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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 тра, 2024 02:24
У нас цены немного завязаны на себестоимость строительства и больше на локацию и контингент стада на улмце и во дворе
В 2007м себестоимость постройки хрющеподобного новостроя что в Киеве, что в Днепре была даже в лучших локациях не несколько тыс. $ за метр, а гораздо ниже. И сейчас не в пролетарском районе с чушпанами-ухулянтами и тцкунами-пацанами метр стоит не на уровне плинтуса, а в районе 1000.
Естественно не новострой и естественно не с ремонтом от дизайнера и тем более свежим.
Краматорск, Херсон и окрестности Харькова конечно мы не рассматриваем
Додано: Нед 26 тра, 2024 11:18
Уряд Туреччини в листопаді 2022 року, побачивши, що росіяни обрали для втечі із своєї чудової країни не тільки Грузію, Вірменію, Аргентину, але і Туреччину, прийняли жорсткі обмежувальні заходи щодо громадян росії.
І це не просто слова:
- масові відмови в наданні ВНП в Туреччині за фактом оренди квартир. При чому відмови почали штампувати і тим, хто встиг подати документи до цієї дати.
- масові відмови у продовженні діючого ВНП в Туреччині для громадян росіі. При чому, відмови отримали і ті, хто мав такі картки ВНП по 6-8 років.
- ввели нижню межу ціни нерухомості для надання ВНП в Туреччині в 200 000$, що викликало справжній шок. Наприклад, в третьому да популярності місті Туреччини для інвесторів - місті Мерсін взагалі ніколи не було квартир за такою ціною.
- особливо цікаво було наглядати за справжнім мисливством за автівками росіцськоі реєстрації. Справа в тому, що громадян відомої збоченої країни могли перебувати в Туреччині не як всі інші громадяни по безвізовому режиму - 90 днів, а тільки 60 днів з можливою пролонгацією на 30 днів в разі виїзду за кордон і поверненням відразу.
«Зід конем» полягав у тому, що митниця дозволяла завезти мале авто з російськими номерами на 90 днів. А далі капкан: примусова евакуація авто на штрафмайданчик, сплата послуг евакуації та штрафу, який був невеликим при невеликому перевищенні днів перебування авто та досягав 25% оціночної вартості авто за турецькими працс-листами (значно більшими, ніж ціни в росіі).
Це призвело до того, що штрафмайданчик регіональних філій митниці було вщерть забито автівками російської реєстрації. Були випадки, коли забирати авто не було сенсу, тому що вартість штрафів перевищувала ціну автівки в росії.
- десь в лютому на вулицях зупиняли осіб словʼянської зовнішності, перевірка документів та миттєва депортація, якщо росіянин. Знаю випадок, коли хлопець встиг подзвонити друзям ті прибігли, умовили поліцію посадити в перший літак за кордон, купили квиток та першим літаком виявився літак в Грузію.
- по парковках ЖК відбувалися рейди цілеспрямовано щодо автівок російської реєстрації (все просто: поліція набирала на планшеті номер авто / перевищення 90 днів - евакуація авто.) забирали навіть щ підземних паркінгів.
Все це призвело до масового виїзду громадян росії з Туреччини.
Додано: Нед 26 тра, 2024 12:05
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Интересное кино...Честно говоря,что до такой степени дошло-даже не представлял.Довольно странное поведение турков,так отчаянно "щемить" одних из самых "туристических паломников",учитывая что поток из Украины сократился наверное в разы.... По сравнению с "бесхребетной" Грузией-это весьма "странное" решение для страны зарабатывающих на этих пи...... миллиарды $ Я думал они там косяками уже ходят и рост цен на недвигу в Турции-полностью их заслуга...Потому как не знаю ни одной страны в мире,где бы при девальвации внутренней валюты в 12 раз за последние 8 лет,цены на недвигу в валюте выросли бы в 2-3 раза... В 2016,я еще менял доллары на лиры по 2.7...сейчас же-32!! Даже в Украине,с 2013г,в свете всех событий что постигли ее и то,девальвация 5-ти краткая... И если не русские загнали недвигу в небеса,значит там просто пузырь надули в чистом виде...со всеми вытекающими,в ближайшие годы.По отношению к русским,турки конечно все правильно делают,потому как этим червям,нельзя давать укорениться нигде...Это однозначно.К чему это приводит-видно по всему миру,где они появляются.Читал где то,что преступность в Алании и окрестных поселках,особенно в нетуристическое время-выросла за последние годы благодаря засилью того региона как раз таки этих вот RU
Додано: Нед 26 тра, 2024 13:07
Ну цены на недвигу подняли не только россияне - я давал ежемесячные данные - инвесторы и из США, и Канады, и Швеции.
Но всплеск был с началом войны - тогда прибыло большое количество не только россиян, но и украинцев.
Резко взлетели цены на аренду квартир.
Только ленивый не сдавал неликвид.
Самое красноречивое - слова нашей украинки, она замужем за турком - риэлтором, то сказала: «Вчора здали такий гнидник за 13 000 лір, що самій соромно. Гидко було і зайти, і вийти».
Я зараз точно не хочу рахувати, скільки це було восени 2022 року в доларах - гадаю трохи менше 1000$.
Тоді рятувалися і наші, і росіяни.
Ту квартиру зняв одинак з Мурманська, який працював юристом. Добре, що втік - принаймні не був з автоматом проти наших.
Ціни на житло зросли реально в три рази: без жартів, якщо квартиру в 2017 році хтось купив за 50 000$, то влітку 2022 міг продати за 150 000$.
Така ситуація призвела до вкрай негативних наслідків: громадяни почали масово скаржитися на зростання цін на оренду та ціни на житло.
Справа доходила до абсурду: державні чиновники не погоджувалися займати посади в інших містах (рокіровка), тому що посадові оклади були менші за ціну оренди житла за новим місцем роботи.
А попереду буди вибори президента та через рік - мерів міст.
Уряд прийняв влучні заходи.
Вони спрацювали.
Цікаво, що «під роздачу» попали і громадяни братерської Білорусі.
Додано: Пон 27 тра, 2024 20:09
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Та яка ж вона братерська,Аkurt.Вы разве не знаете,что эти "брати" предоставили свою территорию для вторжения и наступления на Киев,со всеми вытекающими в виде Бучи-Ирпеня и пр..Это подельники-убийцы и такие же твари,продолжающие обслуживать и прислуживать русским,а многие и воюют на стороне раши против украинцев чисто ради денег.Беларусы показали себя еще с более худшей стороны..Есть враг-с которым априори все ясно..а есть вот такие гниды,прислужники...типа полицаев в Отечественную..Ладно с кацапами все ясно было из покон веков,но белорусы-их так теперь не называют в Украине,чтоб Вы знали...Теперь эта страна все чаще фигурирует как Бля-дорусь и бля-дорусы.Вы просто в Турции,потеряли из виду..то что каждый в Украине осязает очень остро.Думаю после войны,беларусов будут так же бить по всему миру как и русских..
Из Вашего рассказа и данных,можно сделать вывод,что Грузия и Турция весьма выиграли из этой войны.Но рано или поздно,"сказка"взлета закончится приличным падением..Я же и говорю,при девальвации лиры в 12 раз,рост цен Х3 в валюте-это не совсем нормально и адекватно..Я не поддаю сомнению Ваши слова о ценах,я знаю что они примерно такие были и есть...Достаточно тот же Сахибинден мониторить..
Додано: Пон 27 тра, 2024 21:01
Я не думаю, що це однозначно вірно.
Там два боки у монети, або два кінця у палиці.
Про Грузію мало що можу сказати: відвідав влітку 2021 року Батумі, щоби подивитися, що за чудо таке.
Зрозуміло, що від війни є люди, які у шаленому виграші:
- поки я в Анталії керував збором грошей на квадрокоптер Мавік - ваші сусіди вкрали з бюджету стільки, що можна було купити 100500 тих Мавіків.
- поки люди в Анталії здавали росіянцям те, що ніколи раніше не здавалося в оренду, свої рідні українці своїм рідним українцям у Львові і не тільки здавали втричі від того, про що мріяли, розпиваючи горілку з АТБ та закусюючи кровʼянкою. Ще й танцюючи в рестораціях на кшталт «Голодний Микола» або знаменитої на весь світ ресторації неподалік Львова, гадаю, вже всі в забули, де ж святкував весілля той молодик-прокурор, що святкував там весілля.
А ресторація з тим готелем, що дорожче за готелі в Монако, так і працює, і весілля там так і святкують. Просто інші молодики…
Це ж правда.
Додано: П'ят 31 тра, 2024 09:48
Пан акурт, вам я дивлюся все муляє Україна - аж їсти не можете)
Як там анталійський ринок нерухомості - крутоє піке вже є чи тільки готуєтесь?)
Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:53
Я не розумію значення слів «все муляє Україна», але на інші питання маю відповідь.
- їсти - я їм, мабуть, так саме, як і ви. Сьогодні у нас Борщ.
- з приводу питання про нерухомість в Анталії та «крутоє піке вже є чи тільки готуєтесь?»: вчора обговорювали з нашими людьми: родина чоловік+жінка+дитина хвора на аутизм.
Ось в них купа схожих питань була на цю тему:
- люди виїхали з Харкова і в розмові сказали, що вже ніколи не повернуться, на жаль. Їх слова, не я придумав;
- їх хвилює і ВНП в Туреччині (вже мають), і купівля нерухомості (бо зараз орендують), хочуть щось не дешеве, але звісно і витрачати зайвого не хочуть. Я дав своє бачення ситуації: наближається «ямка» в "синусоїді цін на нерухомість". Радив вивчати - але і не поспішати. Вони сказали, що це - «ямка» та синусоїда - дуже їм знайома річ, навели цифри, як вони купили колись 3-к квартиру в Харкові за якісь смішні гроші (чужі гроші ніколи не рахую, здається були цифра біля 50 000€, коли вони впіймали таку "ямку". Точну цифру не запамʼятав, але знаю, що в Україні були такі ямки: в 1999, 2009 та в інших роках).
Я звернув увагу на те, щоби не дай Боже не купили: а) недобудоване; б) в «закритому» для поселення іноземців мікрорайоні (не отримають ВНП); в) звертали увагу на Акт експертизи квартири, щоби оцінка була не менше 200 000$ (інакше не отримають ВНП).
Дуже зраділи моєму баченню ситуації, що падіння ціни буде продовжуватися, та навів аспекти чому, викладені вище на цьому форумі.
Моє бачення таке: немає «крутоє піке», є падіння цін на стандартне житло на 30…40% по відношенню до "пікових (!) цін" (приблизна арифметика така: те, що можна було купити в 2016-2018 роках за 50к$, можна було продати в 2022, на початку або влітку 2023 - за 150к$, а зараз не дають більше 100к$).
Тобто таке було і в Україні: хто купив вчасно - той однаково має профіт. Той, хто купив на верхньому піку цін - має збитки (якщо це інвестиція на перепродаж).
Якщо купили для себе - нехай радіють.
На ринку квартир преміум класу або стагнація (там, де квартири 3+1 в реально шикарному ЖК виставили за звичну ціну в 700к$ - раніше гребли "як пиріжки" - продано всього 2 (!) квартири із 40), або падіння ціни на 30% (за те, що взимку було продано за 1000к$, зараз просять 700к$, але ніхто не дає). Але сегмент квартир 3+1 за ціною близько 400к$ «стоїть» як вкопаний. Вчора проїжджав мимо такого ЖК - життя вирує так, що ніде не міг припаркувалися: є люди, в яких є гроші...
Саме вони купують нове та хороше за орієнтовно 400к$.
Особисто моя думка: майбутнім інвесторам варто споглядати, але поки що НЕ купувати.
Получається так: той, хто умовно кажучі "бідний", зараз НЕ купує, бо мудро очікує подальшого падіння. Той хто багатий - не вважає за необхідно поміняти 1000к$ на залізобетон.
Ну а 400к$ - можна...
Важливе для тих людей питання: авто в Туреччині. Тут дуже багато нюансів і зараз відбуваються певні негативні зміни в Митниці Туреччини щодо подальшого багаторічного перебування авто української реєстрації (до цих пір автівки перебувають без всяких умов та без розмитнення (тут треба дякувати Уряду Туреччини, намагалися допомагати українцям як могли), але вже є (!) та ще будуть (!) суттєві НЕ дуже гарні зміни).
Обговорили три варіанти щодо авто; найбільше їм сподобався третій з рекомендованих мною.
Додано: Суб 01 чер, 2024 10:11
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Тобто як виросло на 30-40 так і упало на 30-40)
Дякую за інфо
Мої зараз в кемері - не жаркий цей травень видався - але в принципі комфортно, сервісом задоволені)
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