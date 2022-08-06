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akurt написав:Дуже добре, що оце алкогольне позорище тримають на Фінансовому форумі України. Всі люди - а особливо кияни - можуть розуміти, яке лайно ходить по тим самим вулицям. На цьому форумі своєю гидотою та блювотною бризкає з вересня 2018 року.
Пане akurt! Я б на Вашому місці не вихвалявся би участю у зборах на один Мавік. Бо ризикуєте портапити в ситуацю схожу з Вітальєном на цьому форумі, коли сплата податків міряється в десятках або сотнях Вітальєнів.