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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Amethyst
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Додано: Сер 22 тра, 2024 00:06
Бетон написав:
після четвертої евакуації (200$) електро самокат то шо треба
Не з цим кліматом.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 08:30
Часто їздите на велосипеді? Якщо спокійним темпом по місту - і не 20 - 50 км, то який нафіг душ і змінний одяг? Коли пішки ходите - теж потім на роботі душ приймаєте? Бо пішки витрачається більше зулилль ніж на велосипеді.
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BIGor
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