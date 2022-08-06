Сьогодні їхав до офісу. З південної околиці міста (майже села) у район Центрального вокзалу. Відстань десь 13-14 км. Виїхав о 11:10, на місці був о 11:35. Правил не порушував.
Ще раз: навіщо в Кракові метро? Які пробки?
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Додано: Вів 21 тра, 2024 14:29
Сьогодні їхав до офісу. З південної околиці міста (майже села) у район Центрального вокзалу. Відстань десь 13-14 км. Виїхав о 11:10, на місці був о 11:35. Правил не порушував.
Ще раз: навіщо в Кракові метро? Які пробки?
|