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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 906907908909
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 22:59

  BIGor написав:
  Бетон написав:після четвертої евакуації (200$) електро самокат то шо треба

Велік краще - не прив'язани до ел. живлення. :D

Так треба душ та й краще і змінна одежа 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 00:06

  Бетон написав:після четвертої евакуації (200$) електро самокат то шо треба

Не з цим кліматом.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 08:30

  Amethyst написав:
  BIGor написав:
  Бетон написав:після четвертої евакуації (200$) електро самокат то шо треба

Велік краще - не прив'язани до ел. живлення. :D

Так треба душ та й краще і змінна одежа 8)

Часто їздите на велосипеді? Якщо спокійним темпом по місту - і не 20 - 50 км, то який нафіг душ і змінний одяг? Коли пішки ходите - теж потім на роботі душ приймаєте? Бо пішки витрачається більше зулилль ніж на велосипеді.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 20:03

Інвестуємо в нерухомість закордоном

BIGor написав:
  Amethyst написав:
  BIGor написав:Велік краще - не прив'язани до ел. живлення. :D

Так треба душ та й краще і змінна одежа 8)

Часто їздите на велосипеді? Якщо спокійним темпом по місту - і не 20 - 50 км, то який нафіг душ і змінний одяг? Коли пішки ходите - теж потім на роботі душ приймаєте? Бо пішки витрачається більше зулилль ніж на велосипеді.
Якщо "спокійним темпом" значить часу не шкода
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 20:08

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Amethyst написав:Так треба душ та й краще і змінна одежа 8)

Часто їздите на велосипеді? Якщо спокійним темпом по місту - і не 20 - 50 км, то який нафіг душ і змінний одяг? Коли пішки ходите - теж потім на роботі душ приймаєте? Бо пішки витрачається більше зулилль ніж на велосипеді.
Якщо "спокійним темпом" значить часу не шкода

Якщо спокійним темпом то ТЦК може прийняти, треба трохи навалювати. 😎
Bolt
 
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