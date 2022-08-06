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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 908909910911
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 21:16

  akurt написав:Дуже добре, що оце алкогольне позорище тримають на Фінансовому форумі України.
Всі люди - а особливо кияни - можуть розуміти, яке лайно ходить по тим самим вулицям.
На цьому форумі своєю гидотою та блювотною бризкає з вересня 2018 року.

Зображення Зображення

Пане akurt! Я б на Вашому місці не вихвалявся би участю у зборах на один Мавік. Бо ризикуєте портапити в ситуацю схожу з Вітальєном на цьому форумі, коли сплата податків міряється в десятках або сотнях Вітальєнів.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 09:08

Дякую, пане Denik, за пораду.
Ваша порада із серії «Чув дзвін - та не знав, де він».
Справа в тому, що один відомий на всю Україну хВахівець з Інвестицій за кордон, де ніколи не був, та з Еміграції/заробітчанства, до якого не має відношення, дописи якого модератори вдало видалили, написав із жадібності та злості, що воно сумнівається в тому, що я організував такий збір.
Тому я виклав скріни екрану переписки прямо з бійцями в окопах.
З вашого допису витікає, що це ми марно зробили, краще пропили б за допомогою самогону, як той горе-хВахівець.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 11:04

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Дякую, пане Denik, за попаду.
Ваша порала із серії «Чули дзвін - та не знали, де він».

Коментар був саме за кількість. Активні волонтери-одинаки (не організовуючи фондів) на сьогодні мають десятки поставлених дронів чи позашляховиків.
  akurt написав:З вашого допису витікає, що це ми марно зробили, краще пропили б за допомогою самогону, як той психічно хворий.

Ви це зробили не марно, але органзація постачання ОДНОГО дрону - це ніщо у порівнянні з тим скільки ви особисто витратили на авіапаливо для своїх подорожей фактично підтримуючи орків.
  akurt написав:Доповідаю: наші люди під моїм реальним керівництвом збирали і внески були від 40 (сорок) гривень - старенька пані вибачалася, що не може більше дати - до 5000 гривень, якій перерахував пан Тарас, щоби закрити збір.

Зображення
Це фото з моєї особистої зарплатної картки. На ній не було ніяких грошей зі зборів. Серйозні волонтери у 2022 році витрачали по кілька тисяч євро щомісяця.
Denik
 
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