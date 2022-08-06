Багаті люди пішки не ходять
Що за район такий?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 тра, 2024 16:17
Додано: Сер 15 тра, 2024 17:17
Додано: Сер 15 тра, 2024 17:21
Та в прицентраллі всюди більше 1 млн. Але от голландці всі на велосипедах, і багатші поляків в рази. І ті ж самі віденці так само, Ейрмакс підтвердить.
Додано: Сер 15 тра, 2024 17:24
Там не так про велосипеди, як про гт, до якого Краківському далеченько. Чи ви думаєте, що мешканці периферійних селищ в Нідерландах на велосипедах на роботу в місто їздять?)))
Додано: Сер 15 тра, 2024 19:14
Ну між селами там велодоріжки є, та і по всій країні, але так - електричка + велосипед + метро. Кракову звичайно дуже не вистачає метро, той же Роттердамм має 650 тис населення і біля 40 станцій метро.
Додано: Сер 15 тра, 2024 21:30
Додано: Сер 15 тра, 2024 21:55
Навіщо Роттердаму метро? Краків топ в Європі по заторам, а трамвай часто дуже повільний і не у всіх районах він присутній, є тільки одна швидкісна лінія - 50. Ті що їдуть через центр - стоять з авто у заторах. Думай-те.
Додано: Сер 15 тра, 2024 23:34
Ви очікуєте, що метро буде їздити туди, де немає трамваю? Метро з'єднує точки з великою кількістю пасажирів. Майже усі ці точки в Кракові вже мають трамвай. Трамваї їздять переважно відокремленими шляхами. Затори теж такі собі, слабенькі. Пару годин вранці, пару годин ввечері. В інші години усе місто можна наскрізь проїхати машиною хвилин за 30-40, якщо знати альтернативні дороги.
Додано: П'ят 17 тра, 2024 11:31
Інвестиції в нерухомість Туреччини: ямка в цінах вже є чи ще буде?
Всі учасники форуму знають, що в цінах на нерухомість бувають як "ямки", так "зліти" на максимум - класична синусоїда.
Найбільша ямка в цінах на нерухомість в Україні була - мабуть - в 1999 році - в тому славетному році 3-к квартиру можна було купити хоч в Запоріжжі, хоч в Дніпрі за 5200...5500 доларів.
Принаймні одні мої знайомі продали "з дуру" 3-к в Запоріжжі за 5 200 - поділили дві сестри отримали по 2600 доларів - а через рік ту квартиру продали інші люди вдвічі дорожче.
Та що там вдвічі - в 1999 році мій колишній шеф перед від"здом в США почав продавати 4-к квартиру площею в 100 кв. м за 100 000 доларів - а віддав остаточно за 26 (двадцять шість).
Інститут статистики Туреччини оприлюднив статистику продажів квартир в Туреччині за квітень 2024 року.
Я раніше прогнозував "ямку в цінах" на березень-квітень 2024 року.
Ну ось результати:
1. Загальна ситуація на ринку нерухомості Туреччини.
У квітні продажі квартир у Туреччині знизилися на 11,8% порівняно з тим же місяцем минулого року, досягнувши 75 569. Провінціями з найбільшою кількістю продажів квартир були Стамбул (12 406), Анкара (6 272) і Анталія (4 427).
Для порівняння: рекордним за останні 3 роки був грудень 2022 року, коли в країні було продано більше 200 000 квартир за 1 місяць (!).
2. Інвестиції іноземців.
Продажі квартир іноземцям у квітні зменшилися на 50,3% (!) порівняно з тим же місяцем минулого року і досягли всього 1 272 квартир. Частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла в квітні склала 1,7% (в попередні роки частка іноземців сягала майже 5%). Провінціями з найбільшою кількістю продажів будинків іноземцям були Анталія (454), Стамбул (407) і Мерсін (149) відповідно.
Для порівняння: в квітні 2022 року було продано іноземцям 6 447 (!) квартир.
Ціни тоді зросли карколомно - це про той період я писав, що ціни на квартири зросли в 3 (!!!!!) рази (по валюті).
І інвестори мали РЕАЛЬНО профіт в 200% по валюті. Якщо довго не думали...
Наприклад, куплену раніше квартиру 1+1 за 50 000 доларів можна було продати за 150 000 доларів. Без жартів.
Приємно відмітити, що учасники нашого форуму зробили теж ПРАВИЛЬНІ кроки, правда, не на піку продажів - а трохи пізніше, але теж зробили мудро: куплене за 60 000 доларів продали за 120 000 доларів, а куплене за 170 000 доларів - продали за 400 000 доларів. Цифри реальні.
На сьогодні схибив тільки один мій приятель - він зараз в дорозі з Вроцлава, де жив останній рік - я його в 2022 році на колінах (майже реально) умовляв продати за 150 000 євро квартиру 2+1, куплену в 2017 році за 45 000 євро - він не послухав... ну буває...
Провинився, але я його вибачаю: їде-їде зараз десь через Сербію та везе мені пару банок польського пива...
3. Розподіл інвестоірв за громадянством.
Скажу, що інвесторів так мало, що Інститут статистики Туреччини навіть не зміг визначити - як завжди - "ТОР-20":
Українці НЕ "пасуть задніх" та зберігли своє - вже традиційне - місце 3.
Про причини "ямки" в продажах (не в цінах) та перспективи - далі буде.
Додано: Суб 18 тра, 2024 11:21
Майже як в сексі: якість чи кількість?
(або якщо з поправкою на нерухомість: "Ціни чи кількість?")
В ці дні коли продовжується жахлива війна а такі країни як Франція та Німеччина потерпають від злив та повеней, знову актуальним є питання про те, де можна сховатися.
В останній місяць є помітним прибуття українців на життя в тій країні, де все стабільно: злив та повеней немає, вдень до +26, а температура води в Середземному морі +21 градус.
Ситуація на ринку нерухомості в Туреччині і конкретно в Анталії мені особисто нагадує 2018 рік.
Тоді - в квітні 2018 - приїхав на 2 тижня приятель за моєю порадою інвестувати в нерухомість Туреччини нахом"ячені 100 000 доларів. Він щойно продав новим щасливим власникам в Дніпрі свою інвестицію - 2к квартиру (ну ви ж розумієте: не квартиру, а з/б паралелепіпед без ремонту) з профітом (!) в 50 000 доларів, та думав, куди приткнути мішок грошей, який принесли в дзьобику інвестори 2018 року...
Я його бажання кудись приткнути зайві 100 000 доларів трохи пригальмував та сказав:
"Петро! Купівлею квартири за 100 000 доларів ти нікого в Україні не здивуєш, а ось купівлею за 50 000 доларів - готову нову "під ключ" - оселяйся та живи - здивуєш."
Так ось : ми сідали в моє авто, кружляли по місту та дивилися на кожному балконі на оголошення "ПРОДАМ" - оцінювали якість будівництва, розташування, стан території ЖК та приймали рішення: домовитися про перегляд, чи ні. Якщо наше резюме про паркан, територію та сад були позитивними - переглядали та мацали. За тиждень перемацати близько 70 квартир.
Купив він класну "двушку" площею в 60 кв. м в будинку на 30 квартир - з величезним плавальним басейном та аж двома парковками за електричними брамами (такий проєкт: ліворуч та праворуч від будинка - брами для заїзду на авто, брами відчиняються з пультів).
Все про все обійшлося в 54 000 доларів. Квітень 2018 року.
До речі, вчора в його ЖК вже наповнили водою плавальний басейн. В моєму ЖК ще ні - викликали "Сервіс", який перевірить стан насосів, фільтрів та двигунів після "зимової сплячки".
Так ось: зараз в Анталії майже на кожному балконі - як і в далекому спокійному 2018 році - оголошення: "ПРОДАМ".
Причини масового «викидання» квартир у продаж та причини того, що інвестори не поспішають купувати.
1. З 1 січня почав діяти новий Закон про короткострокову оренду (здача в оренду на термін не більше 100 днів). Орендодавець повинен отримати Ліцензію, згоду 100% (!!!!!!) мешканців даного будинка на те, що людина буде підселяти в будинок кожні 1-2 тижня нових мешканців, та сплатити податок за здачу в оренду квартир за 2023 рік. Автоматично попадає в базу даних платників податків.
На сьогодні я ще не чув, щоби хтось погодився на ці умови - і тому активно люди, які накупили квартир під здачу в оренду - виставляють квартири на продаж.
ПРОСТА АРИФМЕТИКА: у більшості випадків, якщо вони продадуть квартиру, куплену під орендарів, САМЕ СЬОГОДНІ, то отримають профіт в 100% (!) по валюті. Тобто: вклав в 2018 році 50 000 доларів - здавав орендарям 5 років - сьогодні отримаєш премію в сумі 100% по валюті та при цьому додатковий бонус: НУЛЬ податків на продаж нерухомості.
Погодьтеся, гріх не виставити на продаж....
Як говорить приказка: "Краще тримати в руках жирного лелеку сьогодні, ніж маленького голодного шпака колись..."
2. Економічна ситуація в Туреччині не найкраща - зросли ціни на все підряд. Найдорожчими на сьогодні є "червоне м’ясо" та сири. Ціни на "червоне м"ясо" вже досягли європейських - по 20 доларів за кіло. Баранину сьогодні можна купити приблизно за 400 лір або 13 доларів за кіло.
Риба - орієнтовно по 180 лір кіло або десь по 6 доларів.
Це призвело і до значного зростання цін в кафе та в ресторанах: поїсти в кафе/ресторані на сьогодні вартує так само, як - наприклад - в Іспанії.
В кафе на пляжі бокал пива вам подають за такою самою ціною, як в Амстердамі або в Лондоні.
3. Але не розслаблятися: ціни на квартири 1+1 тримаються на рівні в 100 000 доларів. Покупці мудро не хочуть вивертати кишені, а Продавці в жахливому стані: ще рік тому можна було взяти за "прєлєсть" 150 000. А зараз не дають і 100 000…
Теоретично впали ціни на 30% на квартири в ЖК Преміум-класу - але то ж зовсім інша історія: яка Вам різниця з того, що те, що рік тому можна було купити за 1 000 000 доларів - зараз можна купити всього за 700 000... доларів...
За думкою одного із самих потужних забудовників Анталії - я спілкувався з інсайдерами - ціни будуть в стані стагнації не більше 1-2 років...
Хто зна, можливо і варто слідкувати за "синусоїдою цін в нерухомості": де ви ще за 100 000 доларів в роки світової турбулентності можете купити для себе коханого гніздечко так дешево...
А якщо врахувати сміхотворні ціни на комуналку: квартплата по 10-15 доларів за місяць, витрати на електрику, воду та опалення не більше 20 доларів на місяць, то ціна на "червоне м"ясо" може здатися не такою вже і високою...
P.S. Незважаючи на те, що вже 34 горе-фахівця в рієлторській справі нагородили мене - що дуже приємно - важливою посадою "Генеральний директор всесвітньої ріелторської контори" та "Власник 100 500 рієлторських контор світу" мені абсолютно байдуже, куди та як ви будете вклади свої гроші. Ні до чого не закликав та не закликаю. Думає головою завжди кожен сам. Я констатую факти.
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