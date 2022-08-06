Гадаю, що ви вірно уловили тенденцію: +30…40 - потім мінус 30…40.
Наші дівчата, які працюють в офісі Забудовника, говорять, що сам Забудовник вважає, що на протязі року/два буде мінімум.
Потім все стане на свої місця.
Ось дивіться: я в цьому році вже встиг побувати і на березі Атлантичного океану в США, і на березі того ж океану в Європі: це не море в Анталії.
Дуже всюди чорна грязна вода, в яку я не знаю, як люди заходили чи не заходили в море/океан.
Альтернатива: я сьогодні зранку плавав в морі Середземному - маска+ласти - прозора чистісінька вода, рибки плавають, чисте дно…
Парковка вздовж всієї 10 км Набережної - безкоштовна.
У Франції не встигав платити, бо де не станеш: від 1 до 8€ парковка.
Ну і ціни на житло відносно помірні: орієнтовно 2000$ за кв. м готового «під ключ» з ремонтом.