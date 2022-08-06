Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Часи важкі, специфічні в непередбачувані: мати в житті «запасний аеродром» дуже корисно. В Анталію з великого польського міста на власному авто прибув приятель, який купив першу в Анталії квартиру в травні 2017 року (2+1 за 45000€), а другу: влітку 2018 (вдало «впіймав» стрибок курсу ліра/долар - коли ліра на декілька днів впала з курсу 4,00 до курсу 7,14 ліри за долар. По 7,14 здати долари не вдалося, а по 6,85 - вдалося. В результаті в кишені опинилася квартира 3+1 за ціною в 270 000 лір (літо 2018) або 270000/6,85=39 415$). Позаду 2750 км… Польща не виявилася очікуваним раєм… вистачило 1 року, щоби це зрозуміти… Приколи по дорозі: - авто було завантажено до стелі плюс великий бокс на даху; - на кордоні ЄС - Сербія змусили витягнути всі торби всі валізи та дослідили кожну; - на кордоні Болгарія-Туреччина авто загнали нас поглиблену перевірку. Поглиблення пролягало в тому, що спитали, які є електронні пристрої (ТВ або аналогічне). Таких не було, тому через 90 секунд пропустили.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 20 тра, 2024 21:03, всього редагувалось 1 раз.
Це найправильніше твердження що я тут бачив, браво!
У колишньої людини, змученої алкоголізмом, - он вище Вашого допису на цій сторінці, - яку знову випустили з клітки, це ніколи не получалося. Два тижня нормальної роботи учасників форуму закінчилися, зараз знову почне тягати на Фінансовий форум України виварки свого смердючого лайна та блювотини.
P.S. Додано пізніше. Модератори витерли ганчіркою, просоченою дизельним пальним, залишки блювотини від алкоголіка з ДВРЗ, який гадив сьогодні на цій гілці. Але навіщо його тримають - оцю гидоту - незрозуміло. Кияни, будьте обережними: і так страшно, а тут ще і потвора ходить по тим самим вулицям. Дітей тримайте на короткій відстані.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 20 тра, 2024 23:41, всього редагувалось 1 раз.
Може хтось моніторив - чи є зараз по ближньому зарубіжжю така схема, яка була колись в Україні, а саме: коли можна інвестувати до 30-50% вартості, а залишок - в розтермінування на 2 роки? І при цьому, на початковому етапі ціна може бути нижча в раза два. Чи зараз усюди одинаково - обіцянка голих стін з поставкою через 2-3 роки коштує дорожче ніж готове з ремонтом? Цікавить недорогий сегмент
Серед значних змін купівлі нерухомості в Туреччині - це необхідність проводити гроші через банк. Мається на увазі таке: - виготовлено/замовлено Акт експертизи квартири, в ньому вказана «кадастрова ціна» квартири. Зазвичай вона десь на 20% нижче ринкової. - іноземець повинен обміняти валюту в банку на таку суму в турецьких лірах, яка відповідає оцінці, та надати в Кадастровий центр довідку з банку про такий обмін.
В принципі нічого особливого, крім випадків, коли продавець теж іноземець та узгодили суму в валюті. Тобто Продавець вимагає після завершення всіх операцій мати на руках саме узгоджену суму у валюті. Тоді Покупець може втратити якусь частину грошей на маржі купівля-продаж валюти.
Серед інших чинників є такі новинки: - якщо купувати квартиру в так званих «закритих» мікрорайонах, то іноземець не отримає Вид на прожиття. Закритими визначили мікрорайони міст, дуже популярні для іноземців, і кількість яких перевищувала 25% від загальної кількості. Тобто такою квартирою можна володіти, і жити в ній по безвізовому режиму 3 місяці в кожні 6 місяців. Теж варіант. - якщо купувати квартиру в не @закритому@ мікрорайоні, то треба, щоби в Акті експертизи та в праві власності була вказана ціна квартири не менше 200 000$. Тоді можна отримати картку ВНП в Туреччині. Зараз на ринку нерухомості «ямка» в цінах і такі два чинники суттєво впливають на купівлю та ціни. Власне, Уряд добився того, чого і хотів: зменшення кількості іноземців в країні та зниження цін.
Звісно, самий правильний метод купівлі нерухомості - це від Забудовника, необхідності годувати родину рієлтора особисто я не бачу. Реально рієлтор нічого не робить та ні за що не відповідає. На кожній новобудові є плакати, де зазначено Забудовника, його адресу, легко знайти сайт Забудовника, подивитися готові обʼєкти, знайти Офіс продажу.
Зараз дивна ситуація на ринку нерухомості: реально карколомне будівництво в різних районах Анталії. Я позавчора проїжджав через ті райони величезного міста (2,5 мільйона населення) де рідко буваю (між морем та аеропортом) то реально був в шоці від кількості новобудов. Це при тому, що кількість продажів за даними Інституту статистики Туреччини падає та падає, а кількість продажів іноземцям впала на 50%, а можливо і більше.