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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 907908909910
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 22:57

Ну, важко тут спрогнозувати, але мої враження такі.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 20:34

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

akurt,на сколько по вашему субъективному мнению изменилось присутствие руссских пид..расов в Анталии??Или ими шевелится весь город,как кухня Фр..та в его хрущевке в ночное время суток???
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 02:24

  flysoulfly написав:
  akurt написав:Сказали, що виплата за кредитом дорівнює виплаті за оренду квартири.
То краще ж платити самому собі, а не якомусь дяді чи тьоті…
якщо то своє житло в наступну світову фінансову кризу не втрачає половину ціни. Чи більше. У нас ціни 2007 поки ще (чи вже ніколи?) не відновилися :mrgreen:

У нас цены немного завязаны на себестоимость строительства и больше на локацию и контингент стада на улмце и во дворе
В 2007м себестоимость постройки хрющеподобного новостроя что в Киеве, что в Днепре была даже в лучших локациях не несколько тыс. $ за метр, а гораздо ниже. И сейчас не в пролетарском районе с чушпанами-ухулянтами и тцкунами-пацанами метр стоит не на уровне плинтуса, а в районе 1000.
Естественно не новострой и естественно не с ремонтом от дизайнера и тем более свежим.
Краматорск, Херсон и окрестности Харькова конечно мы не рассматриваем
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 11:18

  osafly написав:akurt,на сколько по вашему субъективному мнению изменилось присутствие руссских пид..расов в Анталии??Или ими шевелится весь город,как кухня Фр..та в его хрущевке в ночное время суток???

Гарне запитання і є докладна відповідь.
Уряд Туреччини в листопаді 2022 року, побачивши, що росіяни обрали для втечі із своєї чудової країни не тільки Грузію, Вірменію, Аргентину, але і Туреччину, прийняли жорсткі обмежувальні заходи щодо громадян росії.
І це не просто слова:
- масові відмови в наданні ВНП в Туреччині за фактом оренди квартир. При чому відмови почали штампувати і тим, хто встиг подати документи до цієї дати.
- масові відмови у продовженні діючого ВНП в Туреччині для громадян росіі. При чому, відмови отримали і ті, хто мав такі картки ВНП по 6-8 років.
- ввели нижню межу ціни нерухомості для надання ВНП в Туреччині в 200 000$, що викликало справжній шок. Наприклад, в третьому да популярності місті Туреччини для інвесторів - місті Мерсін взагалі ніколи не було квартир за такою ціною.
- особливо цікаво було наглядати за справжнім мисливством за автівками росіцськоі реєстрації. Справа в тому, що громадян відомої збоченої країни могли перебувати в Туреччині не як всі інші громадяни по безвізовому режиму - 90 днів, а тільки 60 днів з можливою пролонгацією на 30 днів в разі виїзду за кордон і поверненням відразу.
«Зід конем» полягав у тому, що митниця дозволяла завезти мале авто з російськими номерами на 90 днів. А далі капкан: примусова евакуація авто на штрафмайданчик, сплата послуг евакуації та штрафу, який був невеликим при невеликому перевищенні днів перебування авто та досягав 25% оціночної вартості авто за турецькими працс-листами (значно більшими, ніж ціни в росіі).
Це призвело до того, що штрафмайданчик регіональних філій митниці було вщерть забито автівками російської реєстрації. Були випадки, коли забирати авто не було сенсу, тому що вартість штрафів перевищувала ціну автівки в росії.
- десь в лютому на вулицях зупиняли осіб словʼянської зовнішності, перевірка документів та миттєва депортація, якщо росіянин. Знаю випадок, коли хлопець встиг подзвонити друзям ті прибігли, умовили поліцію посадити в перший літак за кордон, купили квиток та першим літаком виявився літак в Грузію.
- по парковках ЖК відбувалися рейди цілеспрямовано щодо автівок російської реєстрації (все просто: поліція набирала на планшеті номер авто / перевищення 90 днів - евакуація авто.) забирали навіть щ підземних паркінгів.
Все це призвело до масового виїзду громадян росії з Туреччини.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 12:05

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Интересное кино...Честно говоря,что до такой степени дошло-даже не представлял.Довольно странное поведение турков,так отчаянно "щемить" одних из самых "туристических паломников",учитывая что поток из Украины сократился наверное в разы.... По сравнению с "бесхребетной" Грузией-это весьма "странное" решение для страны зарабатывающих на этих пи...... миллиарды $ Я думал они там косяками уже ходят и рост цен на недвигу в Турции-полностью их заслуга...Потому как не знаю ни одной страны в мире,где бы при девальвации внутренней валюты в 12 раз за последние 8 лет,цены на недвигу в валюте выросли бы в 2-3 раза... В 2016,я еще менял доллары на лиры по 2.7...сейчас же-32!! Даже в Украине,с 2013г,в свете всех событий что постигли ее и то,девальвация 5-ти краткая... И если не русские загнали недвигу в небеса,значит там просто пузырь надули в чистом виде...со всеми вытекающими,в ближайшие годы.По отношению к русским,турки конечно все правильно делают,потому как этим червям,нельзя давать укорениться нигде...Это однозначно.К чему это приводит-видно по всему миру,где они появляются.Читал где то,что преступность в Алании и окрестных поселках,особенно в нетуристическое время-выросла за последние годы благодаря засилью того региона как раз таки этих вот RU
osafly
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