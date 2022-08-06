Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Часи важкі, специфічні в непередбачувані: мати в житті «запасний аеродром» дуже корисно. В Анталію з великого польського міста на власному авто прибув приятель, який купив першу в Анталії квартиру в травні 2017 року (2+1 за 45000€), а другу: влітку 2018 (вдало «впіймав» стрибок курсу ліра/долар - коли ліра на декілька днів впала з курсу 4,00 до курсу 7,14 ліри за долар. По 7,14 здати долари не вдалося, а по 6,85 - вдалося. В результаті в кишені опинилася квартира 3+1 за ціною в 270 000 лір (літо 2018) або 270000/6,85=39 415$). Позаду 2750 км… Польща не виявилася очікуваним раєм… вистачило 1 року, щоби це зрозуміти… Приколи по дорозі: - авто було завантажено до стелі плюс великий бокс на даху; - на кордоні ЄС - Сербія змусили витягнути всі торби всі валізи та дослідили кожну; - на кордоні Болгарія-Туреччина авто загнали нас поглиблену перевірку. Поглиблення пролягало в тому, що спитали, які є електронні пристрої (ТВ або аналогічне). Таких не було, тому через 90 секунд пропустили.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 20 тра, 2024 21:03, всього редагувалось 1 раз.
Може хтось моніторив - чи є зараз по ближньому зарубіжжю така схема, яка була колись в Україні, а саме: коли можна інвестувати до 30-50% вартості, а залишок - в розтермінування на 2 роки? І при цьому, на початковому етапі ціна може бути нижча в раза два. Чи зараз усюди одинаково - обіцянка голих стін з поставкою через 2-3 роки коштує дорожче ніж готове з ремонтом? Цікавить недорогий сегмент
Серед значних змін купівлі нерухомості в Туреччині - це необхідність проводити гроші через банк. Мається на увазі таке: - виготовлено/замовлено Акт експертизи квартири, в ньому вказана «кадастрова ціна» квартири. Зазвичай вона десь на 20% нижче ринкової. - іноземець повинен обміняти валюту в банку на таку суму в турецьких лірах, яка відповідає оцінці, та надати в Кадастровий центр довідку з банку про такий обмін.
В принципі нічого особливого, крім випадків, коли продавець теж іноземець та узгодили суму в валюті. Тобто Продавець вимагає після завершення всіх операцій мати на руках саме узгоджену суму у валюті. Тоді Покупець може втратити якусь частину грошей на маржі купівля-продаж валюти.
Серед інших чинників є такі новинки: - якщо купувати квартиру в так званих «закритих» мікрорайонах, то іноземець не отримає Вид на прожиття. Закритими визначили мікрорайони міст, дуже популярні для іноземців, і кількість яких перевищувала 25% від загальної кількості. Тобто такою квартирою можна володіти, і жити в ній по безвізовому режиму 3 місяці в кожні 6 місяців. Теж варіант. - якщо купувати квартиру в не @закритому@ мікрорайоні, то треба, щоби в Акті експертизи та в праві власності була вказана ціна квартири не менше 200 000$. Тоді можна отримати картку ВНП в Туреччині. Зараз на ринку нерухомості «ямка» в цінах і такі два чинники суттєво впливають на купівлю та ціни. Власне, Уряд добився того, чого і хотів: зменшення кількості іноземців в країні та зниження цін.
Звісно, самий правильний метод купівлі нерухомості - це від Забудовника, необхідності годувати родину рієлтора особисто я не бачу. Реально рієлтор нічого не робить та ні за що не відповідає. На кожній новобудові є плакати, де зазначено Забудовника, його адресу, легко знайти сайт Забудовника, подивитися готові обʼєкти, знайти Офіс продажу.
Зараз дивна ситуація на ринку нерухомості: реально карколомне будівництво в різних районах Анталії. Я позавчора проїжджав через ті райони величезного міста (2,5 мільйона населення) де рідко буваю (між морем та аеропортом) то реально був в шоці від кількості новобудов. Це при тому, що кількість продажів за даними Інституту статистики Туреччини падає та падає, а кількість продажів іноземцям впала на 50%, а можливо і більше.
The_Rebel написав:Може хтось моніторив - чи є зараз по ближньому зарубіжжю така схема, яка була колись в Україні, а саме: коли можна інвестувати до 30-50% вартості, а залишок - в розтермінування на 2 роки? І при цьому, на початковому етапі ціна може бути нижча в раза два. Чи зараз усюди одинаково - обіцянка голих стін з поставкою через 2-3 роки коштує дорожче ніж готове з ремонтом? Цікавить недорогий сегмент
Можу сказати по Польщі, коли інвестуєте на початку будівництва - платите по графіку до здачі будинку, але графіки оплат у різних забудовників різні. Цін в два рази менше я не бачив, ну може 20% за два роки виросте (якщо інвестуєте станом на зараз).