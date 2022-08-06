Додано: Нед 26 тра, 2024 11:18

Уряд Туреччини в листопаді 2022 року, побачивши, що росіяни обрали для втечі із своєї чудової країни не тільки Грузію, Вірменію, Аргентину, але і Туреччину, прийняли жорсткі обмежувальні заходи щодо громадян росії.

І це не просто слова:

- масові відмови в наданні ВНП в Туреччині за фактом оренди квартир. При чому відмови почали штампувати і тим, хто встиг подати документи до цієї дати.

- масові відмови у продовженні діючого ВНП в Туреччині для громадян росіі. При чому, відмови отримали і ті, хто мав такі картки ВНП по 6-8 років.

- ввели нижню межу ціни нерухомості для надання ВНП в Туреччині в 200 000$, що викликало справжній шок. Наприклад, в третьому да популярності місті Туреччини для інвесторів - місті Мерсін взагалі ніколи не було квартир за такою ціною.

- особливо цікаво було наглядати за справжнім мисливством за автівками росіцськоі реєстрації. Справа в тому, що громадян відомої збоченої країни могли перебувати в Туреччині не як всі інші громадяни по безвізовому режиму - 90 днів, а тільки 60 днів з можливою пролонгацією на 30 днів в разі виїзду за кордон і поверненням відразу.

«Зід конем» полягав у тому, що митниця дозволяла завезти мале авто з російськими номерами на 90 днів. А далі капкан: примусова евакуація авто на штрафмайданчик, сплата послуг евакуації та штрафу, який був невеликим при невеликому перевищенні днів перебування авто та досягав 25% оціночної вартості авто за турецькими працс-листами (значно більшими, ніж ціни в росіі).

Це призвело до того, що штрафмайданчик регіональних філій митниці було вщерть забито автівками російської реєстрації. Були випадки, коли забирати авто не було сенсу, тому що вартість штрафів перевищувала ціну автівки в росії.

- десь в лютому на вулицях зупиняли осіб словʼянської зовнішності, перевірка документів та миттєва депортація, якщо росіянин. Знаю випадок, коли хлопець встиг подзвонити друзям ті прибігли, умовили поліцію посадити в перший літак за кордон, купили квиток та першим літаком виявився літак в Грузію.

- по парковках ЖК відбувалися рейди цілеспрямовано щодо автівок російської реєстрації (все просто: поліція набирала на планшеті номер авто / перевищення 90 днів - евакуація авто.) забирали навіть щ підземних паркінгів.

Все це призвело до масового виїзду громадян росії з Туреччини.