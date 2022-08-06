Додано: Пон 03 чер, 2024 12:03

flyman написав: Паралелепі́пед (від грец. παράλλος — паралельний і επιπεδον — площина) — призма, основою для якої є паралелограм.

Як турецька нерухомість, пора зливати? Паралелепі́пед (від грец. παράλλος — паралельний і επιπεδον — площина) — призма, основою для якої є паралелограм.Як турецька нерухомість, пора

Мені став цікавим економічний бік питання.

ле

відпрацювало - треба зафіксувати профіт.

Панзадав цікаве питання.Я б про нього і не згадав би, хоча "російська калька" від російського слова "сливать" може викликати інтерес у інвесторів.Щоранку буваю на пляжі та цього разу сильно здивувався:з"явилося оголошення на ЖК, в якому НІКОЛИ не було квартир в продажу.А то відразу два!!!Зайшов на сайт торгівлі нерухомістю - аналог нашого ОЛХ - і швидко знайшов:- будинку 21-25 років;- квартира 2+1 площею брутто 115 кв.м., нетто пишуть 100.- поверх 6 будинка у 8 поверхів (вид на море чудовий).- оголошення свіже;- ціна 25 000 000 лір або приблизно 780 000 доларів США або орієнтовно 735 000 євро.Треба сказати, що тут критерій "ЛЛЛ" присутній на всі 100%:- чудова набережна з широкими пляжами з дрібною галькою;- через кожні 100-150 м - пост рятувальника (реально чергують весь день);- переодягальні та прісний душ;- безкоштовні парковки прямо на набережній перед спусками на пляж;- чудова рослинність: пальми, дерева оливок та інших; квіти квіти квіти... бігові гумові доріжки та доріжки для роверів;- з західного боку - реконструйоване в 2018 році русло гірської річки, яке перетворилося на штучне озеро, де навіть наші люди щодня ловлять на вудочку рибу (я не рибалка, але мій приятель там "пасеться" добре..)- престижний район і що цікаво - мікрорайон, якийзакрито для поселення іноземців (!).Це свідчить про те, що Покупець не тільки буде мати право отримати ВНП, але і громадянство (інвестиція більша за 400 000 доларів).Ще це свідчить про те, що Продавець добре ЗНАЄ, що він продає."Зливають" чи не "зливають"?Думаю, що "зливають", тому що в цьому ЖКОсь того і продають відразу дві на одному й тому ж поверсі.Важко сказати, скільки така квартира вартувала 20..25 років тому. Але приблизно можна вирахувати:- як мені повідомляли наші одесити, вони купували квартири 2+1 в цьому районі в період 2000-2010 роках - але НЕ на першій лінії - за 100 000 євро.- припустимо, що в такому реально класному ЖК - там і плавальні басейни, і дитячі містечка - нехай буде 150 000 євро;- думаю, що всі 20 років квартири здавали за ціною не менше 1500 євро на місяць; а можливо і більше: 2000...2500 євро (перша лінія).- сезон здачі в Анталії з квітня по листопад: 12-4=8 місяців.- виручка могла сягнути орієнтовно: 20х8х1500=240 000 євро.- зміна ціни квартири за 20 років: 735 000 - 150 000 = ПЛЮС 585 000 євро.- податок для Продавця: 0 (нуль) - немає податку на прибуток при володінні нерухомістю 5+ років.- загальний профіт за 20 років: 585 000+240 000-150 000=- в перерахунку на рік з урахуванням періодичного ремонту: (675000-(4х5000))/20=32 750 євро.Мабуть можна визнати, що "паралепіпед" було куплено реально хороший.1. Реально був здивований, вилізши з моря, побачити аж два оголошення на одному поверсі на цьому ЖК. Я продавця розумію: щоби йому здавати - з 01.01.24 треба отримати не тільки ліцензію, але і згоду ВСІХ (!!!) 100% мешканців цього досить великого ЖК на право здавати квартиру.Ну що:Мудро.2. Звісно підрахунки орієнтовні. Точні цифри знає тільки Продавець.