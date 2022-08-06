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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 904905906907
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 11:29

Як не топтали мене ногами на цьому форумі, які ярлики не приклеювали, а я в був і є правим: мати в житті «запасний аеродром» дуже корисно.
В Анталію з Вроцлава на власному авто прибув приятель, який купив першу в Анталії квартиру в травні 2017 року (2+1 за 45000€), а другу: влітку 2018 (вдало «впіймав» стрибок курсу ліра/долар - коли ліра на декілька днів впала з курсу 4,00 до курсу 7,14 ліри за долар. По 7,14 здати долари не вдалося, а по 6,85 - вдалося. В результаті в кишені опинилася квартира 3+1 за ціною в 270 000 лір (літо 2018) або 270000/6,85=39 415$).
Позаду 2750 км… Польща не виявилася очікуваним раєм… вистачило 1 року, щоби це зрозуміти…
Зображення
Приколи по дорозі:
- авто було завантажено до стелі плюс великий бокс на даху;
- на кордоні ЄС - Сербія змусили витягнути всі торби всі валізи та дослідили кожну;
- на кордоні Болгарія-Туреччина авто загнали нас поглиблену перевірку. Поглиблення пролягало в тому, що спитали, які є електронні пристрої (ТВ або аналогічне). Таких не було, тому через 90 секунд пропустили.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 14:14

З особистих спостережень за КраРЖН : потихеньку вигрібають помешкання, що висять по півроку ще зі старими цінниками. Акцент на безчинчові.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 14:27

  gonchik74 написав:З особистих спостережень за КраРЖН : потихеньку вигрібають помешкання, що висять по півроку ще зі старими цінниками. Акцент на безчинчові.
це які?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 14:44

  flysoulfly написав:це які?

Без керуючої компанії. Обслуговування будинку за власний рахунок.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 14:45

  flysoulfly написав:
  gonchik74 написав:З особистих спостережень за КраРЖН : потихеньку вигрібають помешкання, що висять по півроку ще зі старими цінниками. Акцент на безчинчові.
це які?

Квартири в таунхаусах, малоповерхових будинках. Там де немає управляючої компанії і не платиться щомісячний обовʼязковий платіж за утримання будинку.
gonchik74
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