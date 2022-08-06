Пане akurt! Я б на Вашому місці не вихвалявся би участю у зборах на один Мавік. Бо ризикуєте портапити в ситуацю схожу з Вітальєном на цьому форумі, коли сплата податків міряється в десятках або сотнях Вітальєнів.
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Додано: Вів 28 тра, 2024 21:16
Пане akurt! Я б на Вашому місці не вихвалявся би участю у зборах на один Мавік. Бо ризикуєте портапити в ситуацю схожу з Вітальєном на цьому форумі, коли сплата податків міряється в десятках або сотнях Вітальєнів.
Додано: Сер 29 тра, 2024 09:08
Дякую, пане Denik, за пораду.
Ваша порада із серії «Чув дзвін - та не знав, де він».
Справа в тому, що один відомий на всю Україну хВахівець з Інвестицій за кордон, де ніколи не був, та з Еміграції/заробітчанства, до якого не має відношення, дописи якого модератори вдало видалили, написав із жадібності та злості, що воно сумнівається в тому, що я організував такий збір.
Тому я виклав скріни екрану переписки прямо з бійцями в окопах.
З вашого допису витікає, що це ми марно зробили, краще пропили б за допомогою самогону, як той горе-хВахівець.
Додано: Сер 29 тра, 2024 11:04
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Коментар був саме за кількість. Активні волонтери-одинаки (не організовуючи фондів) на сьогодні мають десятки поставлених дронів чи позашляховиків.
Ви це зробили не марно, але органзація постачання ОДНОГО дрону - це ніщо у порівнянні з тим скільки ви особисто витратили на авіапаливо для своїх подорожей фактично підтримуючи орків.
Це фото з моєї особистої зарплатної картки. На ній не було ніяких грошей зі зборів. Серйозні волонтери у 2022 році витрачали по кілька тисяч євро щомісяця.
Додано: Сер 29 тра, 2024 12:32
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Ой, все, почалось, в деніка і пісюн більше. Наш наполеон-хвалько не може буз загадкових скріншотів. Одразу видно, що школоло. Нормальні люди не хвастаються донатами.
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