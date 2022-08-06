Додано: П'ят 17 тра, 2024 11:31

1. Загальна ситуація на ринку нерухомості Туреччини.

2. Інвестиції іноземців.

зменшилися на 50,3% (!) порівняно з тим же місяцем минулого року

Без жартів.

Цифри реальні.

3. Розподіл інвестоірв за громадянством.

Всі учасники форуму знають, що в цінах на нерухомість бувають як "ямки", так "зліти" на максимум - класична синусоїда.Найбільша ямка в цінах на нерухомість в Україні була - мабуть - в 1999 році - в тому славетному році 3-к квартиру можна було купити хоч в Запоріжжі, хоч в Дніпрі за 5200...5500 доларів.Принаймні одні мої знайомі продали "з дуру" 3-к в Запоріжжі за 5 200 - поділили дві сестри отримали по 2600 доларів - а через рік ту квартиру продали інші люди вдвічі дорожче.Та що там вдвічі - в 1999 році мій колишній шеф перед від"здом в США почав продавати 4-к квартиру площею в 100 кв. м за 100 000 доларів - а віддав остаточно за 26 (двадцять шість).Інститут статистики Туреччини оприлюднив статистику продажів квартир в Туреччині за квітень 2024 року.Я раніше прогнозував "ямку в цінах" на березень-квітень 2024 року.Ну ось результати:У квітні продажі квартир у Туреччині знизилися на 11,8% порівняно з тим же місяцем минулого року, досягнувши 75 569. Провінціями з найбільшою кількістю продажів квартир були Стамбул (12 406), Анкара (6 272) і(4 427).Для порівняння: рекордним за останні 3 роки був грудень 2022 року, коли в країні було продано більше 200 000 квартир за 1 місяць (!).Продажі квартир іноземцям у квітніі досягли всього 1 272 квартир. Частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла в квітні склала 1,7% (в попередні роки частка іноземців сягала майже 5%). Провінціями з найбільшою кількістю продажів будинків іноземцям були(454), Стамбул (407) і Мерсін (149) відповідно.Для порівняння: в квітні 2022 року було продано іноземцям 6 447 (!) квартир.Ціни тоді зросли карколомно - це про той період я писав, що ціни на квартири зросли в 3 (!!!!!) рази (по валюті).І інвестори мали РЕАЛЬНО профіт в 200% по валюті. Якщо довго не думали...Наприклад, куплену раніше квартиру 1+1 за 50 000 доларів можна було продати за 150 000 доларів.Приємно відмітити, що учасники нашого форуму зробили теж ПРАВИЛЬНІ кроки, правда, не на піку продажів - а трохи пізніше, але теж зробили мудро: куплене за 60 000 доларів продали за 120 000 доларів, а куплене за 170 000 доларів - продали за 400 000 доларів.На сьогодні схибив тільки один мій при ягель - він зараз в дорозі з Вроцлава, де жив останній рік - я його в 2022 році на колінах (майже реально) умовляв продати за 150 000 євро квартиру 2+1, куплену в 2017 році за 45 000 євро - він не послухав... ну буває...Провинився, але я його вибачаю: їде-їде зараз десь через Сербію та везе мені пару банок польського пива...Скажу, що інвесторів так мало, що Інститут статистики Туреччини навіть не зміг визначити - як завжди - "ТОР-20":Українці НЕ "пасуть задніх" та зберігли своє - вже традиційне - місце 3.Про причини "ямки" в продажах () та перспективи - далі буде.