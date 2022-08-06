Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:53

Я не розумію значення слів «все муляє Україна», але на інші питання маю відповідь.

- їсти - я їм, мабуть, так саме, як і ви. Сьогодні у нас Борщ.

- з приводу питання про нерухомість в Анталії та «крутоє піке вже є чи тільки готуєтесь?»: вчора обговорювали з нашими людьми: родина чоловік+жінка+дитина хвора на аутизм.

Ось в них купа схожих питань була на цю тему:

- люди виїхали з Харкова і в розмові сказали, що вже ніколи не повернуться, на жаль. Їх слова, не я придумав;

- їх хвилює і ВНП в Туреччині (вже мають), і купівля нерухомості (бо зараз орендують), хочуть щось не дешеве, але звісно і витрачати зайвого не хочуть. Я дав своє бачення ситуації: наближається «ямка» в "синусоїді цін на нерухомість". Радив вивчати - але і не поспішати. Вони сказали, що це - «ямка» та синусоїда - дуже їм знайома річ, навели цифри, як вони купили колись 3-к квартиру в Харкові за якісь смішні гроші (чужі гроші ніколи не рахую, здається були цифра біля 50 000€, коли вони впіймали таку "ямку". Точну цифру не запамʼятав, але знаю, що в Україні були такі ямки: в 1999, 2009 та в інших роках).



Я звернув увагу на те, щоби не дай Боже не купили: а) недобудоване; б) в «закритому» для поселення іноземців мікрорайоні (не отримають ВНП); в) звертали увагу на Акт експертизи квартири, щоби оцінка була не менше 200 000$ (інакше не отримають ВНП).

Дуже зраділи моєму баченню ситуації, що падіння ціни буде продовжуватися , та навів аспекти чому, викладені вище на цьому форумі.



Моє бачення таке: немає «крутоє піке», є падіння цін на стандартне житло на 30…40% по відношенню до "пікових (!) цін" (приблизна арифметика така: те, що можна було купити в 2016-2018 роках за 50к$, можна було продати в 2022, на початку або влітку 2023 - за 150к$, а зараз не дають більше 100к$).

Тобто таке було і в Україні: хто купив вчасно - той однаково має профіт. Той, хто купив на верхньому піку цін - має збитки (якщо це інвестиція на перепродаж).

Якщо купили для себе - нехай радіють.



На ринку квартир преміум класу або стагнація (там, де квартири 3+1 в реально шикарному ЖК виставили за звичну ціну в 700к$ - раніше гребли "як пиріжки" - продано всього 2 (!) квартири із 40), або падіння ціни на 30% (за те, що взимку було продано за 1000к$, зараз просять 700к$, але ніхто не дає). Але сегмент квартир 3+1 за ціною близько 400к$ «стоїть» як вкопаний. Вчора проїжджав мимо такого ЖК - життя вирує так, що ніде не міг припаркувалися: є люди, в яких є гроші...

Саме вони купують нове та хороше за орієнтовно 400к$.



Особисто моя думка: майбутнім інвесторам варто споглядати, але поки що НЕ купувати.

Получається так: той, хто умовно кажучі "бідний", зараз НЕ купує, бо мудро очікує подальшого падіння. Той хто багатий - не вважає за необхідно поміняти 1000к$ на залізобетон.

Ну а 400к$ - можна...



Важливе для тих людей питання: авто в Туреччині. Тут дуже багато нюансів і зараз відбуваються певні негативні зміни в Митниці Туреччини щодо подальшого багаторічного перебування авто української реєстрації (до цих пір автівки перебувають без всяких умов та без розмитнення (тут треба дякувати Уряду Туреччини, намагалися допомагати українцям як могли), але вже є (!) та ще будуть (!) суттєві НЕ дуже гарні зміни ).

Обговорили три варіанти щодо авто; найбільше їм сподобався третій з рекомендованих мною.