (за Воландом) з металу, паперу, або шкіри - невпинно знецінюються - і люди, які мають гроші - вкладають їх в нерухомість.
А куди ж іще?
P.S. Якщо порівняти з цінами на нерухомість в Польші, яку тут жваво обговорюють, то інвестиції в курортну Анталію можливо слід визнати перспективними: квартиру 1+1 площею, яка не насниться полякам - в 55-60 кв. м можна взяти на вторинному ринку приблизно за 100 000$.
Сьогодні з славетного міста Вроцлав в Анталію на власному авто з українськими номерами виїжджає інвестор в нерухомість 2017-2018 років. Тоді купив для себе, коханого, на березі Середземного моря 2 квартири: 2+1 та 3+1. Як сказала його теща: «Ну за 10 хвилин до моря не дійдеш, а за 15 - так».
Є куди притулити старі - правда, ще немає і 40 - кістки. Двоє дочок. Класний для когось буде тесть.
Та і майбутня теща там непогана.
Прожив у Вроцлаві рівно 1 рік. В оренді за 900$.
Більше не хоче.
Допоміг йому прокласти маршрут руху - я по тому маршруту проїхав в лютому.
Додано: Сер 15 тра, 2024 13:41
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Добра новина для інвесторів у краківськи метри. Поки одні компанії втікають у Індію, Volvo Tech Hub розширює краківський офіс. Додатково візьмуть більше 500 людей.
Додано: Сер 15 тра, 2024 14:08
Пане Флаймане, сидячі в кріслі на пляжі, подивився те відео.
Що я скажу:
- гадання на кавовій гущині сорту кави «Облікова ставка» старе як Місяць - і ще нікому не допомагало.
- Lease hold - право володіння нерухомістю в Іспанії мені особисто відомо приблизно з 1994 року і воно вже давно вмерло. Реанімують наші хлопці, бо думають щось заробити на тому. На цю тему особисто я радив за тією системою взяти квартиру 2+1 в новому ЖК в Анталії здається (ліньки шукати мою інформацію приблизно за 2021 рік) за смішні в наш час 2500 євро. Там я докладно розписував умови. Отримуєш не тільки плавальний басейн, дитячі майданчики, але і приватний пляж і трансфер до того пляжу. Думаєте, хтось з учасників виділив із закопаного під грушею 2500 євро, щоби володіти повністю умебльованою квартирою «все під ключ» на протязі всього життя - ніхто не взяв, берегли гроші для пана на прізвище Інфляція.
Ідемо далі: хитрі хлопці розказують про «керуючу компанію». Не я один на цьому форумі розкривав секрет: безмежне поле, щоби дурити власника. Неіснуючий ремонти кондиціонерів, труб, елнктрики і так далі, які ви ніколи не зможете перевірити.
Ну а на останок про гольф-поля - це просто апофеоз.
Це мене трохи приємно потішили. Ну не сміявся, але пишався, як повною лабулою можуть навішувати локшину на вуха.
Я уявляю, як хлопці з Рівного вперше побачили ті гольф-поля (дійсно красиво), та вирішили, що то для них.
Класика: «Квас - та не про вас!»
Про пораду купувати нерухомість там, де є гольф-поля, реально сподобалося. У хлопців з відео не все так погано в житті…
Додано: Сер 15 тра, 2024 15:43
Якби ще це додавало якості житла... На вихідних був в районі де квартири коштують від 1 мл зл., так у них навіть тротуара нема... Занавіс.
Ну і тут же наприклад район Відня де на 20% дорожче Кракова для порівняння:
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