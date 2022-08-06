Додано: Суб 18 тра, 2024 11:21

активно люди, які накупили квартир під здачу в оренду - виставляють квартири на продаж

отримаєш премію в сумі 100% по валюті

Погодьтеся, гріх не виставити на продаж....

(або якщо з поправкою на нерухомість: "Ціни чи кількість?")В ці дні коли продовжується жахлива війна а такі країни як Франція та Німеччина потерпають від злив та повеней, знову актуальним є питання про те, де можна сховатися.В останній місяць є помітним прибуття українців на життя в тій країні, де все стабільно: злив та повеней немає, вдень до +26, а температура води в Середземному морі +21 градус.Ситуація на ринку нерухомості в Туреччині і конкретно в Анталії мені особисто нагадує 2018 рік.Тоді - в квітні 2018 - приїхав на 2 тижня приятель за моєю порадою інвестувати в нерухомість Туреччини нахом"ячені 100 000 доларів. Він щойно продав новим щасливим власникам в Дніпрі свою інвестицію - 2к квартиру (ну ви ж розумієте: не квартиру, а з/б паралелепіпед без ремонту) з профітом (!) в 50 000 доларів, та думав, куди приткнути мішок грошей, який принесли в дзьобику інвестори 2018 року...Я його бажання кудись приткнутитрохи пригальмував та сказав:"Петро! Купівлею квартири за 100 000 доларів ти нікого в Україні не здивуєш, а ось купівлею за 50 000 доларів - готову нову "під ключ" - оселяйся та живи - здивуєш."Так ось : ми сідали в моє авто, кружляли по місту та дивилися на кожному балконі на оголошення "ПРОДАМ" - оцінювали якість будівництва, розташування, стан території ЖК та приймали рішення: домовитися про перегляд, чи ні. Якщо наше резюме про паркан, територію та сад були позитивними - переглядали та мацали. За тиждень перемацати близько 70 квартир.Купив він класну "двушку" площею в 60 кв. м в будинку на 30 квартир - з величезним плавальним басейном та аж двома парковками за електричними брамами (такий проєкт: ліворуч та праворуч від будинка - брами для заїзду на авто, брами відчиняються з пультів).Все про все обійшлося в 54 000 доларів. Квітень 2018 року.До речі, вчора в його ЖК вже наповнили водою плавальний басейн. В моєму ЖК ще ні - викликали "Сервіс", який перевірить стан насосів, фільтрів та двигунів після "зимової сплячки".Так ось: зараз в Анталії майже на кожному балконі - як і в далекому спокійному 2018 році - оголошення: "ПРОДАМ".Причини масового «викидання» квартир у продаж та причини того, що інвестори не поспішають купувати.1. З 1 січня почав діяти новий Закон про короткострокову оренду (здача в оренду на термін не більше 100 днів). Орендодавець повинен отримати Ліцензію, згоду 100% (!!!!!!) мешканців даного будинка на те, що людина буде підселяти в будинок кожні 1-2 тижня нових мешканців, та сплатити податок за здачу в оренду квартир за 2023 рік. Автоматично попадає в базу даних платників податків.На сьогодні я ще не чув, щоби хтось погодився на ці умови - і томуПРОСТА АРИФМЕТИКА: у більшості випадків, якщо вони продадуть квартиру, куплену під орендарів, САМЕ СЬОГОДНІ, то отримають профіт в 100% (!) по валюті. Тобто: вклав в 2018 році 50 000 доларів - здавав орендарям 5 років - сьогодніта при цьому додатковий бонус: НУЛЬ податків на продаж нерухомості.Як говорить приказка: "Краще тримати в руках жирного лелеку сьогодні, ніж маленького голодного шпака колись..."2. Економічна ситуація в Туреччині не найкраща - зросли ціни на все підряд. Найдорожчими на сьогодні є "червоне м’ясо" та сири. Ціни на "червоне м"ясо" вже досягли європейських - по 20 доларів за кіло. Баранину сьогодні можна купити приблизно за 400 лір або 13 доларів за кіло.Риба - орієнтовно по 180 лір кіло або десь по 6 доларів.Це призвело і до значного зростання цін в кафе та в ресторанах: поїсти в кафе/ресторані на сьогодні вартує так само, як - наприклад - в Іспанії.В кафе на пляжі бокал пива вам подають за такою самою ціною, як в Амстердамі або в Лондоні.3. Але не розслаблятися: ціни на квартири 1+1 тримаються на рівні в 100 000 доларів. Покупці мудро не хочуть вивертати кишені, а Продавці в жахливому стані: ще рік тому можна було взяти за "прєлєсть" 150 000. А зараз не дають і 100 000…Теоретично впали ціни на 30% на квартири в ЖК Преміум-класу - але то ж зовсім інша історія: яка Вам різниця з того, що те, що рік тому можна було купити за 1 000 000 доларів - зараз можна купити всього за 700 000... доларів...За думкою одного із самих потужних забудовників Анталії - я спілкувався з інсайдерами - ціни будуть в стані стагнації не більше 1-2 років...Хто зна, можливо і варто слідкувати за "синусоїдою цін в нерухомості": де ви ще за 100 000 доларів в роки світової турбулентності можете купити для себе коханого гніздечко так дешево...А якщо врахувати сміхотворні ціни на комуналку: квартплата по 10-15 доларів за місяць, витрати на електрику, воду та опалення не більше 20 доларів на місяць, то ціна на "червоне м"ясо" може здатися не такою вже і високою...Незважаючи на те, що вже 34 горе-фахівця в рієлторській справі нагородили мене - що дуже приємно - важливою посадою "Генеральний директор всесвітньої ріелторської контори" та "Власник 100 500 рієлторських контор світу" мені абсолютно байдуже, куди та як ви будете вклади свої гроші. Ні до чого не закликав та не закликаю. Думає головою завжди кожен сам. Я констатую факти.