Пане akurt! Я б на Вашому місці не вихвалявся би участю у зборах на один Мавік. Бо ризикуєте портапити в ситуацю схожу з Вітальєном на цьому форумі, коли сплата податків міряється в десятках або сотнях Вітальєнів.
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Додано: Вів 28 тра, 2024 21:16
Пане akurt! Я б на Вашому місці не вихвалявся би участю у зборах на один Мавік. Бо ризикуєте портапити в ситуацю схожу з Вітальєном на цьому форумі, коли сплата податків міряється в десятках або сотнях Вітальєнів.
Додано: Сер 29 тра, 2024 09:08
Дякую, пане Denik, за пораду.
Ваша порада із серії «Чув дзвін - та не знав, де він».
Справа в тому, що один відомий на всю Україну психічно хворий, дописи якого модератори вдало видалили, написав із жадібності та злості, що воно сумнівається в тому, що я організував такий збір.
Тому я виклав скріни екрану переписки прямо з бійцями в окопах.
З вашого допису витікає, що це ми марно зробили, краще пропили б за допомогою самогону, як той психічно хворий.
Доповідаю: наші люди під моїм реальним керівництвом збирали і внески були від 40 (сорок) гривень - старенька пані вибачалася, що не може більше дати - до 5000 гривень, які перерахував пан Тарас, щоби закрити збір.
Так що можете роздавати поради і далі.
Ну а я сьогодні «запустив» новий збір.
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