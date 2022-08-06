RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 908909910911
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 21:16

  akurt написав:Дуже добре, що оце алкогольне позорище тримають на Фінансовому форумі України.
Всі люди - а особливо кияни - можуть розуміти, яке лайно ходить по тим самим вулицям.
На цьому форумі своєю гидотою та блювотною бризкає з вересня 2018 року.

Зображення Зображення

Пане akurt! Я б на Вашому місці не вихвалявся би участю у зборах на один Мавік. Бо ризикуєте портапити в ситуацю схожу з Вітальєном на цьому форумі, коли сплата податків міряється в десятках або сотнях Вітальєнів.
Denik
 
Повідомлень: 3154
З нами з: 23.02.09
Подякував: 649 раз.
Подякували: 1129 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 09:08

Дякую, пане Denik, за пораду.
Ваша порада із серії «Чув дзвін - та не знав, де він».
Справа в тому, що один відомий на всю Україну психічно хворий, дописи якого модератори вдало видалили, написав із жадібності та злості, що воно сумнівається в тому, що я організував такий збір.
Тому я виклав скріни екрану переписки прямо з бійцями в окопах.
З вашого допису витікає, що це ми марно зробили, краще пропили б за допомогою самогону, як той психічно хворий.
Доповідаю: наші люди під моїм реальним керівництвом збирали і внески були від 40 (сорок) гривень - старенька пані вибачалася, що не може більше дати - до 5000 гривень, які перерахував пан Тарас, щоби закрити збір.
Так що можете роздавати поради і далі.

Ну а я сьогодні «запустив» новий збір.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9712
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3603 раз.
Подякували: 1275 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 908909910911
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1001, 1002, 1003
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10022 6276942
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 тра, 2024 21:22
Успіх
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2479, 2480, 2481
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24803 16586540
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 тра, 2024 12:39
Модератор
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 380433
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5384)
29.05.2024 09:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.