Додано: Пон 27 тра, 2024 20:09

Та яка ж вона братерська,Аkurt.Вы разве не знаете,что эти "брати" предоставили свою территорию для вторжения и наступления на Киев,со всеми вытекающими в виде Бучи-Ирпеня и пр..Это подельники-убийцы и такие же твари,продолжающие обслуживать и прислуживать русским,а многие и воюют на стороне раши против украинцев чисто ради денег.Беларусы показали себя еще с более худшей стороны..Есть враг-с которым априори все ясно..а есть вот такие гниды,прислужники...типа полицаев в Отечественную..Ладно с кацапами все ясно было из покон веков,но белорусы-их так теперь не называют в Украине,чтоб Вы знали...Теперь эта страна все чаще фигурирует как Бля-дорусь и бля-дорусы.Вы просто в Турции,потеряли из виду..то что каждый в Украине осязает очень остро.Думаю после войны,беларусов будут так же бить по всему миру как и русских..

Из Вашего рассказа и данных,можно сделать вывод,что Грузия и Турция весьма выиграли из этой войны.Но рано или поздно,"сказка"взлета закончится приличным падением..Я же и говорю,при девальвации лиры в 12 раз,рост цен Х3 в валюте-это не совсем нормально и адекватно..Я не поддаю сомнению Ваши слова о ценах,я знаю что они примерно такие были и есть...Достаточно тот же Сахибинден мониторить..