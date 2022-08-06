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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 903904905906
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 16:17

  BIGor написав:На вихідних був в районі де квартири коштують від 1 мл зл., так у них навіть тротуара нема... Занавіс.

Багаті люди пішки не ходять :mrgreen:
Що за район такий?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 17:17

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:На вихідних був в районі де квартири коштують від 1 мл зл., так у них навіть тротуара нема... Занавіс.

Багаті люди пішки не ходять :mrgreen:
Що за район такий?

Вони скоро всюди від 1 млн коштуватимуть)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 17:21

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:На вихідних був в районі де квартири коштують від 1 мл зл., так у них навіть тротуара нема... Занавіс.

Багаті люди пішки не ходять :mrgreen:
Що за район такий?

Та в прицентраллі всюди більше 1 млн. Але от голландці всі на велосипедах, і багатші поляків в рази. І ті ж самі віденці так само, Ейрмакс підтвердить.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 17:24

Там не так про велосипеди, як про гт, до якого Краківському далеченько. Чи ви думаєте, що мешканці периферійних селищ в Нідерландах на велосипедах на роботу в місто їздять?)))
gonchik74
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  #<1 ... 903904905906
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