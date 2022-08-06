Додано: Вів 21 тра, 2024 09:08

Серед значних змін купівлі нерухомості в Туреччині - це необхідність проводити гроші через банк.

Мається на увазі таке:

- виготовлено/замовлено Акт експертизи квартири, в ньому вказана «кадастрова ціна» квартири. Зазвичай вона десь на 20% нижче ринкової.

- іноземець повинен обміняти валюту в банку на таку суму в турецьких лірах, яка відповідає оцінці, та надати в Кадастровий центр довідку з банку про такий обмін.



В принципі нічого особливого, крім випадків, коли продавець теж іноземець та узгодили суму в валюті. Тобто Продавець вимагає після завершення всіх операцій мати на руках саме узгоджену суму у валюті. Тоді Покупець може втратити якусь частину грошей на маржі купівля-продаж валюти.



Серед інших чинників є такі новинки:

- якщо купувати квартиру в так званих «закритих» мікрорайонах, то іноземець не отримає Вид на прожиття. Закритими визначили мікрорайони міст, дуже популярні для іноземців, і кількість яких перевищувала 25% від загальної кількості.

Тобто такою квартирою можна володіти, і жити в ній по безвізовому режиму 3 місяці в кожні 6 місяців. Теж варіант.

- якщо купувати квартиру в не @закритому@ мікрорайоні, то треба, щоби в Акті експертизи та в праві власності була вказана ціна квартири не менше 200 000$. Тоді можна отримати картку ВНП в Туреччині.

Зараз на ринку нерухомості «ямка» в цінах і такі два чинники суттєво впливають на купівлю та ціни.

Власне, Уряд добився того, чого і хотів: зменшення кількості іноземців в країні та зниження цін.



Звісно, самий правильний метод купівлі нерухомості - це від Забудовника, необхідності годувати родину рієлтора особисто я не бачу. Реально рієлтор нічого не робить та ні за що не відповідає.

На кожній новобудові є плакати, де зазначено Забудовника, його адресу, легко знайти сайт Забудовника, подивитися готові обʼєкти, знайти Офіс продажу.



Зараз дивна ситуація на ринку нерухомості: реально карколомне будівництво в різних районах Анталії. Я позавчора проїжджав через ті райони величезного міста (2,5 мільйона населення) де рідко буваю (між морем та аеропортом) то реально був в шоці від кількості новобудов.

Це при тому, що кількість продажів за даними Інституту статистики Туреччини падає та падає, а кількість продажів іноземцям впала на 50%, а можливо і більше.