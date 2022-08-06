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Часи важкі, специфічні в непередбачувані: мати в житті «запасний аеродром» дуже корисно. В Анталію з великого польського міста на власному авто прибув приятель, який купив першу в Анталії квартиру в травні 2017 року (2+1 за 45000€), а другу: влітку 2018 (вдало «впіймав» стрибок курсу ліра/долар - коли ліра на декілька днів впала з курсу 4,00 до курсу 7,14 ліри за долар. По 7,14 здати долари не вдалося, а по 6,85 - вдалося. В результаті в кишені опинилася квартира 3+1 за ціною в 270 000 лір (літо 2018) або 270000/6,85=39 415$). Позаду 2750 км… Польща не виявилася очікуваним раєм… вистачило 1 року, щоби це зрозуміти… Приколи по дорозі: - авто було завантажено до стелі плюс великий бокс на даху; - на кордоні ЄС - Сербія змусили витягнути всі торби всі валізи та дослідили кожну; - на кордоні Болгарія-Туреччина авто загнали нас поглиблену перевірку. Поглиблення пролягало в тому, що спитали, які є електронні пристрої (ТВ або аналогічне). Таких не було, тому через 90 секунд пропустили.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 20 тра, 2024 21:03, всього редагувалось 1 раз.
Це найправильніше твердження що я тут бачив, браво!
У колишньої людини, змученої алкоголізмом, - он вище Вашого допису на цій сторінці, - яку знову випустили з клітки, це ніколи не получалося. Два тижня нормальної роботи учасників форуму закінчилися, зараз знову почне тягати на Фінансовий форум України виварки свого смердючого лайна та блювотини.
P.S. Додано пізніше. Модератори витерли ганчіркою, просоченою дизельним пальним, залишки блювотини від алкоголіка з ДВРЗ, який гадив сьогодні на цій гілці. Але навіщо його тримають - оцю гидоту - незрозуміло. Кияни, будьте обережними: і так страшно, а тут ще і потвора ходить по тим самим вулицям. Дітей тримайте на короткій відстані.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 20 тра, 2024 23:41, всього редагувалось 1 раз.
Може хтось моніторив - чи є зараз по ближньому зарубіжжю така схема, яка була колись в Україні, а саме: коли можна інвестувати до 30-50% вартості, а залишок - в розтермінування на 2 роки? І при цьому, на початковому етапі ціна може бути нижча в раза два. Чи зараз усюди одинаково - обіцянка голих стін з поставкою через 2-3 роки коштує дорожче ніж готове з ремонтом? Цікавить недорогий сегмент