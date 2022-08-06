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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 чер, 2024 23:13
BIGor написав: flysoulfly написав:
Тьоща якогось бюджеторозпилювальника середньої ланки з останньої каденції
Напевно з цих
[youtube
та ніт, у цих рівень "заробітку" серйозніше ніж для паркування грошей у банальних Болгаріях-Туреччинах
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