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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 тра, 2024 20:34
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
akurt,на сколько по вашему субъективному мнению изменилось присутствие руссских пид..расов в Анталии??Или ими шевелится весь город,как кухня Фр..та в его хрущевке в ночное время суток???
Додано: Нед 26 тра, 2024 02:24
У нас цены немного завязаны на себестоимость строительства и больше на локацию и контингент стада на улмце и во дворе
В 2007м себестоимость постройки хрющеподобного новостроя что в Киеве, что в Днепре была даже в лучших локациях не несколько тыс. $ за метр, а гораздо ниже. И сейчас не в пролетарском районе с чушпанами-ухулянтами и тцкунами-пацанами метр стоит не на уровне плинтуса, а в районе 1000.
Естественно не новострой и естественно не с ремонтом от дизайнера и тем более свежим.
Краматорск, Херсон и окрестности Харькова конечно мы не рассматриваем
Додано: Нед 26 тра, 2024 11:18
Гарне запитання і є докладна відповідь.
Уряд Туреччини в листопаді 2022 року, побачивши, що росіяни обрали для втечі із своєї чудової країни не тільки Грузію, Вірменію, Аргентину, але і Туреччину, прийняли жорсткі обмежувальні заходи щодо громадян росії.
І це не просто слова:
- масові відмови в наданні ВНП в Туреччині за фактом оренди квартир. При чому відмови почали штампувати і тим, хто встиг подати документи до цієї дати.
- масові відмови у продовженні діючого ВНП в Туреччині для громадян росіі. При чому, відмови отримали і ті, хто мав такі картки ВНП по 6-8 років.
- ввели нижню межу ціни нерухомості для надання ВНП в Туреччині в 200 000$, що викликало справжній шок. Наприклад, в третьому да популярності місті Туреччини для інвесторів - місті Мерсін взагалі ніколи не було квартир за такою ціною.
- особливо цікаво було наглядати за справжнім мисливством за автівками росіцськоі реєстрації. Справа в тому, що громадян відомої збоченої країни могли перебувати в Туреччині не як всі інші громадяни по безвізовому режиму - 90 днів, а тільки 60 днів з можливою пролонгацією на 30 днів в разі виїзду за кордон і поверненням відразу.
«Зід конем» полягав у тому, що митниця дозволяла завезти мале авто з російськими номерами на 90 днів. А далі капкан: примусова евакуація авто на штрафмайданчик, сплата послуг евакуації та штрафу, який був невеликим при невеликому перевищенні днів перебування авто та досягав 25% оціночної вартості авто за турецькими працс-листами (значно більшими, ніж ціни в росіі).
Це призвело до того, що штрафмайданчик регіональних філій митниці було вщерть забито автівками російської реєстрації. Були випадки, коли забирати авто не було сенсу, тому що вартість штрафів перевищувала ціну автівки в росії.
- десь в лютому на вулицях зупиняли осіб словʼянської зовнішності, перевірка документів та миттєва депортація, якщо росіянин. Знаю випадок, коли хлопець встиг подзвонити друзям ті прибігли, умовили поліцію посадити в перший літак за кордон, купили квиток та першим літаком виявився літак в Грузію.
- по парковках ЖК відбувалися рейди цілеспрямовано щодо автівок російської реєстрації (все просто: поліція набирала на планшеті номер авто / перевищення 90 днів - евакуація авто.) забирали навіть щ підземних паркінгів.
Все це призвело до масового виїзду громадян росії з Туреччини.
Додано: Нед 26 тра, 2024 12:05
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Интересное кино...Честно говоря,что до такой степени дошло-даже не представлял.Довольно странное поведение турков,так отчаянно "щемить" одних из самых "туристических паломников",учитывая что поток из Украины сократился наверное в разы.... По сравнению с "бесхребетной" Грузией-это весьма "странное" решение для страны зарабатывающих на этих пи...... миллиарды $ Я думал они там косяками уже ходят и рост цен на недвигу в Турции-полностью их заслуга...Потому как не знаю ни одной страны в мире,где бы при девальвации внутренней валюты в 12 раз за последние 8 лет,цены на недвигу в валюте выросли бы в 2-3 раза... В 2016,я еще менял доллары на лиры по 2.7...сейчас же-32!! Даже в Украине,с 2013г,в свете всех событий что постигли ее и то,девальвация 5-ти краткая... И если не русские загнали недвигу в небеса,значит там просто пузырь надули в чистом виде...со всеми вытекающими,в ближайшие годы.По отношению к русским,турки конечно все правильно делают,потому как этим червям,нельзя давать укорениться нигде...Это однозначно.К чему это приводит-видно по всему миру,где они появляются.Читал где то,что преступность в Алании и окрестных поселках,особенно в нетуристическое время-выросла за последние годы благодаря засилью того региона как раз таки этих вот RU
Додано: Нед 26 тра, 2024 13:07
Ну цены на недвигу подняли не только россияне - я давал ежемесячные данные - инвесторы и из США, и Канады, и Швеции.
Но всплеск был с началом войны - тогда прибыло большое количество не только россиян, но и украинцев.
Резко взлетели цены на аренду квартир.
Только ленивый не сдавал неликвид.
Самое красноречивое - слова нашей украинки, она замужем за турком - риэлтором, то сказала: «Вчора здали такий гнидник за 13 000 лір, що самій соромно. Гидко було і зайти, і вийти».
Я зараз точно не хочу рахувати, скільки це було восени 2022 року в доларах - гадаю трохи менше 1000$.
Тоді рятувалися і наші, і росіяни.
Ту квартиру зняв одинак з Мурманська, який працював юристом. Добре, що втік - принаймні не був з автоматом проти наших.
Ціни на житло зросли реально в три рази: без жартів, якщо квартиру в 2017 році хтось купив за 50 000$, то влітку 2022 міг продати за 150 000$.
Така ситуація призвела до вкрай негативних наслідків: громадяни почали масово скаржитися на зростання цін на оренду та ціни на житло.
Справа доходила до абсурду: державні чиновники не погоджувалися займати посади в інших містах (рокіровка), тому що посадові оклади були менші за ціну оренди житла за новим місцем роботи.
А попереду буди вибори президента та через рік - мерів міст.
Уряд прийняв влучні заходи.
Вони спрацювали.
Цікаво, що «під роздачу» попали і громадяни братерської Білорусі.
Додано: Пон 27 тра, 2024 20:09
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Та яка ж вона братерська,Аkurt.Вы разве не знаете,что эти "брати" предоставили свою территорию для вторжения и наступления на Киев,со всеми вытекающими в виде Бучи-Ирпеня и пр..Это подельники-убийцы и такие же твари,продолжающие обслуживать и прислуживать русским,а многие и воюют на стороне раши против украинцев чисто ради денег.Беларусы показали себя еще с более худшей стороны..Есть враг-с которым априори все ясно..а есть вот такие гниды,прислужники...типа полицаев в Отечественную..Ладно с кацапами все ясно было из покон веков,но белорусы-их так теперь не называют в Украине,чтоб Вы знали...Теперь эта страна все чаще фигурирует как Бля-дорусь и бля-дорусы.Вы просто в Турции,потеряли из виду..то что каждый в Украине осязает очень остро.Думаю после войны,беларусов будут так же бить по всему миру как и русских..
Из Вашего рассказа и данных,можно сделать вывод,что Грузия и Турция весьма выиграли из этой войны.Но рано или поздно,"сказка"взлета закончится приличным падением..Я же и говорю,при девальвации лиры в 12 раз,рост цен Х3 в валюте-это не совсем нормально и адекватно..Я не поддаю сомнению Ваши слова о ценах,я знаю что они примерно такие были и есть...Достаточно тот же Сахибинден мониторить..
Додано: Пон 27 тра, 2024 21:01
Я не думаю, що це однозначно вірно.
Там два боки у монети, або два кінця у палиці.
Про Грузію мало що можу сказати: відвідав влітку 2021 року Батумі, щоби подивитися, що за чудо таке.
Зрозуміло, що від війни є люди, які у шаленому виграші:
- поки я в Анталії керував збором грошей на квадрокоптер Мавік - ваші сусіди вкрали з бюджету стільки, що можна було купити 100500 тих Мавіків.
- поки люди в Анталії здавали росіянцям те, що ніколи раніше не здавалося в оренду, свої рідні українці своїм рідним українцям у Львові і не тільки здавали втричі від того, про що мріяли, розпиваючи горілку з АТБ та закусюючи кровʼянкою. Ще й танцюючи в рестораціях на кшталт «Голодний Микола» або знаменитої на весь світ ресторації неподалік Львова, гадаю, вже всі в забули, де ж святкував весілля той молодик-прокурор, що святкував там весілля.
А ресторація з тим готелем, що дорожче за готелі в Монако, так і працює, і весілля там так і святкують. Просто інші молодики…
Це ж правда.
Додано: Вів 28 тра, 2024 08:39
Майже все правда, так.
Тільки у мене є великий сумнів, що пан письменник витрачав особисті кошти на збір для ЗСУ.
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