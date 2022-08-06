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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 тра, 2024 16:17
BIGor написав:
На вихідних був в районі де квартири коштують від 1 мл зл., так у них навіть тротуара нема... Занавіс.
Багаті люди пішки не ходять
Що за район такий?
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