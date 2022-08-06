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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Amethyst
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Додано: Сер 22 тра, 2024 00:06
Бетон написав:
після четвертої евакуації (200$) електро самокат то шо треба
Не з цим кліматом.
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Gastarbaiter
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