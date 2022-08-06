Гадаю, що ви вірно уловили тенденцію: +30…40 - потім мінус 30…40.
Наші дівчата, які працюють в одному дуже відомому офісі Забудовника, говорять, що сам Забудовник вважає, що на протязі року/два буде мінімум попиту.
Потім все стане на свої місця.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 чер, 2024 12:07
Гадаю, що ви вірно уловили тенденцію: +30…40 - потім мінус 30…40.
Наші дівчата, які працюють в одному дуже відомому офісі Забудовника, говорять, що сам Забудовник вважає, що на протязі року/два буде мінімум попиту.
Потім все стане на свої місця.
Додано: Пон 03 чер, 2024 12:03
Пан flyman задав цікаве питання.
Я б про нього і не згадав би, хоча "російська калька" від російського слова "сливать" може викликати інтерес у інвесторів.
Щоранку буваю на пляжі та цього разу сильно здивувався:
з"явилося оголошення на ЖК, в якому НІКОЛИ не було квартир в продажу.
А то відразу два!!!
Зайшов на сайт торгівлі нерухомістю - аналог нашого ОЛХ - і швидко знайшов:
- будинку 21-25 років;
- квартира 2+1 площею брутто 115 кв.м., нетто пишуть 100.
- поверх 6 будинка у 8 поверхів (вид на море чудовий).
- оголошення свіже;
- ціна 25 000 000 лір або приблизно 780 000 доларів США або орієнтовно 735 000 євро.
Треба сказати, що тут критерій "ЛЛЛ" присутній на всі 100%:
- чудова набережна з широкими пляжами з дрібною галькою;
- через кожні 100-150 м - пост рятувальника (реально чергують весь день);
- переодягальні та прісний душ;
- безкоштовні парковки прямо на набережній перед спусками на пляж;
- чудова рослинність: пальми, дерева оливок та інших; квіти квіти квіти... бігові гумові доріжки та доріжки для роверів;
- з західного боку - реконструйоване в 2018 році русло гірської річки, яке перетворилося на штучне озеро, де навіть наші люди щодня ловлять на вудочку рибу (я не рибалка, але мій приятель там "пасеться" добре..)
- престижний район і що цікаво - мікрорайон, який НЕ закрито для поселення іноземців (!).
Це свідчить про те, що Покупець не тільки буде мати право отримати ВНП, але і громадянство (інвестиція більша за 400 000 доларів).
Ще це свідчить про те, що Продавець добре ЗНАЄ, що він продає.
"Зливають" чи не "зливають"?
Думаю, що "зливають", тому що в цьому ЖК завжди були квартири під здачу на дорого клієнта.
Ось того і продають відразу дві на одному й тому ж поверсі.
Мені став цікавим економічний бік питання.
Важко сказати, скільки така квартира вартувала 20..25 років тому. Але приблизно можна вирахувати:
- як мені повідомляли наші одесити, вони купували квартири 2+1 в цьому районі в період 2000-2010 роках - але НЕ на першій лінії - за 100 000 євро.
- припустимо, що в такому реально класному ЖК - там і плавальні басейни, і дитячі містечка - нехай буде 150 000 євро;
- думаю, що всі 20 років квартири здавали за ціною не менше 1500 євро на місяць; а можливо і більше: 2000...2500 євро (перша лінія).
- сезон здачі в Анталії з квітня по листопад: 12-4=8 місяців.
- виручка могла сягнути орієнтовно: 20х8х1500=240 000 євро.
- зміна ціни квартири за 20 років: 735 000 - 150 000 = ПЛЮС 585 000 євро.
- податок для Продавця: 0 (нуль) - немає податку на прибуток при володінні нерухомістю 5+ років.
- загальний профіт за 20 років: 585 000+240 000-150 000=675 000 євро.
- в перерахунку на рік з урахуванням періодичного ремонту: (675000-(4х5000))/20=32 750 євро.
Мабуть можна визнати, що "паралелепіпед" було куплено реально хороший.
P.S.
1. Реально був здивований, вилізши з моря, побачити аж два оголошення на одному поверсі на цьому ЖК. Я продавця розумію: щоби йому здавати - з 01.01.24 треба отримати не тільки ліцензію, але і згоду ВСІХ (!!!) 100% мешканців цього досить великого ЖК на право здавати квартиру.
Ну що: відпрацювало - треба зафіксувати профіт.
Мудро.
2. Звісно підрахунки орієнтовні. Точні цифри знає тільки Продавець.
Додано: Сер 05 чер, 2024 08:32
Додаток до роздумів пана flyman в питаннях інвестицій в закордонну нерухомість:
Одну з квартир, про яку я написав вище - продано!
Злили!
Ціну написано вище: 25 000 000 лір, або приблизно 735 000€.
Ще на днях було два оголошення на шостому поверсі.
Сьогодні вже одно. Вікно балкона проданої квартири відкрито… почалося нове життя…
Так що реально «зливають». Я не очікував, що так швидко заберуть «злите»…
Локація реально на «5» балів… Фото прямо зараз з боку Середземного моря.
Додано: Сер 05 чер, 2024 19:55
Вибачте але це якесь гівно)
Додано: Чет 06 чер, 2024 06:53
А що ви чекали від любителя дешевого йогурту?)))
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