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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 905906907908
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 14:29

  BIGor написав:Навіщо Роттердаму метро? Краків топ в Європі по заторам, а трамвай часто дуже повільний і не у всіх районах він присутній, є тільки одна швидкісна лінія - 50. Ті що їдуть через центр - стоять з авто у заторах. Думай-те.

Сьогодні їхав до офісу. З південної околиці міста (майже села) у район Центрального вокзалу. Відстань десь 13-14 км. Виїхав о 11:10, на місці був о 11:35. Правил не порушував.
Ще раз: навіщо в Кракові метро? Які пробки?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 15:53

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Навіщо Роттердаму метро? Краків топ в Європі по заторам, а трамвай часто дуже повільний і не у всіх районах він присутній, є тільки одна швидкісна лінія - 50. Ті що їдуть через центр - стоять з авто у заторах. Думай-те.

Сьогодні їхав до офісу. З південної околиці міста (майже села) у район Центрального вокзалу. Відстань десь 13-14 км. Виїхав о 11:10, на місці був о 11:35. Правил не порушував.
Ще раз: навіщо в Кракові метро? Які пробки?

Ну 13-14 км від центру Кракова на південь це вже Вєлічка. А за 25 хв хіба з Бонарки можна було доїхати. 😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 16:51

  Bolt написав:Ну 13-14 км від центру Кракова на південь це вже Вєлічка. А за 25 хв хіба з Бонарки можна було доїхати. 😎

Краківські іпєня.
До речі, до Бонарки з іпєнєй їхати 10 хвилин. З Бонарки - ще 15 з об'їздом пробки біля Тандети через фабрику Шиндлера.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 17:20

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Навіщо Роттердаму метро? Краків топ в Європі по заторам, а трамвай часто дуже повільний і не у всіх районах він присутній, є тільки одна швидкісна лінія - 50. Ті що їдуть через центр - стоять з авто у заторах. Думай-те.

Сьогодні їхав до офісу. З південної околиці міста (майже села) у район Центрального вокзалу. Відстань десь 13-14 км. Виїхав о 11:10, на місці був о 11:35. Правил не порушував.
Ще раз: навіщо в Кракові метро? Які пробки?

Сьогодні їхав на автобусі зранку 4 зупинки (відстань 2 км) зайняли 30 хв. Метро точно треба.
BIGor
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  #<1 ... 905906907908
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