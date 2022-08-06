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Додано: Вів 21 тра, 2024 14:29
BIGor написав:
Навіщо Роттердаму метро? Краків топ в Європі по заторам, а трамвай часто дуже повільний і не у всіх районах він присутній, є тільки одна швидкісна лінія - 50. Ті що їдуть через центр - стоять з авто у заторах. Думай-те.
Сьогодні їхав до офісу. З південної околиці міста (майже села) у район Центрального вокзалу. Відстань десь 13-14 км. Виїхав о 11:10, на місці був о 11:35. Правил не порушував.
Ще раз: навіщо в Кракові метро? Які пробки?
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Додано: Вів 21 тра, 2024 15:53
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Навіщо Роттердаму метро? Краків топ в Європі по заторам, а трамвай часто дуже повільний і не у всіх районах він присутній, є тільки одна швидкісна лінія - 50. Ті що їдуть через центр - стоять з авто у заторах. Думай-те.
Сьогодні їхав до офісу. З південної околиці міста (майже села) у район Центрального вокзалу. Відстань десь 13-14 км. Виїхав о 11:10, на місці був о 11:35. Правил не порушував.
Ще раз: навіщо в Кракові метро? Які пробки?
Ну 13-14 км від центру Кракова на південь це вже Вєлічка. А за 25 хв хіба з Бонарки можна було доїхати. 😎
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Bolt
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Додано: Вів 21 тра, 2024 16:51
Bolt написав:
Ну 13-14 км від центру Кракова на південь це вже Вєлічка. А за 25 хв хіба з Бонарки можна було доїхати. 😎
Краківські іпєня.
До речі, до Бонарки з іпєнєй їхати 10 хвилин. З Бонарки - ще 15 з об'їздом пробки біля Тандети через фабрику Шиндлера.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 17:20
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Навіщо Роттердаму метро? Краків топ в Європі по заторам, а трамвай часто дуже повільний і не у всіх районах він присутній, є тільки одна швидкісна лінія - 50. Ті що їдуть через центр - стоять з авто у заторах. Думай-те.
Сьогодні їхав до офісу. З південної околиці міста (майже села) у район Центрального вокзалу. Відстань десь 13-14 км. Виїхав о 11:10, на місці був о 11:35. Правил не порушував.
Ще раз: навіщо в Кракові метро? Які пробки?
Сьогодні їхав на автобусі зранку 4 зупинки (відстань 2 км) зайняли 30 хв. Метро точно треба.
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BIGor
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Додано: Вів 21 тра, 2024 17:43
BIGor написав: Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Навіщо Роттердаму метро? Краків топ в Європі по заторам, а трамвай часто дуже повільний і не у всіх районах він присутній, є тільки одна швидкісна лінія - 50. Ті що їдуть через центр - стоять з авто у заторах. Думай-те.
Сьогодні їхав до офісу. З південної околиці міста (майже села) у район Центрального вокзалу. Відстань десь 13-14 км. Виїхав о 11:10, на місці був о 11:35. Правил не порушував.
Ще раз: навіщо в Кракові метро? Які пробки?
Сьогодні їхав на автобусі зранку 4 зупинки (відстань 2 км) зайняли 30 хв. Метро точно треба.
2 км то десь 22 хв пішки. Лінь перейтись? !
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Додано: Вів 21 тра, 2024 18:21
BIGor написав:
Сьогодні їхав на автобусі зранку 4 зупинки (відстань 2 км) зайняли 30 хв. Метро точно треба.
Проте не іпєня, а розвинений район
Повернувся додому через "страшні корки" у найбільш пікову годину. 50 хвилин.
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Додано: Вів 21 тра, 2024 18:54
Bolt написав: BIGor написав:
Сьогодні їхав на автобусі зранку 4 зупинки (відстань 2 км) зайняли 30 хв. Метро точно треба.
2 км то десь 22 хв пішки. Лінь перейтись? !
Нащо ГТ якщо пішки швидше? От дійсно)))
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BIGor
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