Так треба душ та й краще і змінна одежа
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 21 тра, 2024 22:59
Додано: Сер 22 тра, 2024 00:06
Додано: Сер 22 тра, 2024 08:30
Часто їздите на велосипеді? Якщо спокійним темпом по місту - і не 20 - 50 км, то який нафіг душ і змінний одяг? Коли пішки ходите - теж потім на роботі душ приймаєте? Бо пішки витрачається більше зулилль ніж на велосипеді.
Додано: Сер 22 тра, 2024 20:03
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Якщо "спокійним темпом" значить часу не шкода
Додано: Сер 22 тра, 2024 20:08
Якщо спокійним темпом то ТЦК може прийняти, треба трохи навалювати. 😎
Додано: Сер 22 тра, 2024 20:59
Авжеж, треба встигнути перегляну 100 свіжих тіктоків і інстограмів.
Додано: Сер 22 тра, 2024 21:05
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Ну кожному своє.
Звісно, якщо і так мета прогулятися, пішки навіть краще.
Але для щоденних маршрутів у справах це втрачені години часу. Не дарма ж транспорт придумали.
Додано: П'ят 24 тра, 2024 21:27
Ну, не пішки, а на орендованому авто після відвідування зранку Аркашона (закуповували свіжих вустриць), а потім - Бордо, проїхав не одну сотню кілометрів - навмисно французькою «глибинкою» - та прибув в невеличке можна сказати маленьке містечко Biran.
Причини прості:
- в цьому містечку на фронтоні мерії є прапор України;
- мер міста - - проукраїнський;
- в цьому містечку - 2 роки тому - відбувалася виставка художніх робіт випускниці одного з університетів України;
- в цьому містечку було виставлено на продаж будинок за 180 000€. Хотів я подивитися, що коштує 180 000€ на півдні Франції - за ціною бабушатника біля метро Лісова…
На жаль, будинок в центрі цього невеличкого містечка буквально тиждень тому вже було продано за 185 000€.
Купили - що цікаво - дві родини наших українців.
Я не був в середині, але сказали мені наші люди, що в середині треба робити косметичний ремонт.
Завтра поїдемо подивимося інше: виставлено на продаж будинок за 240 000 € - за ціною 3-к бабушатника біля метро «Деміївська».
Авто моє (напрокат да 210€ на тиждень) припаркували біля старовинного - йому 400 років - собору.
Саме в ці хвилини з родиною наших українців відвідуємо їх будинок: купили в січні 2021 року да 140 000€ в кредит на 30 років.
Вражають і каміни, і люстра, якій теж мабуть 400 років, і деревʼяна підлога, і гараж на 2 авто, і власне патіо, и навіть рудий мявкучий кіт.
Блін, куди тільки не заносить наших українців.
На фото: вид з патіо на будинки сусідів, яким ніби-то 400 років…
Додано: П'ят 24 тра, 2024 21:44
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