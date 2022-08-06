Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:53

Я не розумію значення слів «все муляє Україна», але на інші питання маю відповідь.

- їсти я їм, мабуть, так саме, як і ви. Прапвда, позавчора ввечері повернувся із тижневої поїздки у Францію. Зустрічався з нашими українцями в різних містах - від Аркашон на західному узбережжі до Каркасон на півдні. Поїздка була ділова та повʼязана з нерухомістю: мене запрошували як радника в інвестиціях.

- через 2 тижня відлітаю так само в Копенгаген. На 4 доби. Відпочивати можу тільки зараз - в мене зупинка зараз на набережній Анталії - катаюся на ровері.

- з приводу питання про нерухомість в Анталії та «крутоє піке вже є чи тільки готуєтесь?»: вчора з 15-00 до 16-30 надавав консультацію нашим людям: родина чоловік+жінка+дитина хвора на аутизм.

Ось в них купа таких питань та проблем на цю тему:

- вони виїхали з Харкова і в розмові сказали, що вже ніколи не повернуться, на жаль. Їх слова, не я придумав.

- їх хвилює і ВНП в Туреччині, і купівля нерухомості, як я зрозумію, люди не бідні, хочуть щось не дешеве але звісно і витрачати зайвого не хочуть. Я дав своє бачення ситуації: наближається «ямка» в сінусоіді цін на нерухомість. Радив вивчати - але і не поспішати. Вони сказали, що це - «ямка» та сінусоіда - дуже їм знайома річ, навели цифри, як вони купили 3-к квартиру в Харкові за якісь смішні гроші (чужі гроші ніколи не рахую, здається були цифра біля 50 000€, коли вони впіймали таку ямку. Чесно: цифру не запамʼятав, але знаю, що в Україні були такі ямки: в 1999, 2009 та в інших роках).



Я звернув увагу на те, щоби не дай Боже не купили: а) недобудоване; б) в «закритому» для поселення іноземців мікрорайоні (не отримають ВНП); в) звертали увагу на Акт експертизи квартири, щоби оцінка була не менше 200 000$ (інакше не отримають ВНП).

Дуже зраділи моєму баченню ситуації, що падіння ціни буде продовжуватися, та навів аспекти чому, викладені на цьому форумі.

Моє бачення таке: немає «крутоє піке», є падіння цін на стандартне житло на 30…40% по відношенню до "пікових (!) цін" (приблизна арифметика така: те, що можна було купити в 2016-2018 роках за 50к$, можна було продати в 2022, на початку або влітку 2023 - за 150к$, а зараз не дають більше 100к$).

Тобто таке було і в Україні: хто купив вчасно - той однаково має профіт. Той, хто купив на верхньому піку цін - має збитки (якщо це інвестиція на перепродаж). Якщо купили для себе - нехай радіють.

На ринку квартир преміум класу або стагнація (там, де квартири 3+1 в реально шикарному ЖК виставили за звичну ціну в 700к$ - раніше гребли "як пиріжки" - продано всього 2 (!) квартири із 40), або падіння ціни на 30% (за те, що взимку було продано за 1000к$, зараз просять 700к$, але ніхто не дає). Але сегмент квартир 3+1 за ціною близько 400к$ «стоїть» як вкопаний.



Особисто моя думка: майбутнім інвесторам варто споглядати, але поки що НЕ купувати.



Важливе для тих людей питання: авто в Туреччині. Тут дуже багато нюансів і зараз відбуваються певні негативні зміни в Митниці Туреччини щодо подальшого багаторічного перебування авто української реєстрації (перебувають без всяких умов та без розмитнення (тут треба дякувати Уряду Туреччини, намагалися допомагати українцям як могли), але вже є та ще будуть суттєві зміни). Обговорили три варіанти, найбільше їм сподобався третій з мною запропонованих.



Випили кави в кафе «Арабіка». Побажав здоровʼя дитині.

Точно не знаю - слава Богу - що таке «аутизм».

Але, мабуть, варто перехреститися…

Питати або шукати, що то таке - не хочу.