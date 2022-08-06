Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Часи важкі, специфічні в непередбачувані: мати в житті «запасний аеродром» дуже корисно. В Анталію з великого польського міста на власному авто прибув приятель, який купив першу в Анталії квартиру в травні 2017 року (2+1 за 45000€), а другу: влітку 2018 (вдало «впіймав» стрибок курсу ліра/долар - коли ліра на декілька днів впала з курсу 4,00 до курсу 7,14 ліри за долар. По 7,14 здати долари не вдалося, а по 6,85 - вдалося. В результаті в кишені опинилася квартира 3+1 за ціною в 270 000 лір (літо 2018) або 270000/6,85=39 415$). Позаду 2750 км… Польща не виявилася очікуваним раєм… вистачило 1 року, щоби це зрозуміти… Приколи по дорозі: - авто було завантажено до стелі плюс великий бокс на даху; - на кордоні ЄС - Сербія змусили витягнути всі торби всі валізи та дослідили кожну; - на кордоні Болгарія-Туреччина авто загнали нас поглиблену перевірку. Поглиблення пролягало в тому, що спитали, які є електронні пристрої (ТВ або аналогічне). Таких не було, тому через 90 секунд пропустили.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 20 тра, 2024 21:03, всього редагувалось 1 раз.
Це найправильніше твердження що я тут бачив, браво!
Людина, змучена алкоголізмом, - он вище Вашого допису на цій сторінці, - яку знову випустили з клітки, думає інакше. Два тижня нормальної роботи учасників форуму закінчилися, зараз знову почне тягати на Фінансовий форум України виварки свого смердючого лайна та блювотини. Оце таке чудо роками тримають на Фінансовому форумі України, щоби позорити і Київ, і Україну, і Фінанси, і форум та і українців…