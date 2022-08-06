RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 905906907908>
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 11:29

Часи важкі, специфічні в непередбачувані: мати в житті «запасний аеродром» дуже корисно.
В Анталію з великого польського міста на власному авто прибув приятель, який купив першу в Анталії квартиру в травні 2017 року (2+1 за 45000€), а другу: влітку 2018 (вдало «впіймав» стрибок курсу ліра/долар - коли ліра на декілька днів впала з курсу 4,00 до курсу 7,14 ліри за долар. По 7,14 здати долари не вдалося, а по 6,85 - вдалося. В результаті в кишені опинилася квартира 3+1 за ціною в 270 000 лір (літо 2018) або 270000/6,85=39 415$).
Позаду 2750 км… Польща не виявилася очікуваним раєм… вистачило 1 року, щоби це зрозуміти…
Зображення
Приколи по дорозі:
- авто було завантажено до стелі плюс великий бокс на даху;
- на кордоні ЄС - Сербія змусили витягнути всі торби всі валізи та дослідили кожну;
- на кордоні Болгарія-Туреччина авто загнали нас поглиблену перевірку. Поглиблення пролягало в тому, що спитали, які є електронні пристрої (ТВ або аналогічне). Таких не було, тому через 90 секунд пропустили.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 20 тра, 2024 21:03, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9681
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3601 раз.
Подякували: 1271 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 14:14

З особистих спостережень за КраРЖН : потихеньку вигрібають помешкання, що висять по півроку ще зі старими цінниками. Акцент на безчинчові.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 759
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 14:27

  gonchik74 написав:З особистих спостережень за КраРЖН : потихеньку вигрібають помешкання, що висять по півроку ще зі старими цінниками. Акцент на безчинчові.
це які?
flysoulfly
 
Повідомлень: 4769
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 14:44

  flysoulfly написав:це які?

Без керуючої компанії. Обслуговування будинку за власний рахунок.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3216
З нами з: 26.02.18
Подякував: 671 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 14:45

  flysoulfly написав:
  gonchik74 написав:З особистих спостережень за КраРЖН : потихеньку вигрібають помешкання, що висять по півроку ще зі старими цінниками. Акцент на безчинчові.
це які?

Квартири в таунхаусах, малоповерхових будинках. Там де немає управляючої компанії і не платиться щомісячний обовʼязковий платіж за утримання будинку.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 759
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 17:21

  akurt написав:Думає головою завжди кожен сам.

Це найправильніше твердження що я тут бачив, браво!

  akurt написав:Польща не виявилася очікуваним раєм… вистачило 1 року, щоби це зрозуміти…

Є люди що шукають краще, в цьому році дві сімї знайомих поїхали далі - Іспанія і Канада.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8924
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1341 раз.
Подякували: 1733 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2024 23:08

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Може хтось моніторив - чи є зараз по ближньому зарубіжжю така схема, яка була колись в Україні, а саме: коли можна інвестувати до 30-50% вартості, а залишок - в розтермінування на 2 роки? І при цьому, на початковому етапі ціна може бути нижча в раза два. Чи зараз усюди одинаково - обіцянка голих стін з поставкою через 2-3 роки коштує дорожче ніж готове з ремонтом? Цікавить недорогий сегмент
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 268
З нами з: 01.06.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 02:21

akurt
у вас колись була толкова пошагова інструкція як купити нерухомість від забудовника.....
цікаво чи відбулись значні зміни?
ankarasvan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17
З нами з: 07.04.24
Подякував: 34 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 09:08

Серед значних змін купівлі нерухомості в Туреччині - це необхідність проводити гроші через банк.
Мається на увазі таке:
- виготовлено/замовлено Акт експертизи квартири, в ньому вказана «кадастрова ціна» квартири. Зазвичай вона десь на 20% нижче ринкової.
- іноземець повинен обміняти валюту в банку на таку суму в турецьких лірах, яка відповідає оцінці, та надати в Кадастровий центр довідку з банку про такий обмін.

В принципі нічого особливого, крім випадків, коли продавець теж іноземець та узгодили суму в валюті. Тобто Продавець вимагає після завершення всіх операцій мати на руках саме узгоджену суму у валюті. Тоді Покупець може втратити якусь частину грошей на маржі купівля-продаж валюти.

Серед інших чинників є такі новинки:
- якщо купувати квартиру в так званих «закритих» мікрорайонах, то іноземець не отримає Вид на прожиття. Закритими визначили мікрорайони міст, дуже популярні для іноземців, і кількість яких перевищувала 25% від загальної кількості.
Тобто такою квартирою можна володіти, і жити в ній по безвізовому режиму 3 місяці в кожні 6 місяців. Теж варіант.
- якщо купувати квартиру в не @закритому@ мікрорайоні, то треба, щоби в Акті експертизи та в праві власності була вказана ціна квартири не менше 200 000$. Тоді можна отримати картку ВНП в Туреччині.
Зараз на ринку нерухомості «ямка» в цінах і такі два чинники суттєво впливають на купівлю та ціни.
Власне, Уряд добився того, чого і хотів: зменшення кількості іноземців в країні та зниження цін.

Звісно, самий правильний метод купівлі нерухомості - це від Забудовника, необхідності годувати родину рієлтора особисто я не бачу. Реально рієлтор нічого не робить та ні за що не відповідає.
На кожній новобудові є плакати, де зазначено Забудовника, його адресу, легко знайти сайт Забудовника, подивитися готові обʼєкти, знайти Офіс продажу.

Зараз дивна ситуація на ринку нерухомості: реально карколомне будівництво в різних районах Анталії. Я позавчора проїжджав через ті райони величезного міста (2,5 мільйона населення) де рідко буваю (між морем та аеропортом) то реально був в шоці від кількості новобудов.
Це при тому, що кількість продажів за даними Інституту статистики Туреччини падає та падає, а кількість продажів іноземцям впала на 50%, а можливо і більше.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9681
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3601 раз.
Подякували: 1271 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 11:08

  akurt написав:Власне, Уряд добився того, чого і хотів: зменшення кількості іноземців в країні та зниження цін

турецький уряд - пан Акурт пише з великої букви.
Український - з маленької.
Знаєте чому?
Тому що український уряд не жучить ні чиновників і олігархів, ні народ. Анархія.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23862
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1676 раз.
Подякували: 2545 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 905906907908>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2479, 2480, 2481
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24803 16581135
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 тра, 2024 12:39
Модератор
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1000, 1001, 1002
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10014 6271758
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 тра, 2024 15:08
Bolt
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 380102
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.