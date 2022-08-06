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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 908909910911
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 21:16

  akurt написав:Дуже добре, що оце алкогольне позорище тримають на Фінансовому форумі України.
Всі люди - а особливо кияни - можуть розуміти, яке лайно ходить по тим самим вулицям.
На цьому форумі своєю гидотою та блювотною бризкає з вересня 2018 року.

Зображення Зображення

Пане akurt! Я б на Вашому місці не вихвалявся би участю у зборах на один Мавік. Бо ризикуєте портапити в ситуацю схожу з Вітальєном на цьому форумі, коли сплата податків міряється в десятках або сотнях Вітальєнів.
Denik
 
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  #<1 ... 908909910911
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