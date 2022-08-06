Багаті люди пішки не ходять
Що за район такий?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 тра, 2024 16:17
Додано: Сер 15 тра, 2024 17:17
Додано: Сер 15 тра, 2024 17:21
Та в прицентраллі всюди більше 1 млн. Але от голландці всі на велосипедах, і багатші поляків в рази. І ті ж самі віденці так само, Ейрмакс підтвердить.
Додано: Сер 15 тра, 2024 17:24
Там не так про велосипеди, як про гт, до якого Краківському далеченько. Чи ви думаєте, що мешканці периферійних селищ в Нідерландах на велосипедах на роботу в місто їздять?)))
Додано: Сер 15 тра, 2024 19:14
Ну між селами там велодоріжки є, та і по всій країні, але так - електричка + велосипед + метро. Кракову звичайно дуже не вистачає метро, той же Роттердамм має 650 тис населення і біля 40 станцій метро.
Додано: Сер 15 тра, 2024 21:30
Додано: Сер 15 тра, 2024 21:55
Навіщо Роттердаму метро? Краків топ в Європі по заторам, а трамвай часто дуже повільний і не у всіх районах він присутній, є тільки одна швидкісна лінія - 50. Ті що їдуть через центр - стоять з авто у заторах. Думай-те.
Додано: Сер 15 тра, 2024 23:34
Ви очікуєте, що метро буде їздити туди, де немає трамваю? Метро з'єднує точки з великою кількістю пасажирів. Майже усі ці точки в Кракові вже мають трамвай. Трамваї їздять переважно відокремленими шляхами. Затори теж такі собі, слабенькі. Пару годин вранці, пару годин ввечері. В інші години усе місто можна наскрізь проїхати машиною хвилин за 30-40, якщо знати альтернативні дороги.
Додано: П'ят 17 тра, 2024 11:31
Інвестиції в нерухомість Туреччини: ямка в цінах вже є чи ще буде?
Всі учасники форуму знають, що в цінах на нерухомість бувають як "ямки", так "зліти" на максимум - класична синусоїда.
Найбільша ямка в цінах на нерухомість в Україні була - мабуть - в 1999 році - в тому славетному році 3-к квартиру можна було купити хоч в Запоріжжі, хоч в Дніпрі за 5200...5500 доларів.
Принаймні одні мої знайомі продали "з дуру" 3-к в Запоріжжі за 5 200 - поділили дві сестри отримали по 2600 доларів - а через рік ту квартиру продали інші люди вдвічі дорожче.
Та що там вдвічі - в 1999 році мій колишній шеф перед від"здом в США почав продавати 4-к квартиру площею в 100 кв. м за 100 000 доларів - а віддав остаточно за 26 (двадцять шість).
Інститут статистики Туреччини оприлюднив статистику продажів квартир в Туреччині за квітень 2024 року.
Я раніше прогнозував "ямку в цінах" на березень-квітень 2024 року.
Ну ось результати:
1. Загальна ситуація на ринку нерухомості Туреччини.
У квітні продажі квартир у Туреччині знизилися на 11,8% порівняно з тим же місяцем минулого року, досягнувши 75 569. Провінціями з найбільшою кількістю продажів квартир були Стамбул (12 406), Анкара (6 272) і Анталія (4 427).
Для порівняння: рекордним за останні 3 роки був грудень 2022 року, коли в країні було продано більше 200 000 квартир за 1 місяць (!).
2. Інвестиції іноземців.
Продажі квартир іноземцям у квітні зменшилися на 50,3% (!) порівняно з тим же місяцем минулого року і досягли всього 1 272 квартир. Частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла в квітні склала 1,7% (в попередні роки частка іноземців сягала майже 5%). Провінціями з найбільшою кількістю продажів будинків іноземцям були Анталія (454), Стамбул (407) і Мерсін (149) відповідно.
Для порівняння: в квітні 2022 року було продано іноземцям 6 447 (!) квартир.
Ціни тоді зросли карколомно - це про той період я писав, що ціни на квартири зросли в 3 (!!!!!) рази (по валюті).
І інвестори мали РЕАЛЬНО профіт в 200% по валюті. Якщо довго не думали...
Наприклад, куплену раніше квартиру 1+1 за 50 000 доларів можна було продати за 150 000 доларів. Без жартів.
Приємно відмітити, що учасники нашого форуму зробили теж ПРАВИЛЬНІ кроки, правда, не на піку продажів - а трохи пізніше, але теж зробили мудро: куплене за 60 000 доларів продали за 120 000 доларів, а куплене за 170 000 доларів - продали за 400 000 доларів. Цифри реальні.
На сьогодні схибив тільки один мій при ягель - він зараз в дорозі з Вроцлава, де жив останній рік - я його в 2022 році на колінах (майже реально) умовляв продати за 150 000 євро квартиру 2+1, куплену в 2017 році за 45 000 євро - він не послухав... ну буває...
Провинився, але я його вибачаю: їде-їде зараз десь через Сербію та везе мені пару банок польського пива...
3. Розподіл інвестоірв за громадянством.
Скажу, що інвесторів так мало, що Інститут статистики Туреччини навіть не зміг визначити - як завжди - "ТОР-20":
Українці НЕ "пасуть задніх" та зберігли своє - вже традиційне - місце 3.
Про причини "ямки" в продажах (не в цінах) та перспективи - далі буде.
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