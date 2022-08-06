RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 906907908909
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2024 22:59

  BIGor написав:
  Бетон написав:після четвертої евакуації (200$) електро самокат то шо треба

Велік краще - не прив'язани до ел. живлення. :D

Так треба душ та й краще і змінна одежа 8)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5405
З нами з: 05.05.21
Подякував: 408 раз.
Подякували: 1037 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 00:06

  Бетон написав:після четвертої евакуації (200$) електро самокат то шо треба

Не з цим кліматом.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3227
З нами з: 26.02.18
Подякував: 671 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 08:30

  Amethyst написав:
  BIGor написав:
  Бетон написав:після четвертої евакуації (200$) електро самокат то шо треба

Велік краще - не прив'язани до ел. живлення. :D

Так треба душ та й краще і змінна одежа 8)

Часто їздите на велосипеді? Якщо спокійним темпом по місту - і не 20 - 50 км, то який нафіг душ і змінний одяг? Коли пішки ходите - теж потім на роботі душ приймаєте? Бо пішки витрачається більше зулилль ніж на велосипеді.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8939
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1343 раз.
Подякували: 1735 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 20:03

Інвестуємо в нерухомість закордоном

BIGor написав:
  Amethyst написав:
  BIGor написав:Велік краще - не прив'язани до ел. живлення. :D

Так треба душ та й краще і змінна одежа 8)

Часто їздите на велосипеді? Якщо спокійним темпом по місту - і не 20 - 50 км, то який нафіг душ і змінний одяг? Коли пішки ходите - теж потім на роботі душ приймаєте? Бо пішки витрачається більше зулилль ніж на велосипеді.
Якщо "спокійним темпом" значить часу не шкода
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34877
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1445 раз.
Подякували: 7981 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 20:08

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Amethyst написав:Так треба душ та й краще і змінна одежа 8)

Часто їздите на велосипеді? Якщо спокійним темпом по місту - і не 20 - 50 км, то який нафіг душ і змінний одяг? Коли пішки ходите - теж потім на роботі душ приймаєте? Бо пішки витрачається більше зулилль ніж на велосипеді.
Якщо "спокійним темпом" значить часу не шкода

Якщо спокійним темпом то ТЦК може прийняти, треба трохи навалювати. 😎
Bolt
 
Повідомлень: 2943
З нами з: 09.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 20:59

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Amethyst написав:Так треба душ та й краще і змінна одежа 8)

Часто їздите на велосипеді? Якщо спокійним темпом по місту - і не 20 - 50 км, то який нафіг душ і змінний одяг? Коли пішки ходите - теж потім на роботі душ приймаєте? Бо пішки витрачається більше зулилль ніж на велосипеді.
Якщо "спокійним темпом" значить часу не шкода


Авжеж, треба встигнути перегляну 100 свіжих тіктоків і інстограмів.
Кочевник
 
Повідомлень: 2394
З нами з: 16.02.17
Подякував: 387 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 21:05

Інвестуємо в нерухомість закордоном

Кочевник написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Часто їздите на велосипеді? Якщо спокійним темпом по місту - і не 20 - 50 км, то який нафіг душ і змінний одяг? Коли пішки ходите - теж потім на роботі душ приймаєте? Бо пішки витрачається більше зулилль ніж на велосипеді.
Якщо "спокійним темпом" значить часу не шкода


Авжеж, треба встигнути перегляну 100 свіжих тіктоків і інстограмів.

Ну кожному своє.
Звісно, якщо і так мета прогулятися, пішки навіть краще.
Але для щоденних маршрутів у справах це втрачені години часу. Не дарма ж транспорт придумали.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34877
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1445 раз.
Подякували: 7981 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 21:27

  Faceless написав:Звісно, якщо і так мета прогулятися, пішки навіть краще.
Але для щоденних маршрутів у справах це втрачені години часу. Не дарма ж транспорт придумали.

Ну, не пішки, а на орендованому авто після відвідування зранку Аркашона (закуповували свіжих вустриць), а потім - Бордо, проїхав не одну сотню кілометрів - навмисно французькою «глибинкою» - та прибув в невеличке можна сказати маленьке містечко Biran.
https://maps.app.goo.gl/qK2ibq4xgomY8k8V9?g_st=ic
Причини прості:
- в цьому містечку на фронтоні мерії є прапор України;
- мер міста - - проукраїнський;
- в цьому містечку - 2 роки тому - відбувалася виставка художніх робіт випускниці одного з університетів України;
- в цьому містечку було виставлено на продаж будинок за 180 000€. Хотів я подивитися, що коштує 180 000€ на півдні Франції - за ціною бабушатника біля метро Лісова…

На жаль, будинок в центрі цього невеличкого містечка буквально тиждень тому вже було продано за 185 000€.
Купили - що цікаво - дві родини наших українців.
Я не був в середині, але сказали мені наші люди, що в середині треба робити косметичний ремонт.

Завтра поїдемо подивимося інше: виставлено на продаж будинок за 240 000 € - за ціною 3-к бабушатника біля метро «Деміївська».
Авто моє (напрокат да 210€ на тиждень) припаркували біля старовинного - йому 400 років - собору.
Саме в ці хвилини з родиною наших українців відвідуємо їх будинок: купили в січні 2021 року да 140 000€ в кредит на 30 років.
Вражають і каміни, і люстра, якій теж мабуть 400 років, і деревʼяна підлога, і гараж на 2 авто, і власне патіо, и навіть рудий мявкучий кіт.
Блін, куди тільки не заносить наших українців.
На фото: вид з патіо на будинки сусідів, яким ніби-то 400 років…
Зображення
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9695
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3603 раз.
Подякували: 1271 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 21:44

Фрагмент інтерʼєру будинка наших українців, купленого в кредит в січні 2021 року.
Будинку 400 років з реконструкцією 2000 року.
Зображення
Сказали, що виплата за кредитом дорівнює виплаті за оренду квартири.
То краще ж платити самому собі, а не якомусь дяді чи тьоті…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9695
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3603 раз.
Подякували: 1271 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 906907908909
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1000, 1001, 1002
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10017 6273459
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 тра, 2024 19:26
Bolt
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2479, 2480, 2481
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24803 16583006
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 тра, 2024 12:39
Модератор
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 380253
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2958)
24.05.2024 21:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.