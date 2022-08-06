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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 тра, 2024 16:17
BIGor написав:
На вихідних був в районі де квартири коштують від 1 мл зл., так у них навіть тротуара нема... Занавіс.
Багаті люди пішки не ходять
Що за район такий?
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 15 тра, 2024 17:17
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
На вихідних був в районі де квартири коштують від 1 мл зл., так у них навіть тротуара нема... Занавіс.
Багаті люди пішки не ходять
Що за район такий?
Вони скоро всюди від 1 млн коштуватимуть)
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gonchik74
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Додано: Сер 15 тра, 2024 17:21
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
На вихідних був в районі де квартири коштують від 1 мл зл., так у них навіть тротуара нема... Занавіс.
Багаті люди пішки не ходять
Що за район такий?
Та в прицентраллі всюди більше 1 млн. Але от голландці всі на велосипедах, і багатші поляків в рази. І ті ж самі віденці так само, Ейрмакс підтвердить.
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BIGor
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Додано: Сер 15 тра, 2024 17:24
Там не так про велосипеди, як про гт, до якого Краківському далеченько. Чи ви думаєте, що мешканці периферійних селищ в Нідерландах на велосипедах на роботу в місто їздять?)))
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gonchik74
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Додано: Сер 15 тра, 2024 19:14
gonchik74 написав:
Там не так про велосипеди, як про гт, до якого Краківському далеченько. Чи ви думаєте, що мешканці периферійних селищ в Нідерландах на велосипедах на роботу в місто їздять?)))
Ну між селами там велодоріжки є, та і по всій країні, але так - електричка + велосипед + метро. Кракову звичайно дуже не вистачає метро, той же Роттердамм має 650 тис населення і біля 40 станцій метро.
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BIGor
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Додано: Сер 15 тра, 2024 21:30
BIGor написав:
Кракову звичайно дуже не вистачає метро, той же Роттердамм має 650 тис населення і біля 40 станцій метро.
Навіщо Кракову метро? Щоб замість 20 хвилин на трамваї доїхати за 18 на метро?
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 15 тра, 2024 21:55
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Кракову звичайно дуже не вистачає метро, той же Роттердамм має 650 тис населення і біля 40 станцій метро.
Навіщо Кракову метро? Щоб замість 20 хвилин на трамваї доїхати за 18 на метро?
Навіщо Роттердаму метро? Краків топ в Європі по заторам, а трамвай часто дуже повільний і не у всіх районах він присутній, є тільки одна швидкісна лінія - 50. Ті що їдуть через центр - стоять з авто у заторах. Думай-те.
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Додано: Сер 15 тра, 2024 23:34
BIGor написав:
Навіщо Роттердаму метро? Краків топ в Європі по заторам, а трамвай часто дуже повільний і не у всіх районах він присутній, є тільки одна швидкісна лінія - 50. Ті що їдуть через центр - стоять з авто у заторах. Думай-те.
Ви очікуєте, що метро буде їздити туди, де немає трамваю? Метро з'єднує точки з великою кількістю пасажирів. Майже усі ці точки в Кракові вже мають трамвай. Трамваї їздять переважно відокремленими шляхами. Затори теж такі собі, слабенькі. Пару годин вранці, пару годин ввечері. В інші години усе місто можна наскрізь проїхати машиною хвилин за 30-40, якщо знати альтернативні дороги.
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