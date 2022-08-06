Гадаю, що ви вірно уловили тенденцію: +30…40 - потім мінус 30…40.
Наші дівчата, які працюють в одному дуже відомому офісі Забудовника, говорять, що сам Забудовник вважає, що на протязі року/два буде мінімум попиту.
Потім все стане на свої місця.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 чер, 2024 12:07
Гадаю, що ви вірно уловили тенденцію: +30…40 - потім мінус 30…40.
Наші дівчата, які працюють в одному дуже відомому офісі Забудовника, говорять, що сам Забудовник вважає, що на протязі року/два буде мінімум попиту.
Потім все стане на свої місця.
Додано: Пон 03 чер, 2024 12:03
Пан flyman задав цікаве питання.
Я б про нього і не згадав би, хоча "російська калька" від російського слова "сливать" може викликати інтерес у інвесторів.
Щоранку буваю на пляжі та цього разу сильно здивувався:
з"явилося оголошення на ЖК, в якому НІКОЛИ не було квартир в продажу.
А то відразу два!!!
Зайшов на сайт торгівлі нерухомістю - аналог нашого ОЛХ - і швидко знайшов:
- будинку 21-25 років;
- квартира 2+1 площею брутто 115 кв.м., нетто пишуть 100.
- поверх 6 будинка у 8 поверхів (вид на море чудовий).
- оголошення свіже;
- ціна 25 000 000 лір або приблизно 780 000 доларів США або орієнтовно 735 000 євро.
Треба сказати, що тут критерій "ЛЛЛ" присутній на всі 100%:
- чудова набережна з широкими пляжами з дрібною галькою;
- через кожні 100-150 м - пост рятувальника (реально чергують весь день);
- переодягальні та прісний душ;
- безкоштовні парковки прямо на набережній перед спусками на пляж;
- чудова рослинність: пальми, дерева оливок та інших; квіти квіти квіти... бігові гумові доріжки та доріжки для роверів;
- з західного боку - реконструйоване в 2018 році русло гірської річки, яке перетворилося на штучне озеро, де навіть наші люди щодня ловлять на вудочку рибу (я не рибалка, але мій приятель там "пасеться" добре..)
- престижний район і що цікаво - мікрорайон, який НЕ закрито для поселення іноземців (!).
Це свідчить про те, що Покупець не тільки буде мати право отримати ВНП, але і громадянство (інвестиція більша за 400 000 доларів).
Ще це свідчить про те, що Продавець добре ЗНАЄ, що він продає.
"Зливають" чи не "зливають"?
Думаю, що "зливають", тому що в цьому ЖК завжди були квартири під здачу на дорого клієнта.
Ось того і продають відразу дві на одному й тому ж поверсі.
Мені став цікавим економічний бік питання.
Важко сказати, скільки така квартира вартувала 20..25 років тому. Але приблизно можна вирахувати:
- як мені повідомляли наші одесити, вони купували квартири 2+1 в цьому районі в період 2000-2010 роках - але НЕ на першій лінії - за 100 000 євро.
- припустимо, що в такому реально класному ЖК - там і плавальні басейни, і дитячі містечка - нехай буде 150 000 євро;
- думаю, що всі 20 років квартири здавали за ціною не менше 1500 євро на місяць; а можливо і більше: 2000...2500 євро (перша лінія).
- сезон здачі в Анталії з квітня по листопад: 12-4=8 місяців.
- виручка могла сягнути орієнтовно: 20х8х1500=240 000 євро.
- зміна ціни квартири за 20 років: 735 000 - 150 000 = ПЛЮС 585 000 євро.
- податок для Продавця: 0 (нуль) - немає податку на прибуток при володінні нерухомістю 5+ років.
- загальний профіт за 20 років: 585 000+240 000-150 000=675 000 євро.
- в перерахунку на рік з урахуванням періодичного ремонту: (675000-(4х5000))/20=32 750 євро.
Мабуть можна визнати, що "паралелепіпед" було куплено реально хороший.
P.S.
1. Реально був здивований, вилізши з моря, побачити аж два оголошення на одному поверсі на цьому ЖК. Я продавця розумію: щоби йому здавати - з 01.01.24 треба отримати не тільки ліцензію, але і згоду ВСІХ (!!!) 100% мешканців цього досить великого ЖК на право здавати квартиру.
Ну що: відпрацювало - треба зафіксувати профіт.
Мудро.
2. Звісно підрахунки орієнтовні. Точні цифри знає тільки Продавець.
Додано: Сер 05 чер, 2024 08:32
Додаток до роздумів пана flyman в питаннях інвестицій в закордонну нерухомість:
Одну з квартир, про яку я написав вище - продано!
Злили!
Ціну написано вище: 25 000 000 лір, або приблизно 735 000€.
Ще на днях було два оголошення на шостому поверсі.
Сьогодні вже одно. Вікно балкона проданої квартири відкрито… почалося нове життя…
Так що реально «зливають». Я не очікував, що так швидко заберуть «злите»…
Локація реально на «5» балів… Фото прямо зараз з боку Середземного моря.
Додано: Сер 05 чер, 2024 19:55
Вибачте але це якесь гівно)
Додано: Чет 06 чер, 2024 16:30
Вибачаюсь, але «гівно» буває різним.
Насправді на фото з боку моря один з корпусів досить непоганого ЖК, якому не менше 20 років, і який складається з декількох корпусів у 8 поверхів, оригінального дизайну “а ля Likya” під черепичним дахом з комплексом плавальних басейнів та саун, розташований на першій лінії на самій класній ділянці багатокілометрового пляжу (я завжди буваю саме на цій ділянці пляжу). Крім того, на цьому Фінансовому форумі України часто називали ОСНОВНИМ (!) критерієм цінності нерухомості критерій під назвою «ЛЛЛ».
Ну а вище я виклав приблизні розрахунки, скільки квартира площею в 115 кв. м - тобто це «гімно» - дало власнику прибутків за 20 років володіння та за скільки було продано.
Можна його називати як хочеш, але власник на протязі 20 (двадцяти) років отримував щорічно чистий прибуток в сумі близько 40 000€.
І продав орієнтовно за 735 000 €.
P.S. Цитата з книги «Ротшильди. Історія династії наймогутніших фінансистів»:
В Вене Альберт часто цитировал своего деда, основателя Дома, Соломона: «Рынок – тот же холодный душ. Надо быстро входить и быстро выходить».
Я реально здивувався, що вперше за останні 6 років моїх спостережень зʼявилося оголошення про продаж відразу двох квартир на одному поверсі та після позиціювання на протязі 15 днів було продано.
Додано: Чет 06 чер, 2024 22:00
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
В туристичних локація правило "ЛЛЛ" ще важливіше. Перша лінія в Анталії одна, так само і вид на море.
Додано: П'ят 07 чер, 2024 09:35
Хм…
Другу квартиру з описаних мною продано.
Все вірно і нічого дивного: попрацювала нерухомість - треба вчасно продати.
Взагалі на сьогодні діапазон цін такий:
- у віддаленому спальному районі (їхати до моря десь 1/2 години трамваєм або автобусом) - зʼявилися ціни в 55 000$ за 2+1 (трикімнатна).
Звісно, при купівлі такої квартири треба дивитися не тільки на стан будинка (там є нові дуже непогані), але і на контингент мешканців. Наприклад, наш у минулому киянин сказав, що в їх ЖК на 20 квартир є плавальний басейн, але він не працює багато років: «немає кому тим займатися», бо живуть пенсіонери в ще 2 чи 3 квартири - під орендарів. Квартплати ніякої немає.
Та і наш українець не «янгол» - виконує роль «іспанського окупаса» - не платить оговорену суму орендодавцю (платить 8000 лір - менше 300$ - з 12000 (менше 400$) з озвучених орендодавцем. Виселити його практично неможливо. Такий і результат…).
- у цікавому мікрорайоні, де розташовані виключно «вілли» - нові готові під ключ - ціна 20 000 000 лір або приблизно 625 000$.
Під віллами тут розуміють комплекси 2-3 поверхових будинків на одну родину з власним клаптиком землі та власним плавальним басейном.
Серед недоліків: ділянки землі «невідові», розташовані на галявинах серед колись лісу в безпосередній близькості до міста, а не до моря.
Я би сказав, що такі «вілли» - на любителя ізольованого життя без «зайвих очей».
Якби особисто я хотів би купити віллу, то купив би неподалік від Анталії (не більше 30 км) в гірському населеному пункті, де є облаштоване джерело питної гірської води та краєвиди дійсно чудові.
«Мацав» я там одну - з нових побудов (гадаю будинку не більше 5 років - з приватним садом (дерева оливок та помаранчів), яку продавали за 150 000$.
Не знаю, мабуть вже продано.
Ну а «першу лінію» продано. Я сам реально здивований: перший раз за весь час побачив, що там продається квартира (аж дві) та так швидко забрали. Є хлопці та дівчата, у яких у валізах лежить готівкою по 635 000€…
«ЛЛЛ» коштує дорого…
Зараз переглядають цей форум: Ana і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|